Où obtenir une vasectomie gratuite ?

L’automne dernier, j’ai failli dépenser 600 dollars inutilement pour subir une vasectomie. Plusieurs de mes amis avaient payé la leur encore plus cher, je pensais donc faire une bonne affaire. Jusqu’à ce que mon beau-frère me dise avoir eu la sienne sans débourser un seul sou, et rapidement.

C’est ainsi que j’ai appris que la vasectomie est une opération couverte par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), donc offerte gratuitement dans plusieurs cliniques de la province. Le délai d’attente varie de quelques semaines à quelques mois, selon la région et le médecin, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce qui est, après tout, une opération non urgente.

La méthode pratiquée dans le système public est généralement celle dite « sans bistouri », soit exactement la même que celle offerte dans les cliniques privées. Il s’agit d’une intervention mineure qui peut être exécutée en moins de 10 minutes par un médecin de famille expérimenté.

Le défi pour quiconque souhaite obtenir une vasectomie couverte par la RAMQ consiste à trouver les cliniques qui la proposent ! Le nombre de médecins qui pratiquent cette opération dans le système public a hélas diminué sensiblement au cours de la dernière décennie. Qui plus est, les entreprises privées occupent souvent les premiers rangs dans les moteurs de recherche, et il n’est pas toujours facile de repérer les cliniques publiques dans le lot.

Voici donc une liste de cliniques publiques, classées par villes, qui offrent la vasectomie gratuitement. Je ferai de mon mieux pour maintenir cette liste à jour, mais n’hésitez pas à m’écrire si une adresse qui y figure ne propose plus ce service. De la même façon, si vous êtes médecin et que votre clinique de vasectomie ne se trouve pas dans la liste ci-dessous, faites-moi signe.

Notez également que le spermogramme, qui doit être effectué quelques mois après la vasectomie pour valider le succès de l’opération, est aussi offert gratuitement dans plusieurs centres hospitaliers. Demandez à votre médecin traitant de vous indiquer celui qui est le plus près de chez vous.

