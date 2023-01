Pas besoin d’attendre la retraite pour retirer de l’argent de son REER

Imaginez que l’on vous annonce que vous souffrez d’une maladie incurable à 32 ans. Ou que vous décidiez de quitter votre emploi pour faire une longue pause. Ou tout simplement que vous vouliez vivre comme s’il n’y avait pas de lendemain. L’argent dans votre REER deviendrait soudain très attrayant, et il suffirait de contacter votre institution financière ou votre conseiller financier pour le retirer.

Hélas, seules deux raisons vous permettent de piger dans votre REER sans pénalités fiscales : retourner à l’école ou acheter une maison. Autrement, vous servir dans votre épargne-retraite n’est pas sans conséquences. La première : vous devrez payer de l’impôt. Vous savez, celui dont le gouvernement vous a exempté pour vous encourager à contribuer à votre REER ?

Une partie de cet impôt sera retenue à même votre retrait par votre institution financière, qui l’enverra au fisc. Le taux varie selon la somme retirée : 20 % quand elle se situe en deçà de 5 000 $, 25 % quand elle est comprise entre 5 001 $ et 15 000 $, et 30 % pour toute somme supérieure.

Et comme l’argent retiré de votre REER s’ajoutera à votre revenu annuel, la facture pourrait être encore plus salée.

Faire la fête !

Prenons le cas d’un gestionnaire de réseaux sociaux qui, inspiré par sa nouvelle devise « on ne vit qu’une fois », décide de vider son REER des 100 000 $ accumulés et de se faire tatouer « YOLO » (You Only Live Once) sur le torse. Eh bien sa banque donnera 30 000 $ à Québec et Ottawa, et ne lui remettra que 70 000 $. Ouille !

Ce n’est pas tout. La somme retirée devra également être inscrite sur sa déclaration de revenus. Si notre gestionnaire touche un salaire annuel de 60 000 $ — eh oui, il continue à travailler malgré ses nuits endiablées —, il sera imposé comme une personne qui gagne 160 000 $. Il devra donc envoyer un chèque supplémentaire de près de 13 300 $ au fisc, en plus des 30 000 $ déjà retenus par sa banque. La fête risque de durer moins longtemps que prévu…

Le jour où le gestionnaire cessera de faire la rumba, commencera à regretter son tatouage et souhaitera renflouer son REER pour sa retraite, un autre pépin se présentera : l’espace de cotisation jadis utilisé pour accumuler ses 100 000 $ aura disparu. Impossible de le récupérer. Il ne pourra compter que sur les nouveaux droits de cotisation qu’il obtiendra au fil du temps.

Faire une pause

Imaginons maintenant que ce gestionnaire de réseaux sociaux, au lieu de faire le party, choisisse de faire une longue pause après avoir passé sa vingtaine à modérer des commentaires haineux sur Facebook. Une année sabbatique en Asie pour laquelle il aurait besoin, selon ses estimations, de 30 000 $.

Il retire donc 42 858 $ de son REER, dont 30 % seront retenus au retrait — soit 12 857 $ —, pour avoir ses 30 000 $. Il part en Asie pour un an, ne travaille pas, et passe une année magnifique dont il revient plein d’énergie pour la prochaine étape de sa vie.

Lorsque viendra le temps de faire ses impôts, son seul revenu déclaré sera les 42 858 $ retirés de son REER. Une somme sur laquelle il aurait dû, en temps normal, ne payer que 6 813 $ d’impôt. Or, il a déjà versé une retenue de 12 857 $ ! Le fisc se rendra compte alors que la donne a changé, et lui enverra un remboursement d’impôt de près de 6 000 $.

Notre gestionnaire pourra remettre cet argent dans son REER… à condition d’avoir des droits de cotisation inutilisés. Car que ce soit pour danser toute la nuit ou pour partir se ressourcer en Asie, retirer de l’argent d’un REER ne libère pas l’espace utilisé précédemment.

Bref, le REER, c’est comme une boîte de biscuits. En théorie, mieux vaut attendre au dessert (la retraite) pour y plonger la main. Mais en réalité, rien ne vous empêche de vous y servir quand bon vous semble. À condition d’être prêt à en assumer les conséquences.

En résumé Si vous pigez dans votre REER, vous devrez payer de l’impôt, et la facture variera selon votre revenu. Vous perdrez également de l’espace de cotisation qui ne pourra jamais être récupéré. Il n’y a que deux exceptions à cette règle. C’est un pensez-y-bien.