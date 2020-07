Petits fournisseurs, petits prix

Tous les samedis, L’actualité vous propose une astuce concrète et simple à appliquer pour vous aider à joindre les deux bouts en ces temps difficiles. Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir tous nos conseils.

J’ai toujours fait affaire avec de petits fournisseurs pour ma connexion Internet. En échange d’un tarif concurrentiel — 30 dollars par mois en ce moment —, j’obtiens de bons services et, surtout, aucune surprise sur ma facture mensuelle.

Mais chaque fois que j’essaie de convaincre des gens de quitter les géants que sont Vidéotron et Bell, je me bute à une réponse qui ressemble à ça : « Oui, mais j’ai aussi le câble, le téléphone et le cellulaire sur la même facture, alors ça me donne un rabais. »

Pendant longtemps, je n’avais rien à répondre à cet argument, puisque les petits fournisseurs n’offraient pas tous ces services. Mais ce n’est plus le cas.

Un nombre croissant d’entreprises — dont EBOX, Oxio, TekSavvy et dans certaines régions DERYtelecom — proposent désormais des forfaits Internet, télévision et téléphonie résidentielle. Il suffit d’aller chercher un forfait cellulaire chez un autre petit fournisseur, comme Fizz ou Public Mobile, pour obtenir l’ensemble des services de télécommunication dont vous avez besoin à un prix très compétitif.

Prenons l’exemple de mon beau-père, à qui je parlais de cela récemment. Il est client d’un grand fournisseur, qui lui fournit la télévision (les chaînes de base + 10 chaînes au choix), Internet (15 Mbit/s), la téléphonie résidentielle, et la téléphonie mobile (appels et textos illimités + 1 Go de données). Le coût : 155 dollars avant taxes par mois. Et encore, il doit régulièrement appeler au service à la clientèle pour que le prix ne monte pas.

Un forfait télé, Internet et téléphonie résidentielle comparable lui coûterait en ce moment 75 dollars par mois avant taxes avec Oxio, 98 dollars avec TekSavvy, 101 dollars avec EBOX et 106 dollars avec DERYtelecom. Notez que chaque fournisseur a ses particularités, alors il faut prendre le temps de lire les détails du forfait avant d’arrêter son choix.

Imaginons que mon beau-père choisisse Oxio. Il lui manque toujours un forfait cellulaire. Si je me fie à PlanHub, qui permet de comparer facilement les prix, Fizz offre les appels et textos illimités avec 1 Go de données — le même forfait qu’a mon beau-père en ce moment — à 22 dollars par mois avant taxes, et Public Mobile à 25 dollars. Allons donc avec Fizz.

Ainsi, pour la somme totale de 97 dollars avant taxes par mois, mon beau-père pourrait obtenir des services qui lui coûtent en ce moment 155 dollars. Il s’agit d’une économie annuelle de 696 dollars !

Bref, avant d’aller cogner à la porte d’un gros fournisseur, prenez le temps de regarder ce qu’offrent les petits.