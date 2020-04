Profession : courtier

Un courtier, ça fait quoi?

Les rôles principaux du courtier d’assurances pourraient se résumer en trois mots : écouter, analyser, conseiller. Quand un client fait affaire avec nous, on prend le temps d’écouter et d’analyser ses besoins. Ensuite, on lui suggère les solutions les plus adaptées à sa réalité, selon ses projets de vie. Il y a autant de solutions que de clients et chacun se voit proposer des produits adaptés à ses besoins.

Alors, un courtier, c’est un conseiller?

Le service-conseil occupe une grande partie du travail de courtier, en effet. Mais un autre rôle important est l’accompagnement. Par exemple, lorsqu’un client doit faire une réclamation auprès d’un assureur, il peut toujours compter sur les services de son courtier pour le soutenir et l’aider dans l’ensemble des démarches. Le courtier peut répondre aux questions et suivra le dossier pour que tout se déroule à la satisfaction du client.

À quoi ressemble le milieu de travail dans un cabinet de courtage?

Plusieurs possibilités intéressantes s’offrent à quiconque souhaite développer sa carrière dans ce domaine. On peut être courtier en assurance de dommages aux particuliers ou pour les entreprises, ou se spécialiser en assurance vie ou en assurance collective. Quand un nouveau courtier entre au cabinet, on travaille ensemble son plan de carrière selon ses intérêts, ses passions, ses forces. Il y a différentes avenues à l’intérieur du cabinet pour évoluer et chacun avance selon ses aspirations.

Quelles sont les qualités recherchées chez un courtier?

Nous avons déjà parlé de l’importance d’avoir une excellente écoute, mais plusieurs autres qualités sont essentielles et exigées, comme l’empathie, le sens de l’éthique, la facilité d’adaptation, la maîtrise du service à la clientèle, la flexibilité, l’autonomie et l’habileté en communication et en négociation. En ce moment plus que jamais, ces qualités sont cruciales. Les gens sont inquiets, nos lignes téléphoniques sont pleines. Mais nous veillons à répondre à toutes les demandes dans les meilleurs délais, même dans ces conditions inhabituelles.

En période de crise, les bureaux demeurent ouverts?

Nous avons mis en place notre plan d’urgence et notre plan de continuation des affaires afin de rapidement déployer toutes les équipes de nos neuf succursales en télétravail pour répondre aux clients. Nos services continuent d’être offerts par téléphone, puisque les bureaux sont présentement fermés. Nous avons la chance d’œuvrer dans un secteur où il n’y a pas de pertes d’emploi en ce moment de crise. Nos équipes poursuivent leur travail à la maison, et ainsi nous pouvons assurer la sécurité à la fois de nos employés et de nos clients. C’est rassurant. Les gens peuvent nous appeler, nous sommes là pour eux.

