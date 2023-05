Programmes de récompenses : le meilleur moment pour utiliser vos points

Quand il est question d’argent, penser à long terme est en règle générale plus payant que de céder à ses envies à court terme. Il y a toutefois une exception notable : les programmes de récompenses.

Les points en tout genre que vous accumulez « ne sont pas des REER », dit Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia, un site spécialisé dans l’analyse des programmes de fidélisation. Sa recommandation est de les dépenser rapidement, car leur valeur ne peut aller qu’en diminuant.

Les raisons sont nombreuses. Il y a l’inflation, bien entendu, qui réduit mois après mois le pouvoir d’achat de vos points, milles aériens ou bonidollars convertis en argent. Le meilleur exemple est l’épicerie, où vous obtenez aujourd’hui moins d’aliments qu’il y a un an pour les 10 000 points transformés en rabais de 10 dollars.

À cela s’ajoute le fait que, contrairement aux dollars qui se trouvent dans votre compte de banque, la valeur de vos points peut à tout moment diminuer si l’entreprise qui les conserve en lieu sûr en décide ainsi. « Un billet d’avion qui coûtait 25 000 points peut désormais coûter 30 000 points », illustre Jean-Maximilien.

Un exemple récent est le programme Scène+, qui révisera sous peu le taux d’échange pour les Québécois qui possédaient une carte de crédit ou de débit de la Banque Scotia en date du 13 décembre 2021. Obtenir une remise en argent de 500 dollars coûtera désormais 71 500 points plutôt que 62 500 points, une augmentation de près de 14 %. Si vous êtes concerné, mieux vaut réclamer un crédit avant le 19 juin, date d’entrée en vigueur du changement.

Une autre menace à la valeur de vos points est le fait que la liste des partenaires où il est possible de les échanger peut varier dans le temps, et pas toujours à votre avantage… Il n’y a pas si longtemps encore, vous pouviez ainsi troquer vos Air Miles contre un rabais en magasin dans près d’une dizaine de détaillants au Québec. Aujourd’hui, il n’en reste plus qu’un, Shell — deux si on compte Jean Coutu, qui quittera le programme le 15 mai 2023. Pour les personnes qui ne fréquentent pas les stations-services de cette chaîne, les Air Miles ont moins de valeur.

La fin pure et simple du programme de récompenses est aussi une possibilité ! C’est ce qui aurait pu arriver avec Air Miles lorsque son propriétaire, Loyalty Ventures, a déclaré faillite, en mars dernier. Si BMO n’avait pas été là pour racheter le programme de fidélisation, vous auriez peut-être dû dire adieu à vos milles aériens accumulés — et encore, il y a toujours beaucoup d’incertitude quant à l’avenir de la carte bleue.

Le dernier risque provient de vous-même. Au Québec, les points accumulés dans un programme de récompenses n’ont pas de date d’expiration. Mais ils peuvent être effacés si votre compte est inactif — c’est-à-dire si vous n’accumulez ni ne dépensez de points — pendant une période d’au moins un an. Un avis doit toutefois vous être transmis au minimum 30 jours avant la date fatidique. Si vous recevez un tel message, n’attendez pas qu’il soit trop tard pour dépenser vos points !

Soyez stratégique

Dépenser vos points rapidement ne signifie pas les dépenser n’importe comment, souligne Jean-Maximilien Voisine. Selon lui, il faut se doter d’un objectif, puis d’une stratégie pour le réaliser.

Par exemple, si vous souhaitez utiliser le programme Aéroplan pour voyager, il conseille de choisir une destination dès aujourd’hui et de regarder son coût en points. Un billet aller-retour pour se rendre à Paris en été vaut près de 100 000 points en ce moment.

« Vous adoptez ensuite un plan d’action pour accumuler les points nécessaires en un an ou deux maximum. » Ce peut être en prenant une nouvelle carte de crédit pour bénéficier d’une offre de bienvenue de 50 000 points, ou encore en devançant une dépense importante — mais pour un besoin réel — afin d’obtenir les points qui vous manquent. Si c’est votre tasse de thé, le site Milesopedia propose un guide complet sur le sujet.

Pour ceux et celles qui, comme moi, préfèrent les remises en argent, Jean-Maximilien conseille de les utiliser à mesure que vous avez le minimum requis, à moins de savoir que vous serez en mesure d’atteindre un taux de conversion plus avantageux à court terme.

Une autre exception concerne les programmes de fidélisation, tel PC Optimum, qui offrent régulièrement des promotions où la valeur des points est augmentée temporairement dans certains commerces. Si ce sont des enseignes que vous fréquentez, mieux vaut attendre ces périodes pour procéder à la conversion.

Dans tous les cas, cela demande de connaître le fonctionnement de vos divers programmes de récompenses, ainsi que votre solde accumulé. Ces informations se trouvent facilement en ligne. Allez y jeter un œil, puis dépêchez-vous de dépenser vos points intelligemment avant qu’ils perdent de la valeur !

