Quelle est votre définition d’un placement risqué ?

Fabien Major est planificateur financier et animateur du populaire balado de finances personnelles Le planif. Il est conseiller en gestion de patrimoine depuis 1998.

Chaque fois que j’entends un client me dire qu’il désire seulement des placements sans risques, je me demande de quels types de risques il est vraiment question. Car, dans la planification de ses finances, ils peuvent prendre plusieurs formes. Et respecter sa propre tolérance aux soubresauts des rendements ne signifie pas nécessairement se confiner aux placements « pépères ».

L’investisseur qui veut limiter ses pertes, mais aussi augmenter ses gains, doit bien maîtriser les nuances dans la notion de risque et faire ses devoirs avant de choisir ses placements.

Le risque de « tout perdre »

Le risque de perte permanente est celui que tout le monde souhaite éviter. Personne ne veut vivre le drame subi par les nombreux malchanceux à avoir investi dans le géant des télécommunications canadien Nortel Networks, par exemple, qui ont perdu leur capital à jamais lorsque la société a fait faillite en 2009.

On peut réduire ce risque de deux façons simples. Viser la diversification (le bon vieil adage « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ») et miser sur la qualité des placements.

Le fait de posséder des dizaines de titres individuels dans son portefeuille ou par l’entremise des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) réduit fortement les inquiétudes. Les mauvais rendements des uns ont en effet plus de chance d’être compensés par les bons rendements des autres que si on ne détient que deux titres qui vont mal en même temps.

La qualité, maintenant. En finance, les « filtres de qualité » suggèrent des sociétés qui maintiennent leur rentabilité, peu importe les conditions du marché. Leur direction est solide et a su démontrer sa compétence dans le passé, leur endettement est plutôt faible et leur bilan financier est reluisant. Ces informations se trouvent facilement dans le prospectus que doit obligatoirement produire la société ou le fonds d’investissement pour pouvoir émettre des titres.

Votre conseiller en gestion de patrimoine vous guidera, mais si vous sélectionnez vous-même les actions, je vous suggère ces grandes lignes : éviter les titres spéculatifs, comme les nouvelles minières (au stade de la spéculation), les jeunes pousses, les entreprises en restructuration financière et la cryptomonnaie.

Lorsqu’un portefeuille ne compte que des titres d’entreprises rentables qui versent de bons dividendes, on réduit les risques de scénarios catastrophes. On parle alors de « risques calculés ».

La volatilité

Bien des investisseurs confondent risque et volatilité. Pour déterminer le risque d’un produit financier, on se sert de l’écart-type, une mesure de la volatilité que le titre a subie dans le passé. Prenons un fonds d’actions américaines dont les rendements annuels ont oscillé entre – 3,2 % et + 17,2 % (la volatilité) au cours des 10 dernières années, mais qui a connu un rendement moyen de 7,2 % au cours de la même période. L’écart-type entre son meilleur rendement annuel et son rendement moyen sur 10 ans est de 10 (17,2 moins 7,2).

Cette notion est importante, car les titres aux écarts-types élevés ne s’adressent pas à toutes les clientèles.

Pour l’investisseur qui a des années devant lui avant de commencer à reprendre ses billes, et plus encore s’il dépose régulièrement du capital dans ses comptes, la volatilité n’est pas un problème, elle peut même être souhaitable. Il peut profiter des replis des marchés pour acheter des titres dont la valeur est à la baisse, et attendre qu’elle remonte. L’investisseur qui fait preuve de patience n’a généralement qu’à attendre quelques mois pour voir la valeur marchande de ses titres remonter.

Toutefois, on n’a pas toujours le choix. On peut être dans l’obligation de retirer des placements dans les pires moments, comme en 2022. Si vous avez besoin de retirer vos économies, vous pourriez tomber sur un moment où le titre est à la baisse et subir une perte.

Autrement dit, la durée projetée de l’investissement doit être prise en compte au moment de déterminer quel risque vous êtes prêt à prendre.

Le risque de liquidité

Le risque le plus sournois à mon avis est celui de la liquidité, c’est-à-dire la capacité d’évaluer un bien et de trouver rapidement un acheteur disposé à payer immédiatement. En bourse, vous pouvez trouver presque instantanément un acheteur prêt à payer la valeur de marché pour reprendre les actions dont vous désirez vous départir.

Le risque de liquidité affecte parfois les biens immobiliers — quoique ce ne soit pas le cas ces années-ci, le marché immobilier étant en effervescence. Par contre, il affecte régulièrement les objets de collection et les œuvres d’art. Mais c’est aussi là qu’on peut réaliser des gains astronomiques. En mai dernier, une Mercedes 300SL coupé Uhlenhaut 1955 a été vendue pour 143 M$ US. Si on estime le prix d’origine à 10 000 $, la transaction représente un gain de 1 429 900 %.

Aussi bien dire que ce type d’investissement ne s’adresse qu’à ceux qui ont les moyens d’attendre le bon acheteur au bon moment !

L’échelle de risque

Les autorités des marchés financiers exigent des documents légaux comme des prospectus et des aperçus, où le niveau de risque du produit est indiqué.

Voici une liste simplifiée des produits du moins risqué, tout en étant profitable, jusqu’à celui dont la profitabilité dépend d’une foule de facteurs :

Argent comptant Bons du Trésor Obligations d’État Certificats de dépôt Obligations de sociétés Fonds communs et FNB Actions en bourse de grandes sociétés Biens immobiliers Actions en bourse de petites sociétés Actions de sociétés privées et PME Prêts et crédit privé Métaux précieux Actifs cryptomonétaires Objets de collection et œuvres d’art Produits dérivés (options, swaps et contrats à terme)

Je place les produits dérivés au rang des actifs les plus risqués, car il est possible de perdre davantage que son capital. Ces produits offrent la possibilité de multiplier les gains… mais aussi les pertes.

