Regarder la télé gratuitement : des applis mises à l’essai

Netflix, Crave, Disney+, et on en passe : regarder des films et des séries sur Internet peut coûter cher si on cumule les abonnements. Pour ceux qui veulent tout supprimer, y compris le câble, des services gratuits permettent de regarder « la télé » sur sa tablette ou son cellulaire sans débourser un sou. Si vous préférez le moyen écran, les mêmes applications peuvent être installées sur votre téléviseur intelligent.

Il risque par contre d’y avoir des frais de départ. Toutes les applications sont offertes dans les boutiques d’applications Google Play sur Android et App Store sur iOS, mais elles sont souvent absentes des systèmes d’exploitation des téléviseurs intelligents. Vous devrez alors vous équiper d’un boîtier dédié (comme Chromecast, qui coûte de 40 à 70 dollars, ou Apple TV, de 180 à 200 dollars) pour les regarder sur votre téléviseur plutôt que sur l’écran de votre téléphone.

Mais surtout, il faut être prêt à modifier ses habitudes d’écoute, car ce qu’on trouve sur des applis gratuites est bien différent de ce que proposent Netflix et autres.

L’offre des chaînes traditionnelles

C’est possible de regarder STAT et Indéfendable sans être abonné au câble.

À peu près tous les diffuseurs généralistes offrent une application ou un site Web, qui vous permettent de regarder les émissions courantes. C’est par exemple le cas, en français, d’ICI Radio-Canada (avec ICI Tou.tv), TVA (TVA+), Télé-Québec et Noovo.

Les sites Web de ces grands réseaux, eux, sont à considérer pour regarder la télé en direct sur votre tablette ou votre cellulaire, si vous n’avez plus de téléviseur. Pratique pour voir Tout le monde en parle en même temps que tout le monde.

Le contenu gratuit varie d’une application à l’autre, mais propose généralement au moins les émissions de la semaine des différentes séries. Parfois les épisodes précédents de la saison en cours sont offerts, et même ceux des saisons passées.

Dans certains cas, par contre, ils sont réservés aux abonnés payants de la plateforme (ICI Tou.tv Extra, par exemple) ou nécessitent un abonnement à la chaîne par son câblodistributeur (comme c’est le cas avec CTV et Global). Les applications mobiles ICI Tou.tv, TVA+ et Télé-Québec. (Capture d’écran : Maxime Johnson) La plupart des applis de chaînes traditionnelles proposent aussi des films (J’ai tué ma mère et Les 12 travaux d’Astérix sur Télé-Québec, pour ne nommer que ceux-là). Les nouveautés se font toutefois rares. En anglais, les chaînes comme CTV offrent également différents films, surtout des superproductions américaines datant de quelques années (comme Le mariage de mon meilleur ami).

Dans tous les cas, le contenu est précédé et interrompu par de la publicité, mais souvent un peu moins qu’à la télé.

Les chaînes Internet gratuites

Plusieurs applications proposant des films (surtout américains) et des séries sont offertes gratuitement sur Internet, comme Roku TV, Plex, Tubi et Pluto TV. Elles peuvent généralement être installées à partir de la boutique d’applications de votre téléviseur intelligent (elles sont peut-être même déjà installées). On les trouve aussi pour la plupart dans les boutiques d’applications pour téléphones intelligents et dans celles des boîtiers comme l’Apple TV.

Ces applications sont celles qui se rapprochent le plus des services payants comme Netflix, tant par le type de contenu offert que par leurs interfaces. Elles recèlent tout de même moins de contenu intéressant, et l’offre en français est pratiquement inexistante. Les applications mobiles Tubi, Plex et Pluto TV. (Capture d’écran : Maxime Johnson) Tubi est l’application du genre qui se démarque le plus. Ici, il faut oublier les nouveautés, mais le service propose quand même beaucoup de bons films des années 1970, 1980, 1990 et du début des années 2000 (l’auteur de ces lignes a un préjugé favorable envers Notting Hill, mais ceux qui restent de glace devant les comédies romantiques pourront aussi y trouver leur compte avec des films comme Moon, Amores Perros et Whiplash).

Détail intéressant, les publicités ne sont pas très intrusives sur Tubi. Un film est souvent précédé d’une brève annonce, et il peut y avoir une pause de 30 secondes au milieu, rarement plus. La qualité des vidéos est cependant limitée à 720p. C’est assez bas pour être remarqué si vous possédez une grande télévision 4K, mais probablement pas assez pour vous décourager de regarder votre sélection.

Parmi les autres plateformes, les propriétaires d’une télé ou d’un boîtier Roku ont aussi accès à Roku TV, qui se compare à Tubi, mais avec en plus une petite sélection de contenu original (on y recommande la comédie disjonctée Weird, sur la vie du chanteur « Weird Al » Yankovic).

Les autres services, comme Plex et Pluto TV, avaient toutefois moins de contenu à offrir au moment où on les a essayés, et plus de publicités.

Dans l’appli (ou sur le site Web) de l’Office national du film

L’Office national du film du Canada (ONF) offre gratuitement plus de 5 000 films sur son application, principalement des documentaires et des films d’animation. Le contenu est bien mis en valeur, avec par exemple des listes variées (les films de l’ONF aux Oscars, les films de femmes cinéastes, etc.).

Dans l’appli (ou sur le site Web) Kanopy Plusieurs bibliothèques, comme celles de Laval et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), offrent aussi des films, séries et documentaires par l’entremise du service Kanopy, une plateforme internationale réservée aux bibliothèques publiques. Pour s’inscrire, il suffit d’entrer le numéro de sa carte de bibliothèque et son mot de passe. Les applications mobiles ONF et Kanopy. (Capture d’écran : Maxime Johnson) On a alors accès à un catalogue de plus de 30 000 documents (films, séries et documentaires), que l’on peut louer, comme à la bibliothèque (BAnQ offre quatre locations par mois, mais la quantité varie d’un établissement à l’autre). Malheureusement, le choix en français est très limité. Une fois qu’on a regardé la filmographie de Godard et de Truffaut, les œuvres dans la langue de Molière sont rares. On y déniche de nombreux classiques intéressants (dont La strada et Huit et demi), mais peu de productions populaires récentes.

Même si aucune application gratuite de télé ne peut remplacer à elle seule un service comme Netflix, il est certainement possible d’y trouver son compte en les téléchargeant toutes. On risque de rater les films et séries de l’heure (que l’on peut toutefois louer à l’unité), mais il y a assez de contenu pour meubler bien des soirées. Le plus difficile, maintenant, est de trouver quoi regarder et où le regarder.

