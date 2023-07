Rembourser votre hypothèque plus rapidement : une bonne idée ?

Vous avez un peu de marge de manœuvre dans votre budget grâce à une augmentation de salaire ou à l’héritage inattendu laissé par une grand-tante ? Avec les taux d’intérêt actuels, il peut être tentant d’en profiter pour rembourser votre hypothèque plus rapidement. Vous vous demandez peut-être même si ça ne vaudrait pas la peine de retirer des sommes d’un compte d’investissement qui rapporte peu, pour accélérer le paiement du toit que vous avez sur la tête…

En remboursant par exemple 5 000 dollars de manière anticipée sur votre hypothèque de 400 000 dollars à un taux fixe de 6 %, vous économiserez près de 1 700 dollars d’intérêts sur cinq ans. Il faut cependant lire attentivement votre contrat de prêt avant d’appuyer sur l’accélérateur. Et bien évaluer votre situation.

Quand rembourser et quand s’abstenir

Est-ce une bonne idée de rembourser prématurément votre prêt hypothécaire ? Pour obtenir la réponse, vous devez analyser deux règles de base.

Les fonds disponibles

Demandez-vous d’abord si vous avez suffisamment de liquidités pour garder la tête hors de l’eau lors d’une période plus difficile (perte d’emploi, grosse dépense imprévue, etc.), conseille Maxime Lamoureux, planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine. « Il faut s’assurer d’avoir un coussin financier, généralement de trois à six mois de dépenses courantes, avant de songer à utiliser de l’argent pour un remboursement d’hypothèque », dit-il.

Le coût d’opportunité

Vous devez ensuite vous demander comment vous pouvez utiliser votre argent de manière optimale — ce qu’on appelle le coût d’opportunité. Si vous avez des fonds disponibles et que vos dettes les plus coûteuses (allô, carte de crédit) sont déjà remboursées, la question que vous devez vous poser est la suivante : est-ce que le rendement que vous pourriez obtenir en déposant cet argent dans un compte de placement, comme un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), serait supérieur au coût de votre dette, c’est-à-dire au taux de votre prêt hypothécaire ?

Pour avoir une réponse réaliste, considérez votre tolérance au risque. « Si j’ai un taux hypothécaire variable à 6 %, il faut que je me demande si mon profil de risque me permet d’espérer battre 6 % avec mon CELI, résume Maxime Lamoureux. Si je suis un client prudent, prudent-modéré ou modéré, j’ai peu de chances de battre ce taux. Mais si j’ai un portefeuille composé à 100 % d’actions, je peux espérer faire mieux. »

Les gens qui ont la chance d’avoir un taux hypothécaire très bas ont moins de questions à se poser. Si vous avez par exemple signé un prêt à taux fixe de 2,5 % il y a quatre ans, vous n’avez pas intérêt à le rembourser plus vite, précise le planificateur financier. Et ce, peu importe votre profil de risque ! Car il est actuellement possible d’obtenir un rendement supérieur (soit plus de 4 %) avec un certificat de placement garanti de 12 mois.

À lire aussi Renouvellement hypothécaire : comment obtenir le meilleur taux ?

Comment rembourser de façon accélérée

Les prêteurs vous offrent généralement deux possibilités pour rembourser votre prêt hypothécaire plus rapidement et, surtout, sans pénalité — ce qu’on appelle dans le jargon un remboursement par anticipation. La première option est d’augmenter le montant de vos versements, jusqu’à un certain plafond. Cette augmentation est souvent limitée au double du montant initial de vos versements, et ceux-ci peuvent parfois être gonflés pendant une certaine période, puis réduits. Concrètement, cela signifie que vous pourriez faire passer votre versement mensuel de 1 000 à 2 000 dollars pendant une certaine période, puis le ramener à 1 000 dollars lorsque vous souhaiterez ralentir la cadence.

La deuxième option est celle du paiement forfaitaire : une fois par année, vous remboursez un pourcentage du montant initial de votre prêt, lequel oscille généralement entre 10 % et 20 %, selon les prêteurs. Si vous avez signé une hypothèque de 400 000 dollars et que votre prêteur permet un paiement forfaitaire d’au maximum 15 % de votre prêt par année civile, vous pourrez donc effectuer un remboursement anticipé d’au plus 60 000 dollars par année.

Mais attention : les paramètres de ces deux options peuvent varier d’un prêteur à un autre, signale Véronique Lalonde, courtière hypothécaire chez Multi-Prêts. Il est donc très important de vérifier à quel moment vous pouvez vous en prévaloir — une fois par année civile ou n’importe quand ? — et de lire les conditions qui s’y rattachent dans votre contrat de prêt. Si vous ne les respectez pas, des pénalités vous seront imposées.

Accepter les pénalités : quand cela vaut-il la peine ?

Les prêteurs n’ont pas avantage à ce que vous remboursiez votre prêt trop rapidement — après tout, les intérêts que vous payez au fil des mois sont des revenus pour eux. Voilà pourquoi ils vous imposeront une pénalité si vous effectuez un remboursement par anticipation plus élevé que les limites prévues. Vous pourriez cependant conclure qu’il vaut mieux payer ces frais pour vous débarrasser plus vite d’un prêt hypothécaire. « Je recommande toujours de demander le calcul de la pénalité au prêteur pour déterminer ensuite s’il est avantageux de la payer ou non », affirme Maxime Lamoureux.

Selon votre type de prêt, cette pénalité peut correspondre à l’équivalent de trois mois d’intérêts sur la somme que vous devez (le solde de votre prêt, et non le montant emprunté au départ) ou au calcul du pas très sexy différentiel du taux d’intérêt (pour savoir comment le calculer, allez lire les explications de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada ici).

Guide : Choisir la bonne assurance habitation

Maintenant, une mise en garde : si votre prêteur vous a offert une remise en argent ou a payé vos frais de notaire au moment de signer votre prêt et que vous décidez d’effectuer un remboursement par anticipation qui dépasse les limites permises par votre contrat, vous pourriez devoir rembourser ces sommes en tout ou en partie, fait remarquer Véronique Lalonde.

Pour faire un gros remboursement sans payer de pénalité, attendez plutôt que votre prêt arrive à échéance. À ce moment, vous serez libre de faire fondre votre hypothèque comme bon vous semble… jusqu’à la prochaine échéance. À moins que vous ayez réussi à vous en débarrasser.

Ce texte vous a plu ? Recevez chaque samedi nos astuces pour faire de l’argent et économiser en vous inscrivant à l’infolettre Dollars et cents. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇