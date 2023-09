Rénovations : faut-il avertir son assureur ?

Dans la longue liste de choses à faire avant d’entreprendre d’importants travaux de rénovation, n’oubliez pas d’inclure un appel à votre assureur. Car assumer des coûts de plusieurs milliers de dollars en cas de sinistre, cela fait drôlement grimper la facture de rénos. Et c’est malheureusement ce qui pourrait vous arriver si votre dossier d’assurance n’est pas mis à jour à temps.

Prenons un exemple : vous agrandissez votre maison en ajoutant une pièce au-dessus de votre garage, mais vous n’en avisez pas votre assureur. Au cours des travaux, de l’eau entre par les fenêtres, un risque pour lequel votre contrat d’assurance vous couvre. Vous faites donc une réclamation à votre assureur pour des dommages d’environ 10 000 dollars. Trois éventualités sont alors possibles : il se peut que votre assureur vous couvre entièrement, qu’il ne paie que partiellement les réparations ou encore qu’il ne vous rembourse pas un sou.

C’est ce dernier cas de figure qui est arrivé à un client de Jean-Éric Guertin, coprésident et courtier en assurance de dommages chez Assurancia Guertin et Cie. Ce client a fait rénover un de ses duplex à Montréal. L’immeuble, habituellement occupé par des locataires, était vacant lorsque de l’eau s’est infiltrée par le toit et l’assureur n’en avait pas été avisé. Il a refusé de couvrir le client en question, qui a dû payer plusieurs milliers de dollars de sa poche.

« L’assureur doit démontrer ce qu’il aurait fait s’il avait été mis au courant de la situation », résume le formateur et ancien courtier d’assurances Yves Lévesque. Il aurait choisi de ne pas vous couvrir du tout ? Vous n’obtiendrez rien. Il aurait imposé une augmentation de prime de 50 % pour la durée des travaux ? Vous ne serez couvert qu’au prorata de la prime que l’assureur a reçue par rapport à celle qu’il aurait dû toucher. Si votre assurance habitation vous coûte habituellement 100 dollars par mois, par exemple, et que l’assureur estime que vous auriez dû payer 150 $ pour être couvert pendant vos travaux, il calculera qu’il n’a reçu que les deux tiers de son dû et ne vous remboursera donc que les deux tiers de vos dommages.

Augmentation de prime

Oui, votre prime d’assurance habitation pourrait grimper de quelques centaines ou même quelques milliers de dollars pendant que votre maison est un chantier, mais au moins, ce coup de fil à votre assureur vous permettra d’être couvert en cas de sinistre.

Rassurez-vous, ce ne sont pas tous les travaux qui feront augmenter votre prime d’assurance. Vous changez la céramique de votre salle de bains ou vous installez des armoires dans votre cuisine ? Vous n’avez sans doute rien à craindre. Mais si vous planifiez des travaux importants, comme le retrait d’un mur porteur ou la rénovation d’une maison en entier, il est de votre responsabilité d’en aviser votre assureur. « Souvent, c’est par ignorance que les gens ne le font pas, malheureusement », constate Jean-Éric Guertin.

La logique ici, explique le formateur en assurance Yves Lévesque, est d’aviser l’assureur si le risque associé à la valeur du bien assuré (votre maison, condo ou plex) augmente. Chez Intact Assurance — le plus important assureur de dommages au Québec —, Mélanie Marchand, directrice souscription corporative, assurance des particuliers, souligne qu’il vaut mieux informer son représentant « de tous types de rénovations avant de les entreprendre » afin qu’il puisse ajuster les protections au besoin. Du côté de Desjardins — deuxième assureur de dommages au Québec, derrière Intact —, on précise que « l’assureur doit être avisé des travaux qui nécessitent une absence prolongée de la résidence ou qui augmentent d’au moins 15 000 $ le coût de reconstruction du bâtiment ». Dans le doute, il est donc préférable de contacter votre assureur.

Si vous effectuez de gros travaux, votre assureur vous annoncera sans doute une augmentation de votre prime pendant la durée des rénovations. Selon Jean-Éric Guertin, la hausse varie généralement entre 20 % et 50 %. Pour une prime mensuelle de 100 dollars qui augmente à 150 dollars pendant les six mois que durent les travaux, on parle d’une facture de 300 dollars. Attention, il s’agit ici de la hausse de la prime liée uniquement aux travaux, à ne pas confondre avec celle qu’on pourrait vous imposer à la fin des rénovations pour tenir compte de l’augmentation de la valeur de votre propriété.

Chez Intact et Desjardins, on explique que la hausse de la prime peut être influencée par plusieurs facteurs, notamment la nature et la durée des travaux, la personne qui les effectuera (vous-même ou un entrepreneur), mais aussi le fait que l’habitation devenue chantier soit occupée ou non. Laissée sans surveillance, une résidence est plus susceptible de subir des dommages ou du vandalisme.

Si vous jugez que le prix qu’on vous présente est trop élevé, vous pouvez magasiner auprès d’autres assureurs, mais vous devez être prêt à payer une pénalité pour rupture de contrat, et vos chances d’obtenir une meilleure offre sont très limitées, juge M. Guertin. « Une habitation est plus précaire quand elle est en rénovation, donc la plupart du temps, les assureurs vont refuser de faire une soumission. » Bref, il est sans doute préférable d’attendre que la poussière retombe (et soit nettoyée) avant de partir à la chasse aux aubaines.

À vos risques et périls

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’est pas nécessaire d’engager des entrepreneurs pour être couvert en cas de sinistre pendant des travaux de rénovation.

Autrement dit, vous serez indemnisé même si les dommages ont été causés par vos erreurs de débutant en plomberie, en électricité ou en menuiserie (ils doivent être couverts par votre police d’assurance, bien sûr). Si les dommages résultent d’une négligence ou d’une imprudence, l’assureur pourrait toutefois « en tenir compte » au moment du renouvellement, précise Debbie Jussome, porte-parole du Bureau d’assurance du Canada. En clair : il pourrait augmenter votre prime ou carrément refuser de renouveler votre contrat d’assurance… Et ce refus pourrait drôlement compliquer votre magasinage d’une offre abordable chez un autre assureur.

« Il est fortement recommandé de faire appel à des professionnels compétents et qualifiés pour des travaux importants, avertit Debbie Jussome. Et ce, afin de s’assurer du respect des lois et des normes en vigueur. »

