Rétrofacturation : allez chercher ce qui vous est dû

Ce que vous avez commandé en ligne n’est jamais arrivé ? Ou ne ressemble pas à ce qui vous avait été promis ? Dans de telles situations, vous pouvez vous faire rembourser les transactions portées sur votre carte de crédit. J’ai récemment réussi à récupérer plus de 125 dollars de cette façon. Pour cela, j’ai dû lire attentivement la Loi sur la protection du consommateur… et prendre le temps d’argumenter avec l’émetteur de ma carte.

Le droit à la rétrofacturation vous permet de vous faire rembourser par votre institution financière une transaction portée à votre carte de crédit pour laquelle le marchand n’a pas exécuté son obligation principale, soit vous donner ce pour quoi vous avez payé, et qu’il refuse de vous rembourser (cela inclut la situation où le colis a été volé parce qu’il a été laissé devant votre porte sans votre autorisation, précise l’Office de la protection du consommateur). C’est une mesure prévue à la Loi sur la protection du consommateur, une loi québécoise.

Le droit à la rétrofacturation est la protection ultime, celle qu’on utilise après avoir tenté de contester une transaction auprès du marchand et de son institution financière, selon les règles fixées par cette dernière. J’en connais un bout sur le sujet maintenant !

Un processus en plusieurs étapes, avec des délais

Tout a commencé avant les Fêtes, au moment où j’ai commandé en ligne un poêlon de 125 dollars auprès d’une entreprise canadienne. Il n’était plus en stock, mais l’entreprise prenait le paiement et affirmait qu’elle le livrerait dès qu’elle le recevrait. Fin avril, toujours pas de trace du poêlon. J’ai donc envoyé un courriel à l’entreprise pour savoir ce qui se passait ; or, l’adresse n’existait plus. J’ai alors téléphoné à mon institution financière pour tenter de faire annuler cette transaction. On m’a répondu que l’achat remontait à plus de 60 jours et qu’il n’y avait plus rien à faire.

Perplexe, j’ai commencé à lire sur le sujet. La loi précise que si le commerçant n’a toujours pas rempli son obligation principale (soit livrer le produit) 30 jours après la date de livraison indiquée au contrat, le consommateur peut annuler ledit contrat. Quand il n’y a pas de date de livraison prévue, on commence à compter à partir de la date de la commande. « Si le produit n’est toujours pas arrivé 30 jours plus tard, vous pouvez demander au commerçant d’annuler le contrat de vente, et ce, tant que vous n’avez pas reçu le produit », explique Sara Eve Levac, avocate et conseillère juridique à Option consommateurs. Attention, si le commerçant a avisé le client par écrit que la livraison serait retardée, le délai de 30 jours commence à la nouvelle date de livraison.

Une fois que le consommateur a annulé le contrat par écrit (par la poste ou par courriel), le marchand a 15 jours pour le rembourser. S’il ne le fait pas, le consommateur peut demander la rétrofacturation à l’émetteur de la carte de crédit sur laquelle il a porté l’achat — il doit le faire à l’intérieur d’un délai de 60 jours.

Suivre le guide… et s’armer de patience

Guidée par les instructions d’Éducaloi, j’ai envoyé ma lettre recommandée au marchand. Elle m’a été retournée… J’avais donc 60 jours pour demander une rétrofacturation à mon institution financière. J’ai utilisé le modèle proposé par Option consommateurs, que j’ai envoyé à ma banque par courriel. Même si la loi stipule que ces démarches doivent être faites par écrit, la banque a répondu que les demandes de rétrofacturation devaient être faites par téléphone… Je me suis ensuite fait dire qu’il n’y avait rien à faire avec une transaction qui datait de plusieurs mois, parce qu’il ne leur était plus possible de contester la transaction auprès du marchand.

Ma banque a, semble-t-il, mélangé le droit à la rétrofacturation et la demande de contestation, une situation fréquente, selon Charles Tanguay, porte-parole de l’Office de la protection du consommateur (OPC) : « Ce n’est pas toujours facile de faire respecter le droit à la rétrofacturation, parce que souvent, les institutions financières donnent à leurs clients les procédures à suivre pour contester une transaction selon leurs propres règles, et le délai change selon la personne à qui on parle dans l’institution. Alors qu’il est question de rétrofacturation, inscrite dans la loi. »

Même l’Association des banquiers canadiens (ABC) semble confondre la contestation d’une transaction et le droit à la rétrofacturation. « Les réseaux de paiement par carte fixent les règles de rétrofacturation […]. Le processus pour les titulaires de carte varie selon les institutions, mais il est simple et direct », a répondu par courriel Mathieu Labrèche, vice-président, stratégie médiatique et communications à l’ABC, en refusant notre demande d’entrevue sur le sujet.

Le site de Desjardins explique en revanche clairement les étapes à suivre.

Déposer une plainte

Si on se fait refuser la rétrofacturation alors que tout indique que l’on est en droit d’en bénéficier, Charles Tanguay conseille de déposer une plainte à son institution financière. « Allez-y rapidement toutefois et soyez vigilants, parce que vous risquez de vous faire répondre toutes sortes de choses. C’est possible aussi que l’institution financière tarde à vous répondre et qu’entre-temps les délais soient écoulés. »

J’ai donc procédé à la plainte promptement, en remplissant un formulaire en ligne sur le site de ma banque. La dame qui m’a contactée m’a répété qu’il n’y avait pas de recours pour le poêlon parce que le délai était dépassé, mais qu’elle prenait la décision de me créditer l’achat… sans que ça ait rapport avec ma demande de rétrofacturation !

Fait à noter, l’émetteur de la carte de crédit doit rembourser le consommateur, peu importe qu’il réussisse ou non à récupérer la somme auprès du commerçant, souligne l’avocate Sara Eve Levac.

Dans le cas où l’institution financière refuserait toujours de payer, on peut la poursuivre aux petites créances (il y a des frais d’ouverture de dossier de 112 dollars pour une affaire de 5 000 dollars ou moins), ou déposer une plainte à l’OPC. Dans les deux dernières années, l’OPC en a reçu plus de 90 pour des institutions financières dans la catégorie « contrat : contenu, paiement, annulation, modification ou interprétation », ce qui inclut la rétrofacturation.

« Je conseille aux gens de nous appeler pour que nous les guidions dans le processus, et aussi pour que nous sachions si les institutions financières continuent de ne pas respecter la loi, affirme Charles Tanguay. Une demande de rétrofacturation peut avoir l’air d’un parcours du combattant, mais ça ne devrait pas l’être. »

Maintenant que je sais comment faire, je fais valoir ce droit quand la situation s’y prête. Ainsi, j’ai exigé le remboursement de deux billets de spectacle puisque l’une des deux têtes d’affiche de la soirée ne s’est jamais présentée. J’ai pu récupérer 120 dollars, en plus des 125 dollars du poêlon. Et cette fois-là, je n’ai même pas eu besoin de m’obstiner.

