Succession : six erreurs à éviter

1. NE PAS PLANIFIER SA SUCCESSION

« Au Québec, encore bien des gens ne planifient pas leur succession,

affirme Me Danièle Ferland, notaire chez PME INTER

Notaires Montréal. Ne pas faire nos choix de planification

nous-mêmes, c’est laisser la loi décider pour nous. Dans le

cas d’une union libre, par exemple, le conjoint de fait n’est

aucunement protégé par le Code civil du Québec. »

2. OMETTRE DEMETTRE À JOUR SON TESTAMENT

« Chaque fois qu’un changement notable survient dans notre

vie ou dans celle de nos proches, on doit mettre notre testament

à jour. Il peut s’agir de la naissance d’un enfant, du

décès d’un frère ou d’une soeur, d’une séparation ou encore

d’un divorce », explique Me Ferland.

3. ACCEPTER LA SUCCESSION SANS S’INFORMER DU BILAN

« Il arrive qu’une succession soit insolvable, ce qui signifie

qu’elle comprend plus de dettes que d’actifs. Le liquidateur

doit présenter un inventaire des avoirs et des dettes. Avant

d’hériter, il faut le consulter. À partir du moment du décès,

on a six mois pour renoncer à l’héritage », ajoute la notaire.

4. CONCLURE DES ENTENTES VERBALES

Il arrive qu’un parent prête une somme d’argent ou un

véhicule à l’un de ses enfants sur la base d’une entente

verbale. S’il décède, les autres héritiers peuvent alors se

retrouver spoliés d’une partie des biens qui auraient pu

leur revenir, puisqu’aucune entente écrite n’atteste qu’il

s’agissait d’un prêt. « Les ententes verbales ne laissent

aucune trace, dit Me Ferland. Il vaut mieux tout mettre sur

papier pour éviter des injustices et des litiges ultérieurs

entre nos héritiers. »

5. NE PAS NOTARIER UN TESTAMENT

Au Québec, il existe trois types de testaments, soit le testament

olographe, le testament devant témoins et le testament

notarié. « Pour pouvoir utiliser les deux premiers, il faut

demander à la Cour d’en vérifier la forme après le décès, ce

qui exige du temps, mentionne la notaire. De plus, puisque

ces testaments ne sont enregistrés nulle part, ils pourraient

être détruits par une personne de mauvaise foi. Par ailleurs,

il n’existe pas de registre pour les testaments olographes

ou devant témoins. Même si ces derniers sont signés en

présence d’un avocat, il faudra entreprendre des démarches

auprès de la Cour pour en attester la validité. Enfin, les testaments

non notariés ne donnent pas au liquidateur les pleins

pouvoirs d’administration des actifs et passifs du défunt. »

S’APPROPRIER DES BIENS DU DÉFUNT AVANT LE RÈGLEMENT DE LA SUCCESSION

Après le décès d’un proche, une erreur courante consiste

à retirer de l’argent de son compte bancaire pour payer

les frais funéraires. Or, selon la loi, ce geste constitue une

acceptation de la succession, avec les conséquences négatives

que cela peut engendrer.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.