Suis-je obligé de retourner au bureau ?

L’entreprise pour laquelle je travaille a déménagé, pendant la pandémie, dans des locaux plus petits, moins beaux et plus loin de chez moi. Ai-je un recours ?

Si les bureaux sont moins beaux, ce n’est pas suffisant. Si les bureaux sont plus petits, donc qu’ils sont moins confortables, mais qu’ils permettent d’assurer ce qu’on appelle les conditions normales d’exécution du travail — fournir un espace de travail adéquat aux employés, par exemple —, il n’y a pas de recours possible non plus. Si les bureaux sont plus loin de chez moi, ça peut être un motif de recours. Le concept qui nous intéresse, c’est celui du congédiement déguisé. Si l’employeur a substantiellement réduit ou changé les conditions d’emploi d’un travailleur et qu’il est présumé avoir manqué à ses devoirs, l’employé peut réclamer des dommages. On pourrait donner l’exemple d’un employé qui pouvait se rendre sur les lieux de son travail en transport en commun et qui ne peut plus le faire parce que son employeur a déménagé en région, à 60 km de Montréal.