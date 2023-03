Trichez pour gagner 500 $

J’ai souvent l’impression que les dés du grand jeu économique de la vie sont pipés. Qu’en suivant les règles imposées par la société de consommation, la majorité d’entre nous sont destinés à perdre.

C’est ce que les anglophones appellent la rat race, et que l’artiste anglais Polyp illustre parfaitement dans cette courte animation où des rats se font promettre que « le bonheur est tout près ». Pour l’atteindre, il suffit de « travailler plus », pour « faire plus d’argent », pour « acheter plus », et de « continuer les efforts ». Ce faisant, les animaux se tuent à l’ouvrage sans se rendre compte qu’ils courent après leur queue.

C’est essentiellement la même critique que fait le groupe punk québécois Vulgaires Machins, quoique de façon extrême, dans sa chanson Cocaïnomane : « J’fais d’la poudre / pour travailler plus / pour faire plus d’argent / pour faire plus de poudre. »

Ces métaphores ne montrent toutefois pas les conséquences de cette course folle. Pour cela, Statistique Canada est plus efficace : des données récentes révélaient que 35 % des Canadiens ont eu de la difficulté à répondre à leurs besoins financiers au cours de la dernière année. Plus inquiétant encore, 26 % seraient incapables d’assumer une dépense imprévue de 500 $.

Derrière ces chiffres se trouve l’histoire de dizaines de milliers d’hommes et femmes qui, même s’ils ont parfois de bons salaires, peinent à effectuer leurs paiements mensuels tout en mettant de la nourriture sur la table. Et si leur voiture décidait de ne pas démarrer demain matin, ils n’auraient pas d’autre choix que de s’enfoncer (davantage) dans l’endettement.

Que devraient faire ces gens pour améliorer leur sort ? Travailler plus ? Faire « d’la poudre » ?

Moi, lorsque je constate qu’un système est truqué, je préfère tricher.

Je ne parle pas de frauder le gouvernement, de voler une banque ou de commettre un quelconque geste illégal. L’idée est plutôt de prendre un pas de recul, de réfléchir à son prochain coup afin d’employer une tactique qui, sans être interdite, ira à l’encontre de ce que la société de consommation martèle depuis qu’on est né.

À lire aussi Cinq questions pour économiser

Chaque fois que l’on fait face à un problème ou un désir, la solution attendue consiste à sortir son portefeuille. Le défi, pour tricher, est donc de trouver une façon de s’en sortir ou d’assouvir une envie sans ouvrir son portefeuille.

Un exemple de problème ? La manche d’une de mes chemises favorites s’est récemment déchirée. Selon les règles du jeu, j’aurais dû la jeter pour en acheter une nouvelle à 75 $. J’ai plutôt triché en allant chercher du fil et une aiguille pour la réparer moi-même pour 0 $.

Un exemple de désir ? Il y a quelque temps, j’ai eu envie de lire un livre de science-fiction encensé par la critique. Pour 30 $, Amazon me le livrait à la maison en deux jours. En acceptant de patienter quelques semaines sur la liste d’attente de ma bibliothèque de quartier, j’ai pu le lire gratuitement.

Évidemment, il y a des moments où passer à la caisse est inévitable. On a tous besoin de manger, d’avoir un toit sur la tête, de se déplacer et, oui, de s’amuser. Mais là aussi, on peut tricher en cherchant des options abordables qui correspondent à ce dont on a vraiment besoin.

Pourquoi payer pour une vitesse Internet extrême quand un forfait moins rapide et moins cher permet d’utiliser les plateformes de visionnement en continu avec la même qualité d’image ? Pourquoi acheter un vélo neuf quand il est possible d’en trouver un équivalent usagé pour la moitié du prix, si ce n’est pas moins ?

Je sais, on est loin des actes révolutionnaires. Adopter cet état d’esprit dans votre quotidien ne changera pas le système. Mais je vous garantis que l’argent s’accumulera lentement mais sûrement dans votre compte de banque.

À lire aussi 31 façons de battre l’inflation

Pour vous aider, je vous propose ci-dessous 39 tricheries qui, mises bout à bout, vous feront économiser 500 $ en un mois, voire bien davantage si vous êtes vraiment déterminé.

Cet exercice ne fera pas de vous un millionnaire en tête du peloton de la rat race. Mais cela vous permettra peut-être de reprendre votre souffle, et de vous rendre compte que la seule façon de gagner véritablement cette course, c’est de cesser d’y participer.

Ce texte vous a plu ? Recevez chaque samedi nos astuces pour faire de l’argent et économiser en vous inscrivant à l’infolettre Dollars et cents. Il suffit d’écrire votre adresse courriel ci-dessous. 👇