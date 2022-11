Trouvez de l’argent dans vos courriels

Vous souvenez-vous de Gratteux, le lutin des vieilles publicités du temps des Fêtes de Canadian Tire ? C’est aussi le surnom que s’est donné le chroniqueur David Desjardins, qui, comme le personnage lilliputien, aime les « gratteux de petits prix ».

David m’a récemment écrit pour me faire part de ses trucs pour dénicher des aubaines, et celui qu’il utilise pour réduire sa facture d’épicerie m’a surpris : sa boîte courriel.

Le principe est simple : il s’inscrit aux infolettres des entreprises dont il raffole des produits afin de suivre les promotions et de faire des provisions lorsque les prix sont particulièrement bas.

Par exemple, quand l’infolettre de sa marque de protéines végétales favorite annonce son meilleur rabais de l’année — 30 % sur le prix habituel —, David commande plusieurs pots grand format, « qui sont déjà plus économiques, mais qui là deviennent vraiment abordables », explique-t-il.

Même si vous n’avez pas la patience de lire les infolettres promotionnelles à la recherche des aubaines, s’y inscrire de manière ponctuelle peut valoir la peine, puisque de nombreuses entreprises offrent un rabais aux nouveaux abonnés.

À lire aussi Des cadeaux de votre banque

C’est ce qu’a récemment fait David pour s’approvisionner en café. En s’inscrivant à l’infolettre, il a obtenu un rabais de 10 % qui, combiné au fait que les sacs étaient 15 % moins chers qu’en magasin, lui a permis d’économiser un total de 50 $.

Une fois la commande passée, libre à vous de vous désabonner !

Garder la tête froide

Évidemment, l’astuce de David peut être utilisée pour autre chose que les aliments et autres produits d’épicerie. Les rabais offerts à l’inscription d’une infolettre sont une pratique courante dans différentes industries.

Mais comme pour tous les trucs qui reposent sur les aubaines, prenez garde de ne pas vous laisser emporter avec les infolettres. L’objectif est d’économiser, et non de dépenser plus qu’on ne le ferait habituellement en cédant aux « offres incroyables » et autres « deals » qui s’accumulent dans la boîte courriel…

L’accumulation est justement l’autre défaut du truc de David. En vous abonnant à trop d’infolettres, votre liste de messages non lus s’allongera rapidement. Certaines entreprises envoient des promotions quotidiennement — l’horreur !

À lire aussi Le rêve : être payé pour magasiner !

Certes, vous pouvez créer une adresse distincte ou encore utiliser le filtre « promotion » de votre service de messagerie pour gérer ce flot de circulaires numériques. L’idéal demeure toutefois de vous abonner uniquement aux infolettres d’entreprises dont vous achetez déjà les produits sur une base régulière — et de vous désinscrire de celles qui sont envoyées trop souvent.

Vous pourrez ainsi satisfaire le Gratteux en vous, sans vous appauvrir ni devenir fou.

Ce texte vous a plu ? Recevez chaque samedi nos astuces pour faire de l’argent et économiser en vous inscrivant à l’infolettre Dollars et cents, dont les trucs valent bien plus qu’un rabais de 10 %. Il suffit d’entrer votre courriel ci-dessous. 👇