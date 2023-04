Sur les étiquettes de Costco, une information destinée au personnel peut vous aider à faire de bonnes affaires. À condition de savoir la lire. Un prix qui se termine par 97 cents, par exemple ? Cela signifie que l’entreprise cherche à écouler ce produit. Même si rien n’indique que l’article est en solde, il est moins cher que quelques semaines plus tôt.

J’ai d’abord cru à une légende urbaine la première fois que j’ai entendu parler de ces rabais dissimulés dans les prix, il y a quelques années. Quel intérêt une entreprise peut-elle bien avoir à faire des rabais « cachés » ?

La direction de Costco est discrète au sujet de ses stratégies d’affaires et n’a pas répondu à la demande d’entrevue de L’actualité. J’ai donc fait ma petite enquête auprès de deux anciens dirigeants qui ont travaillé au siège social canadien de l’entreprise, et qui étaient au fait des pratiques d’établissement des prix. L’un a quitté l’entreprise il y a un certain temps, l’autre plus récemment. J’ai aussi parlé à une ex-employée qui compte 34 ans d’expérience dans deux entrepôts de la Rive-Sud (Montréal). Ils m’ont expliqué comment percer le secret de l’étiquetage, et un employé actuel m’a ensuite confirmé que ces pratiques ont encore cours. Il ne s’agit donc pas d’une légende. J’ai accepté d’accorder l’anonymat à ces quatre personnes pour leur éviter d’avoir des ennuis avec leur (ex-)employeur.

Les deux anciens patrons soulignent que si les dirigeants du siège social canadien (ou les gérants) optent pour un rabais dissimulé dans le prix — plutôt qu’une étiquette affichant clairement une réduction —, c’est parce qu’ils sont à l’aise avec le rythme auquel ces articles s’écoulent et que ce n’est pas dans la philosophie de Costco d’avoir de nombreux produits en solde.

Cette philosophie, c’est celle du « bas prix tous les jours », précise Josh Pollack, président de Pollack Retail Solutions, un cabinet de consultation américain spécialisé en commerce de détail. Ce consultant explique que Costco fait partie de ces détaillants qui cherchent à offrir un environnement où le client s’attend à trouver les meilleurs prix possible, même si peu de rabais sont clairement affichés. Lorsque le géant veut liquider certains articles, il le fait donc discrètement pour ne pas créer un « sentiment d’urgence » contraire à son modèle, résume-t-il.

Et si Costco met des articles en promotion pour les écouler rapidement, c’est parce que le roulement des stocks est la clé de son succès, note un des ex-patrons de la filiale canadienne de la multinationale. Costco compte environ 3 000 produits, comparativement à près de 100 000 dans les autres magasins à grande surface, souligne-t-il. Par conséquent, l’entreprise ne peut pas se permettre de laisser des articles invendus accumuler la poussière sur les tablettes. Simple logique mathématique : un produit qui se vend difficilement sur 3 000 fait plus mal qu’un sur 100 000. Un constat partagé par Josh Pollack : « Les entrepôts contiennent généralement peu de produits différents, mais en grande quantité, dit-il. L’entreprise peut donc être très dynamique dans ses réductions de prix. »

Les prix « codés » (comme ceux qui finissent par 97 cents) servent par ailleurs à faciliter les opérations. « C’est pour permettre aux employés sur le plancher de reconnaître rapidement les caractéristiques du produit avec le signal de prix », explique l’un d’entre eux. Cette façon de faire, aussi utilisée par d’autres détaillants, permet aux travailleurs de comprendre le « cycle de vie » de chaque produit, confirme Josh Pollack. Les employés en magasin savent ainsi facilement quels articles sont en solde, lesquels seront bientôt retirés des rayons en raison du changement de saison, ou jamais commandés à nouveau, entre autres exemples.

Chez Costco, il y a donc deux types de rabais : ceux affichés clairement sur les étiquettes (réduction de 4 dollars sur ceci ou de 10 dollars sur cela) et ceux, cachés, qu’on peut décoder en regardant attentivement la fin du prix de chaque produit. Et il faut les chercher, parce qu’ils ne sont pas très fréquents.

Voici les trois prix à repérer en circulant dans les allées.

Prix se terminant par ,97

Selon un ex-haut dirigeant, il s’agit d’un rabais variant généralement de 20 % à 30 % sur le prix courant (qui se termine habituellement par ,99).

Ce rabais est appliqué sur des produits qui ne se vendent pas bien, sur des aliments qui ne feront pas l’objet d’une commande dans un avenir rapproché (on veut donc vider les rayons pour le prochain produit), ou sur des articles saisonniers qui doivent être écoulés rapidement afin de libérer de l’espace pour les suivants. Vous pourriez par exemple trouver cette réduction sur un ensemble de terrasse à la fin de l’été ou sur des luges à l’approche du printemps.

Il s’agit d’un rabais décrété par le siège social canadien de Costco pour la région de l’est du Canada et que l’on retrouve généralement dans tous les entrepôts du Québec en même temps. Il se pourrait toutefois que certains Costco fassent exception si le produit concerné se trouve déjà en quantité limitée et que le gérant a bon espoir de le vendre au prix courant.

Prix se terminant par ,88

C’est l’étape suivant le ,97, ce qui signifie qu’il s’agit d’un rabais encore plus important. Dans ce cas, c’est le gérant de l’entrepôt que vous visitez (et non le siège social) qui décide de l’ampleur de la réduction et de sa durée, m’explique un ancien haut dirigeant. « Si un article ne se vend pas malgré le rabais ,97, le gérant peut en faire un peu plus. Le but est de se débarrasser de la marchandise le plus vite possible. »

Vous verrez un ,88 sur des produits dont il reste seulement quelques boîtes, ou encore sur le dernier article en stock, qui est en démonstration. Lors d’une récente visite au Costco de Boucherville, j’ai par exemple trouvé une chaise de bureau 80 dollars moins chère que sur le Web et une table en quartz en démonstration (la seule restante) à 599,88 $, soit 1 100 dollars de moins que le prix affiché à ce moment en ligne. Mais ne la cherchez pas : quelques jours plus tard, elle avait disparu.

Prix se terminant par ,00

Ce rabais, plus rare, est lui aussi appliqué par le gérant d’un entrepôt pour écouler des stocks restants. La plupart du temps, me dit un ancien dirigeant, on le voit accolé à des articles en démonstration ou à des produits qui ont été retournés et qui se trouvent en quantité limitée. Comme le ,88, ce rabais est généralement plus généreux que le ,97.

Profiter du système

Pour partir à la chasse aux rabais, il vous suffit donc de repérer ces trois fins de prix. Si vous voulez avoir une idée de la somme que vous épargnez, vous pouvez comparer le prix en magasin avec celui affiché pour le même produit sur le site Internet de Costco (tous les articles n’y sont pas cependant). Sans oublier de comparer avec des produits équivalents vendus ailleurs… Vous pouvez également vous joindre au très populaire groupe Facebook Les accros du Costco, dont les membres publient fréquemment leurs trouvailles à ,97, ,88 ou ,00 dans les différents entrepôts du Québec.

Votre planche à pagaie achetée à l’automne vous rendra sans doute encore plus heureux lorsque vous la sortirez après un long hiver et que vous vous rappellerez que vous l’avez obtenue à 30 % de rabais.

