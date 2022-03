Un forfait cellulaire à 40 dollars… par an !

Je pensais m’y connaître en forfaits cellulaires pas chers. Si vous n’êtes pas gourmand en données, je peux facilement vous en dénicher un à moins de 30 dollars par mois. Or, j’ai appris récemment qu’une de mes bonnes amies, Julie, n’avait payé que 41,10 $… pour toute l’année 2021 !

Heureusement, Julie « aime transmettre les bons deals », et elle s’est fait un plaisir de m’expliquer son astuce lorsque j’ai voulu en savoir davantage. Sa technique se résume en trois petits mots : programme de parrainage.

Fizz, Telus, Fido, Rogers, Public Mobile, Virgin, Lucky Mobile : la quasi-totalité des fournisseurs de téléphonie mobile au Québec récompensent les clients qui recrutent pour eux de nouveaux abonnés.

La formule varie légèrement d’une entreprise à l’autre, mais le principe de base est le même. Lorsqu’une personne s’inscrit à un service, elle identifie le client qui le lui a recommandé, et tous deux reçoivent une récompense — à condition, bien entendu, que le nouveau client reste un certain temps.

Cette récompense prend généralement la forme d’un mois gratuit ou d’un rabais sur la prochaine facture. Les programmes les plus généreux offrent 50 dollars de crédit pour chaque client que vous parrainez !

En trois ans, mon amie Julie a ainsi dirigé 17 nouveaux clients vers son fournisseur de téléphonie mobile, ce qui lui a permis d’obtenir un total de 525 dollars de rabais. « J’ai payé un seul mois en 2019, six mois en 2020 et deux en 2021 », énumère-t-elle en consultant son dossier en ligne. Oh, pardon : elle a partiellement payé un troisième mois en 2021… qui lui a coûté 69 cents.

Si vous pensez que Julie passe son temps à essayer de convaincre ses connaissances de faire le saut chez son fournisseur de téléphonie mobile, détrompez-vous. « Je ne fais pas ça activement. Quand quelqu’un demande une recommandation sur Facebook pour une entreprise pas chère, je donne mon code de référence. Si je suis chanceuse, la personne l’utilise. »

Occasionnellement, mon amie fait aussi une publication sur les réseaux sociaux pour rappeler l’existence du programme de parrainage, en s’assurant de donner son code.

D’autres personnes sont vraiment plus motivées qu’elle. Il y a même des groupes en ligne où les gens promettent des cadeaux si vous vous servez de leur code, et certains parviennent ainsi à réduire leur facture annuelle de téléphonie mobile à zéro dollar.

Évidemment, ce n’est pas tout le monde qui a envie de promouvoir son fournisseur de service, peu importe le niveau d’effort. Rappelez-vous toutefois que les programmes de parrainage fonctionnent dans les deux sens. Avant de signer un contrat avec une nouvelle entreprise de téléphonie mobile, demandez autour de vous si quelqu’un ne pourrait pas vous parrainer afin d’avoir droit à un rabais, ne serait-ce qu’une fois.

Si mon amie Julie n’est pas loin, elle se fera un plaisir de vous donner son code.

À lire aussi Éliminez les abonnements morts-vivants