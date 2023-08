Un VUS vraiment économique

J’aime les gros chars. Tellement que je m’offre le luxe d’en conduire un nouveau chaque année — et parfois même deux !

Ils sont confortables, tiennent bien la route et, surtout, offrent tout l’espace dont ma petite famille de quatre a besoin pour trimballer le matériel de camping et l’équipement de plein air. Comment ne pas les apprécier ?

Ah oui, il y a le prix. Selon le cabinet-conseil ontarien DesRosiers Automotive Consultants, la facture moyenne pour un camion léger — une catégorie qui inclut VUS, camionnettes et fourgonnettes — a atteint 51 700 $ en 2022 au Canada. De quoi faire mal à l’économe que je suis. Et mon côté écolo ne se porte pas beaucoup mieux avec la consommation d’essence et le bilan carbone de ces géants des routes…

J’ai toutefois déniché une astuce qui me permet de conduire un nouveau VUS, une nouvelle camionnette ou une nouvelle fourgonnette chaque année pour environ 1 000 dollars. Non, il ne manque pas de zéro à ce chiffre ! Cela fonctionne même pour les modèles hybrides ou électriques.

L’an dernier, je l’ai utilisée pour me déplacer au volant d’un KIA Sportage, un VUS. Cette année, j’ai plutôt opté pour une Prius v, une familiale hybride. L’an prochain, je rêve de mettre la main sur un F-150 Lightning, une camionnette entièrement électrique.

Comment faire ? C’est simple : il suffit de louer plutôt que d’acheter. Je ne parle pas d’une location mensuelle, mais plutôt d’une location de courte durée auprès d’un loueur automobile.

Évidemment, l’idée ne consiste pas à louer un véhicule 365 jours par année — ça coûterait une fortune. Mais en vous limitant aux moments où vous en avez réellement besoin, puis en conduisant une petite voiture économique le reste du temps, cela peut devenir drôlement avantageux.

Pensez-y bien. Un véhicule à passagers coûtait en moyenne 41 800 $ au pays en 2022, selon DesRosiers Automotive Consultants. Il faut allonger presque 10 000 $ de plus pour acheter un camion léger, si l’on se fie au prix moyen. Combien de fois par an utilisez-vous vraiment l’espace supplémentaire qu’offre cette dernière catégorie ? Est-ce que cela vaut la peine de payer une telle somme comparativement à une location ponctuelle ?

Dans le cas de ma famille, nous avons besoin d’un véhicule spacieux uniquement pendant les vacances d’été, soit trois semaines. Or, notre dernière location, 19 jours en plein mois de juillet, a coûté 988,30 $. À ce tarif, ce n’est qu’à partir de la 11e année que l’achat d’un camion léger deviendrait plus avantageux.

Et encore, on ne tient compte ici que du prix d’achat. Conduire une petite voiture à l’année et louer occasionnellement un VUS permet de diminuer substantiellement sa facture d’essence et d’assurance.

Qui plus est, les kilomètres que vous parcourez lorsque le camion léger est chargé à l’os s’accumulent au compteur d’un véhicule dont vous ne payez pas l’entretien. J’ai une petite pensée pour les freins de la Prius v surchargée qui nous a transportés sur 2 815 km cet été…

Évidemment, il y a des inconvénients. Cette méthode fonctionne surtout pour les gens qui habitent à une distance raisonnable d’une entreprise de location — de préférence plusieurs, afin d’avoir accès à un plus grand choix et à de meilleurs prix — où il faut se rendre chaque fois que l’on souhaite louer.

Vous devez également planifier davantage vos déplacements, et il est possible qu’aucun véhicule ne soit disponible au moment où vous en voulez un.

Et, admettons-le, être assis dans une voiture compacte 11 mois par année est beaucoup moins confortable que d’être installé au volant d’un VUS spacieux.

Si vous êtes prêt à passer par-dessus ces désagréments, les économies au fil des ans seront bien réelles. Voici quelques conseils supplémentaires qui vous aideront à profiter au maximum de mon astuce.

Planifiez

Réservez votre véhicule. C’est la clé pour vous assurer de l’avoir au moment où vous en aurez besoin, surtout pendant les périodes où la demande est forte. Mais ne vous y prenez pas trop tôt non plus : selon la plateforme de location Rentalcars, les meilleurs tarifs sont offerts de trois à six mois avant la date désirée. À l’inverse, ils seront plus élevés si vous vous y prenez un an d’avance, ou à la dernière minute. Assurez-vous tout de même que la réservation peut être annulée sans frais — ou en souscrivant une assurance annulation raisonnable — en cas d’imprévu… ou si vous trouvez un meilleur prix plus tard.

Comparez

Utilisez des comparateurs de prix, tels ceux de Kayak et Rentalcars, afin de trouver les aubaines près de chez vous. Vérifiez aussi si vous avez accès à des tarifs préférentiels chez certaines entreprises de location grâce aux avantages offerts par votre employeur ou votre association professionnelle. Jetez également un œil sur Turo, une plateforme qui, un peu comme Airbnb avec les appartements, permet de louer des voitures directement à des particuliers.

Petits trajets

Parfois, on a besoin d’un camion léger pendant une heure ou deux seulement, le temps d’apporter un achat volumineux, tel un barbecue, ou d’aller porter des déchets de construction à l’écocentre. Pour une location de courte durée, il est parfois plus avantageux sur le plan financier de faire affaire avec une entreprise spécialisée telle que U-Haul. Au moment d’écrire ces lignes, y louer une camionnette un dimanche pendant deux heures coûtait 35 $. Sur Kayak, le meilleur prix proposé pour un véhicule semblable était 126 $…

Certaines quincailleries offrent également un service de location de fourgonnette, ce qui est pratique pour transporter des matériaux. À titre d’exemple, chez Home Depot et Réno-Dépôt, le service coûte 25 $ pour les 90 premières minutes. Louer ou emprunter une remorque, si vous avez une boule de remorquage sur votre voiture, est une autre option.

D’autres solutions

Si vous avez régulièrement besoin d’espace de transport supplémentaire, l’achat de barres et d’une boîte pour le toit de votre petite voiture peut être un bon investissement. Assurez-vous toutefois de retirer la boîte et même les barres de toit lorsque vous ne les utilisez pas. Sinon, elles nuiront à l’aérodynamisme de votre voiture et, du même coup, feront augmenter la consommation d’essence — selon une étude réalisée par un laboratoire fédéral américain en 2014, la hausse de la consommation peut atteindre 25 % !

