Une infolettre pour trouver de l’argent

L’actualité lance une nouvelle infolettre sur l’argent, et l’idée est de faire les choses différemment. Vous n’y trouverez pas de prévisions boursières 🔮 ni de conseils pour suivre un budget, mais plutôt des astuces concrètes pour vous aider à avoir un peu plus d’argent dans vos poches chaque mois. Au bout de l’année, ça pourrait représenter une jolie somme ! 💰

Comment ? Ce peut être en vous expliquant où trouver du fric que vous avez oublié dans les coffres du gouvernement. En recommandant des outils pour économiser automatiquement sur vos achats en ligne. Ou encore en vous aidant à faire baisser de 100 dollars votre facture annuelle d’électricité sans passer l’hiver enroulé dans une couverture.

À tous ces trucs s’ajoutera une bonne dose de réflexion sur la place de l’argent dans nos vies. Faut-il résister au syndrome FOMO (fear of missing out, ou peur de rater quelque chose) devant les cryptomonnaies et les actions mèmes 🚀🚀🌕 ? La personne qui s’occupe le plus des enfants dans un couple devrait-elle être dédommagée financièrement par l’autre ? Devriez-vous divulguer la taille de votre chèque de paie à vos collègues ?

Ça vous intéresse ? Eh bien ça s’appelle « Dollars et cents » et ça commence le 12 février. N’attendez pas jusque-là ! Inscrivez-vous aujourd’hui et nous vous enverrons trois astuces pour économiser de l’argent dès maintenant.👇