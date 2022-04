Vite, videz vos cartes-cadeaux !

Ces derniers jours, j’ai fait une chasse au trésor dans ma maison à la recherche des cartes-cadeaux que j’accumule un peu partout. Il y en avait dans mon portefeuille, dans mon tiroir à chaussettes, et même dans le vaisselier, entre deux coupes à martini. J’en ai trouvé 10, qui renfermaient un total de 559 $ ! Génial ? Pas tout à fait.

Au lieu de dépenser les cartes-cadeaux que je reçois, j’ai tendance à les ranger dans un endroit semi-aléatoire afin de les conserver pour une fois où j’en aurai vraiment besoin. Un moment qui, trop souvent, met des années à venir.

Ainsi, sur les 10 que j’ai trouvées, la plus vieille datait de décembre 2010 ! Pas grave, diront certains, les cartes prépayées et chèques-cadeaux n’ont pas de date d’expiration. C’est exact (à quelques détails près). Sauf que leur valeur réelle diminue mois après mois, année après année, et ça va vite. La cause : l’inflation.

Prenez ma carte de 2010, qui contient 75 $ à dépenser pour des billets de spectacle. Le show que j’aurais pu me payer à l’époque avec cette somme me coûterait aujourd’hui 96,60 $, selon la Banque du Canada. Le pouvoir d’achat de ma carte-cadeau a ainsi baissé de 22 % !

Sur mes 559 $ de cartes-cadeaux, j’estime avoir perdu pour près de 80 $ de valeur au fil des ans, uniquement parce que j’ai tardé à m’en servir. Et avec l’inflation galopante des derniers mois — 6,7 % en mars 2022 —, ça ne fera qu’empirer.

Le meilleur moment pour utiliser une carte-cadeau n’est donc pas lorsque vous en aurez vraiment besoin, mais le jour même où vous la recevez. Pour vous aider à en tirer le maximum, voici quelques conseils supplémentaires.

Notez sa valeur

Lorsque vous recevez une carte-cadeau sur laquelle la valeur n’est pas indiquée, inscrivez-y l’information à l’aide d’un crayon à l’encre indélébile. Ainsi, quand vous la verrez dans votre portefeuille, vous ne percevrez pas un banal morceau de plastique, mais une somme de 25 $, 50 $ ou 100 $ qui ne demande qu’à être dépensée. Vous pouvez rayer et mettre à jour le solde au fur et à mesure que vous utilisez la carte.

(Si jamais vous avez oublié la valeur d’une carte-cadeau, voici comment obtenir l’information, peu importe le commerce qui l’a émise.)

Dépensez le solde au complet

À moins que la carte-cadeau ne soit pour un commerce que vous fréquentez régulièrement, tel un café, mieux vaut dépenser la totalité du solde d’un coup. Si vous disposez de 100 $ sur une carte et que vous utilisez 93 $, vous serez peu motivé à retourner sur place pour la vider de ses 7 $ restants…

Réclamez la valeur en argent

Si le solde de votre carte est de 5 $ ou moins, le commerçant est obligé de vous remettre la somme en argent si vous en faites la demande. Seules exceptions : les cartes de crédit prépayées et les cartes de téléphonie cellulaire, précise l’organisme Éducaloi.

Achetez en ligne

Je tarde souvent — c’est-à-dire encore plus que d’habitude — à utiliser une carte-cadeau lorsqu’elle a été émise par une boutique qui se trouve loin de chez moi. Or, de nombreux commerces acceptent leurs cartes-cadeaux comme mode de paiement en ligne. Même chose pour les livraisons avec certains restaurants.

Vendez votre carte

Si vous recevez une carte-cadeau pour un magasin où absolument rien ne vous intéresse, revendez-la.

Des sites spécialisés, tels CardSwap et giftcash, rachètent vos cartes pour ensuite les revendre sur leur plateforme. Petits bémols : ils acceptent principalement les cartes des grands détaillants nationaux, et vous n’obtiendrez qu’un pourcentage de la valeur réelle — ce qui amplifie la perte causée par l’inflation…

À titre d’exemple, j’ai demandé une soumission en ligne à CardSwap et giftcash pour trois cartes-cadeaux fictives de 100 $ de IGA, Home Depot et Apple. CardSwap m’offrait respectivement 87 $, 84 $ et 85 $, tandis que giftcash proposait 70 $, 82 $ et 83 $. Visiblement, si la revente vous intéresse, mieux vaut magasiner votre acheteur.

Donnez votre carte

Autre astuce : épargnez sur un cadeau de fête en offrant la carte à une personne qui aime le commerce concerné. Contrairement à un chandail de Noël ou une chandelle parfumée, personne ne se rendra compte que vous redonnez ce cadeau, soulignait une collègue économe.