Vol de vélo : comment se protéger

Verrouiller son vélo ne suffit plus pour se protéger contre le vol. J’en sais quelque chose : j’ai dérobé ma propre bicyclette au printemps dernier, en plein cœur d’un marché public bondé, sans aucune difficulté.

Elle était sécurisée avec un cadenas en U haut de gamme qui a soudainement cessé de fonctionner. Je suis donc revenu armé d’une petite meuleuse — un grinder, en bon québécois — pour m’attaquer au verrou.

Malgré le bruit et les étincelles, aucun des nombreux passants ne m’a interpellé. Si l’un d’eux a appelé les policiers, j’ai filé bien avant leur arrivée — il m’a fallu à peine une minute pour venir à bout du métal renforcé de mon cadenas.

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’un véritable voleur s’en prenne à ma monture — ou à la vôtre. Selon un sondage commandé par Vélo Québec, 4 % des cyclistes Québécois se sont fait dérober une bicyclette en 2020. À Montréal, c’était 7 %.

Heureusement, il est possible de se protéger grâce à un système de sécurité plus difficile à neutraliser que mon cadenas : Garage 529. Cet outil contre le vol de vélo est utilisé par plus de 400 organismes et corps policiers en Amérique du Nord, dont, je vous le révèle en primeur, la Sûreté du Québec, qui en fera l’annonce plus tard ce printemps.

Burinage 2.0

Garage 529 est l’équivalent moderne du burinage. Au lieu d’aller dans un poste de police pour y faire graver un numéro sur votre vélo, vous enregistrez votre bicyclette en ligne via une application Web, iOS ou Android. C’est entièrement gratuit et ça se fait en moins de cinq minutes.

Les informations à fournir incluent la marque, le modèle et, idéalement, le numéro de série qui se situe habituellement sous le pédalier, ainsi que vos coordonnées et une photo du vélo.

En cas de vol, il suffit de déclencher une alerte sur l’application pour envoyer une notification avec une photo de votre vélo aux autres usagers de Garage 529 près du lieu du crime. Votre monture sera également identifiée comme volée dans le registre en ligne que l’application met à la disposition des corps policiers participants.

Est-ce que ça fonctionne ? Le Service de police de la Ville de Montréal, qui participe à Garage 529 depuis 2021, souligne par courriel que l’application a mené à un « nombre record d’arrestations », en plus de lui permettre de rendre « plus de vélos que jamais » à leur propriétaire légitime.

À l’inverse, les bicyclettes récupérées par le SPVM qui ne sont pas enregistrées dans Garage 529 sont « plus souvent qu’autrement envoyées à l’encan », faute de pouvoir retrouver leur propriétaire.

Attention à l’autocollant

Il est également possible de se procurer un autocollant Garage 529 à poser sur le cadre de son vélo. L’objectif est de signaler aux voleurs que votre bicyclette est enregistrée, et qu’il sera donc plus risqué de chercher à la revendre, un peu comme les autocollants qui annoncent que votre maison est protégée par un système d’alarme.

Ces autocollants sont offerts gratuitement par les services de police participants, soit ceux des villes de Montréal, Sherbrooke, Québec, Longueuil et Gatineau. Mieux vaut toutefois contacter votre poste de quartier avant de vous déplacer, pour être certain qu’il y en a en stock. La Sûreté du Québec compte de son côté distribuer des autocollants au cours d’une série d’événements d’information cet été.

Si ces options ne vous conviennent pas, il est possible d’acheter un autocollant dans l’une des boutiques de vélos participantes, ainsi que sur le site Web de Vélo Québec. Il faut prévoir une dizaine de dollars par autocollant.

Dans tous les cas, l’autocollant est facultatif. Sachez aussi que vous pouvez très bien enregistrer votre vélo via l’application même si vous n’habitez pas sur le territoire d’un des services de police participants.

Comme un vaccin

Garage 529 « est comme un vaccin », dit Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec. « Plus il y a de gens qui s’inscrivent, plus l’application est efficace, » car davantage de personnes reçoivent les alertes de vélos volés, et davantage de voleurs sont au courant de l’existence du système d’enregistrement — et évitent ainsi les bicyclettes identifiées.

Près de 45 000 vélos sont enregistrés dans la province de Québec, souligne Mike Bang, chef de l’exploitation chez Project 529, l’organisation américaine derrière l’application. Les résultats les plus impressionnants sont observés là où les corps policiers font le plus d’efforts pour promouvoir le service, dit-il en donnant l’exemple du Service de police de Sherbrooke (SPS).

La campagne d’inscription lancée par le SPS en 2022 a largement dépassé les attentes — des autocollants supplémentaires ont dû être commandés d’urgence —, avec plus de 2 000 enregistrements en quelques mois, affirme le policier communautaire responsable du projet, Jean-François Roy-Côté. Au cours de la même année, le nombre de vols de vélos signalés au SPS a reculé de 40 % par rapport à l’année précédente. Il faudra toutefois attendre les données de 2023 pour savoir si l’effet se maintient dans le temps.

Lutter contre le recel

Votre vélo a déjà été volé ? Rien ne vous empêche de l’inscrire malgré tout dans Garage 529, si vous possédez les informations nécessaires, afin de déclencher une alerte et l’ajouter à la liste des montures dérobées.

L’application offre plusieurs autres avantages aux cyclistes. Il est notamment possible d’y effectuer une recherche pour vous assurer que le vélo usagé que vous vous apprêtez à acheter à un prix étonnamment bas n’est pas de la marchandise volée.

Vous pouvez également utiliser l’application pour conserver le numéro de série de vos clés de cadenas de vélo — certains fabricants de verrous peuvent se servir de cette information pour produire un double en cas de clé perdue — ainsi que la facture d’achat de votre bicyclette. Une information pratique pour prouver que vous en êtes le véritable propriétaire, pour faire valoir une garantie, ou pour soumettre une réclamation à votre assureur en cas de vol.

Une option permet de plus de transférer la propriété de votre vélo à un autre usager de Garage 529 si jamais vous le lui vendez. Ce dernier pourra alors démontrer la légitimité de sa marchandise si, un jour, il tente de la revendre à son tour.