Vol de voiture : comment se protéger

Si vous vous endormez le soir en craignant que la voiture garée devant votre maison n’y soit plus à votre réveil, rassurez-vous. Il existe des manières efficaces et abordables de compliquer la vie des voleurs.

À une époque pas si lointaine, la plupart des voleurs de voitures crochetaient les serrures pour s’y introduire. Plus maintenant. Depuis l’apparition des clés sans contact, il leur suffit dans bien des cas d’utiliser un appareil pour amplifier leur signal. Cela fonctionne même si la clé du véhicule convoité est à l’intérieur d’une maison, et permet aux malfaiteurs de le déverrouiller et de le démarrer comme si la clé se trouvait dans leur poche.

Il est donc relativement facile pour des voleurs bien équipés de dérober des véhicules qui sont par ailleurs en forte demande, vu leur rareté. Résultat : le vol de véhicules a augmenté de 50 % au Québec en 2022 par rapport à l’année précédente, selon Équité Association, un organisme qui vise à réduire et prévenir la fraude et le crime d’assurance au Canada.

Pour protéger votre voiture ou votre camion — et vous éviter les délais de livraison d’un nouveau véhicule en cas de vol —, il n’existe pas une seule solution miracle, conviennent Jacques Lamontagne, directeur des enquêtes au Québec chez Équité Association, et Jesse Caron, expert automobile chez CAA-Québec. « Il faut mettre le plus d’obstacles possible entre votre véhicule et les voleurs », affirme Jacques Lamontagne, qui a aussi été lieutenant-détective au Service de police de la Ville de Montréal. « Si vous leur compliquez la tâche, ils vont s’attaquer à un autre véhicule une rue plus loin. »

Les bonnes habitudes

Assurer une protection minimale ne coûte absolument rien. S’il est garé dans un endroit éclairé, portes verrouillées et vitres levées, votre véhicule est une cible moins facile. Encore mieux : si vous avez plusieurs véhicules, garez celui de moindre valeur derrière. Les voleurs auront ainsi à le déplacer s’ils veulent partir avec votre véhicule le plus prisé. Jacques Lamontagne prêche par l’exemple : à la maison, il stationne sa Ford Focus 2012 derrière son Dodge Ram plus récent, un modèle convoité.

L’équipement de base

L’idéal est d’ajouter à ces bonnes habitudes une couche de protection supplémentaire grâce à de l’équipement spécialisé. Si vous avez une clé sans contact, les deux experts vous recommandent de la ranger dans une boîte qui bloque les signaux (anti-RFID ou Faraday), si possible loin de la porte d’entrée. Il existe également des étuis à porte-clés qui font le même travail. Vous dépenserez quelques dizaines de dollars pour ces accessoires. De cette façon, les voleurs pourront plus difficilement amplifier le signal de votre clé, qu’ils soient devant votre maison ou qu’ils vous suivent pendant que vous promenez votre chien, la clé dans votre poche.

Vous devriez aussi considérer l’achat d’une bonne vieille barre de volant, qu’on peut trouver à moins de 100 dollars. « C’est efficace pour dissuader les voleurs pressés, surtout dans les lieux passants », estime Jesse Caron. « À une certaine époque, les voleurs arrivaient avec de l’équipement pour couper les volants. Aujourd’hui, beaucoup sont tellement persuadés de pouvoir procéder de manière électronique qu’ils n’apportent pas leurs outils », ajoute Jacques Lamontagne.

Si vous hésitez entre plusieurs modèles (barre de volant seulement, volant et pédales), assurez-vous de choisir celui… que vous utiliserez. « Des barres de volant, on en trouve dans des véhicules volés quand on ouvre des conteneurs au port de Montréal, raconte l’ex-lieutenant-détective. Ils sont dans le coffre. »

Les ajouts

Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi acheter des protections additionnelles. Jacques Lamontagne recommande particulièrement les systèmes d’immobilisation fournis par des tiers (généralement de 1 000 à 1 500 dollars, avant installation, selon le modèle choisi), qui permettent de programmer une séquence pouvant aller jusqu’à 20 commandes (appuyer sur la pédale de frein, activer le clignotant gauche, etc.). C’est comme un antidémarreur sur les stéroïdes, plus sophistiqué que celui que les constructeurs doivent obligatoirement intégrer à leurs véhicules neufs vendus au Canada depuis 2007. « Si une personne réussit à capter le signal de votre clé, mais qu’elle ne connaît pas cette séquence, elle ne pourra pas démarrer le véhicule », explique-t-il.

Pour ce qui est des systèmes de repérage, qu’il s’agisse du système GPS inclus dans votre véhicule ou de celui vendu par un tiers (Tag, KYCS Locate, etc., installés pour quelques centaines de dollars), « ils sont efficaces jusqu’à ce que le véhicule disparaisse dans un conteneur ou un entrepôt et que le signal soit coupé », affirme Jesse Caron. Sans signal, impossible de savoir où se trouve le véhicule.

Les systèmes qui utilisent des radiofréquences — comme celui de Tag — sont plus difficiles à brouiller que le signal satellite des GPS, note l’expert de CAA-Québec, mais ils ne sont pas pour autant « infaillibles ». À son avis, ces différents systèmes de repérage constituent donc « la dernière couche de protection à considérer ». La même logique s’applique selon lui aux dispositifs de suivi (tels les AirTag d’Apple), que vous pourriez être tenté de cacher à différents endroits dans votre véhicule pour le retrouver en cas de vol : ça peut être utile, à condition que les voleurs ne se servent pas d’un appareil pour les détecter.

Vous pourriez finalement opter pour différentes protections qui ont surtout pour but de dissuader les voleurs, comme un système d’alarme, une caméra de surveillance braquée sur votre véhicule ou encore un système de marquage des pièces (Sherlock ou autre). Ce dernier peut repousser les malfaiteurs qui veulent revendre les pièces du véhicule volé, mais ne fera pas reculer ceux qui cherchent à l’exporter — le motif de 70 % des vols de véhicules au Québec, selon Jacques Lamontagne.

Faire baisser sa prime

En plus d’éviter le vol de votre véhicule, l’ajout de différentes protections pourrait faire baisser votre prime d’assurance. « Il est probable que l’effet sur la prime soit plus grand si on possède un véhicule prisé des voleurs et si on réside dans une région touchée par le vol », précise Debbie Jussome, porte-parole du Bureau d’assurance du Canada.

Jesse Caron vous incite à demander directement à votre assureur si vous avez droit à une réduction de prime grâce à l’ajout de tel ou tel système. « Le pire qui puisse vous arriver, dit-il, c’est de vous faire dire non ! »

