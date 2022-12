Votre enfant a fait des achats sur une application ? Demandez un remboursement

J’ignore ce qu’est un « Jellyfish Fluvsie », mais je peux vous dire que ça coûte 3,90 $. Et que le « Beach Pack Fluvsie », lui, revient à 10,91 $.

Ce sont deux des huit transactions étranges qui sont récemment apparues sur mon relevé de carte de crédit, pour un total de 43,04 $. La coupable, ai-je rapidement découvert, était ma fille de cinq ans. Elle a profité de son temps d’écran pour effectuer une série d’achats intégrés dans un jeu « gratuit » sur mon téléphone intelligent.

Dans une certaine mesure, je suis chanceux. La somme « volée » par mon enfant était petite, loin des histoires d’horreur comme celle de ce garçon de six ans qui a dépensé 16 000 $ US, et cette mésaventure aura appris une bonne leçon à tout le monde. Ma fille sait désormais qu’elle n’a pas le droit de visiter la page d’achats du jeu Fluvsies. Et moi, j’ai compris l’importance d’activer les mesures de protection pour éviter ce genre de situation — si vous avez des enfants, faites-le comme ceci sur Apple, et comme cela sur Android.

Mieux encore, j’ai réussi à me faire rembourser tous les achats. Voici comment vous y prendre pour récupérer votre argent si, vous aussi, vous recevez une facture-surprise pour un « Fluvsie » ou autre produit d’un jeu auquel joue votre enfant.

Apple

Pour les appareils iOS, visitez le site reportaproblem.apple.com. Après vous être connecté à l’aide de votre identifiant Apple, vous verrez apparaître un menu déroulant. Sélectionnez l’option « Demander un remboursement ».

Un deuxième menu déroulant s’affichera, où vous devrez indiquer la raison de votre demande. Sélectionnez l’option « Un enfant ou un mineur a fait cet achat sans permission », puis appuyez sur « Suivant ».

Vous devrez alors faire défiler l’écran vers le bas, où seront inscrites toutes les transactions récentes effectuées avec votre compte Apple. Il suffit de sélectionner le ou les achats contestés, puis de remonter dans le haut de l’écran pour appuyer sur « Soumettre ».

Un message de confirmation s’affichera, indiquant qu’un délai de 48 heures pourrait être nécessaire pour traiter votre demande. Si cette dernière est acceptée, les fonds seront retournés par le même mode de paiement qui a été utilisé pour effectuer l’achat.

Notez que, selon les conditions d’utilisation d’Apple, les ventes effectuées dans l’App Store sont « finales ». La décision de procéder à un remboursement ou non est donc à la discrétion de l’entreprise.

Afin d’augmenter vos chances de réussite, il est préférable de faire la demande le plus rapidement possible après la transaction. Pour détecter les achats de vos enfants sans devoir attendre de les voir apparaître sur vos relevés de carte de crédit, jetez un œil à tous les reçus Apple que vous recevez par courriel. Si l’un d’eux vous semble anormal, réclamez un remboursement sur-le-champ.

Android

Pour les achats effectués avec un appareil Android, la vitesse est de mise. Vous n’avez que 48 heures après un achat pour demander un remboursement à Google ! Après ce délai, c’est au développeur de l’application que vous devrez acheminer votre réclamation, ce qui peut s’avérer complexe…

Mieux vaut donc lire systématiquement les factures que vous recevez de l’entreprise par courriel plutôt que d’inspecter les transactions sur votre relevé de carte de crédit. Si vous remarquez une somme suspecte, demandez un remboursement en remplissant le formulaire de réclamation en ligne, après vous être connecté à l’aide de votre compte Google.

Vous verrez ensuite apparaître l’historique de vos derniers achats. Sélectionnez celui effectué par votre enfant, puis appuyez sur « Continuer ». Impossible de faire plus d’une demande à la fois ; il faut réclamer un remboursement différent pour chaque transaction.

Plusieurs motifs de remboursement vous seront alors proposés. Sélectionnez « L’achat a été effectué par un ami ou par un membre de ma famille sans mon consentement », puis appuyez sur « Continuer ».

Vous devrez ensuite « décrire votre problème » en une ligne ou deux. À mes yeux, le motif mentionné précédemment devrait suffire, mais bon, expliquez sommairement la situation. (Conseil de pro : si vous avez plusieurs demandes de remboursement à effectuer, copiez-collez cette explication pour accélérer le processus.) Une fois la chose faite, appuyez sur « Demander un remboursement ».

Un message de confirmation s’affichera à l’écran, indiquant que le délai de traitement varie de 15 minutes à quatre jours ouvrables. Si la demande est acceptée, l’argent sera remboursé directement sur la carte utilisée lors de la transaction.

