Vous avez plus de 50 ans ? Demandez un rabais !

Mon père ne veut rien savoir. Malgré ses 60 ans passés, il refuse catégoriquement l’étiquette d’aîné… et les réductions qui viennent avec. Il ferait pourtant de belles économies s’il acceptait son âge.

Brunet, Uniprix et Via Rail accordent 10 % de rabais aux personnes de 60 ans et plus. Même chose à la Sépaq pour les séjours de camping et de pêche. Chez l’épicier en vrac Bulk Barn, on offre 15 % les mercredis aux 65 ans et plus. Et tous les premiers lundis du mois, c’est 10 % chez Tigre Géant (60 ans +) et la même réduction chez Laura Secord (55 ans +), question de terminer son magasinage avec une petite sucrerie.

Encore, il ne s’agit là que d’une infime fraction des nombreux rabais proposés aux gens de l’âge d’or — lequel, selon les entreprises, commence parfois dès 50 ans. Il y a aussi des réductions dans le secteur des assurances, des finances, du voyage, de l’entretien mécanique, de l’alimentation, des soins de santé, bref, à peu près partout.

Même les restaurants embarquent dans le jeu, dont Pacini, qui offre pour votre anniversaire un rabais équivalent à votre âge. À 102 ans, vous avez ainsi droit à une économie de 102 % — hé oui, le serveur va vous donner de l’argent avec la facture. C’est le temps de se gâter au bar à pain !

Pour obtenir ces réductions, il suffit généralement de mentionner votre âge et, parfois, de montrer une pièce d’identité. Certains commerces, dont Brunet et Uniprix, exigent que vous ayez une carte de membre gratuite.

Le véritable défi consiste surtout à trouver tous les rabais pour les aînés auxquels vous avez droit sans le savoir, car ils ne sont pas toujours annoncés de manière visible. Il y a quelques répertoires en ligne, mais ceux que j’ai consultés sont hélas soit confus, soit peu maintenus à jour.

Il existe cependant une solution simple. Elle nécessite un peu de bagout, mais elle est entièrement gratuite : si vous avez plus de 50 ans, demandez si un rabais est offert aux aînés chaque fois que vous achetez un produit ou un service.

Si la réponse est oui, fantastique, vous venez d’économiser à peu près sans effort. Si la réponse est non, tant pis. Il se pourrait toutefois que l’employé au comptoir vous informe d’une autre promotion en cours dont vous pourriez profiter.

La « carte de l’âge d’or »

Une autre option qui, idéalement, sert à compléter l’astuce précédente consiste à demander la carte de membre de la FADOQ, accessible à toutes les personnes de 50 ans et plus au coût de 30 dollars par année.

L’adhésion peut se faire en ligne et donne droit à des rabais dans plus de 1 000 entreprises en tout genre au Québec. L’offre varie toutefois d’une région à l’autre, alors avant de payer, assurez-vous que les avantages proposés par les commerces près de chez vous compensent le coût d’adhésion.

Pour ce faire, il suffit de visiter le site de la FADOQ. Une boîte apparaîtra pour vous demander de sélectionner votre région. La section rabais sera ensuite automatiquement mise à jour. Vous n’avez qu’à faire défiler la page pour voir toutes les offres, ou à cliquer sur le lien « Accéder au carnet rabais régional imprimable » dans le haut pour télécharger le résumé en format PDF. Si vous optez pour l’adhésion à la FADOQ, le défi consiste à penser à profiter des réductions qu’elle propose. Une bonne astuce est de télécharger son application mobile gratuite, en version iOS (Apple) ou Android (Google). Elle géolocalise les rabais sur une carte, ce qui permet de voir en un coup d’œil les offres à proximité. C’est parfait pour vérifier si le commerce où vous vous trouvez a une aubaine pour vous.

Quelques bémols

La plupart des rabais pour aînés que j’ai pu voir s’appliquent sur le prix courant seulement. À moins que ce ne soit un achat urgent, il peut s’avérer plus avantageux d’attendre que le produit ou le service désiré tombe en promotion pour se le procurer.

De la même façon, ce n’est pas parce qu’un commerce, un assureur ou un hôtel vous propose une réduction de 10 % qu’il est automatiquement plus avantageux d’y faire affaire. Prenez le temps de comparer les prix avec ce qui se pratique ailleurs.

Comme toujours, assurez-vous également de garder la tête froide avec les rabais. S’ils sont offerts sur des produits que vous alliez acheter de toute façon, fantastique. Autrement, ce que vous percevez comme une économie est en réalité une dépense supplémentaire.

Parlant de dépense essentielle, la seule pharmacie du village où mes parents habitent est un Brunet. Je ne pense pas réussir à convaincre mon père d’y réclamer son 10 % de rabais, mais je suis persuadé que ma mère, elle, le fera. N’est-ce pas, maman ?

