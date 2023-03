Vous devriez verrouiller votre dossier de crédit. Voici pourquoi.

L’un des constats les plus effrayants relativement au vol d’identité, c’est qu’il est impossible de s’en prémunir. Mais depuis le 1er février 2023, les Québécois peuvent se protéger (un peu mieux) des fraudeurs grâce au gel du dossier de crédit.

Ce nouveau service a été imposé à Equifax et à TransUnion par la Loi sur les agents d’évaluation du crédit, adoptée par Québec en 2020 dans la foulée de la fuite massive de données chez Desjardins. Il permet aux consommateurs de verrouiller gratuitement leur dossier de crédit via la plateforme en ligne des agences. Si une entreprise tente de le consulter, que ce soit en vue d’un prêt hypothécaire ou d’un nouveau forfait cellulaire, elle s’en verra refuser net l’accès. Et sans ces infos, elle n’accordera ni prêt ni ligne téléphonique à la personne qui lui en fait la demande.

S’il s’agit d’un fraudeur, bien fait pour lui. Mais si c’est vous qui souhaitez obtenir une marge de crédit, ça ressemble surtout à un cas d’arroseur arrosé. C’est pourquoi les consommateurs auront l’option de suspendre temporairement le gel de leur dossier afin d’effectuer les transactions désirées, puis de remettre le verrou par la suite. Le tout sans effet sur la cote de crédit.

L’Autorité des marchés financiers, à qui la nouvelle loi confère la tâche de surveiller les agences de crédit, estime malgré tout que le gel de sécurité est une « mesure [qui devrait être activée] en réaction à un vol d’identité avéré » plutôt que de manière préventive, car cela « pourrait considérablement ralentir ou rendre difficile » l’obtention d’un prêt ou la signature d’un contrat.

Mais à la Clinique de cyber-criminologie, rattachée à l’Université de Montréal et qui offre gratuitement aux victimes de crimes technologiques des services en ligne d’accompagnement, la recommandation est d’activer le gel dès maintenant, que votre identité ait été usurpée ou non.

« Avec les fuites qui se multiplient, c’est juste une question de temps avant que vos données soient achetées ou utilisées, dit le directeur des opérations de la Clinique, Akim Laniel-Lanani. De toute façon, combien de fois par année a-t-on besoin de demander un prêt ? Aucune raison ne justifie que notre dossier soit accessible en permanence. »

Il déplore d’ailleurs que la mesure n’ait pas été mise en place plus tôt, alors que les autorités américaines l’ont imposée à Equifax et à TransUnion dès 2018. « On aurait sauvé beaucoup de maux de tête à beaucoup de gens si on l’avait eue avant. »

Alexandre Plourde, avocat et analyste à Option consommateurs, a lui aussi choisi de ne pas attendre de devenir une victime pour activer le gel. « C’est un outil de plus pour prendre le contrôle de son crédit et pour se défendre comme consommateur. » Hélas ! comme toutes les défenses, elle n’est pas sans faille, souligne-t-il.

Un fraudeur pourrait notamment accéder à votre dossier chez Equifax et TransUnion afin d’annuler le gel lui-même. Et plusieurs types de fraude pourraient survenir même avec un dossier verrouillé. Pensez aux allocations gouvernementales, telle la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pendant la pandémie, pour lesquelles les agences de crédit ne sont pas — à juste titre — consultées par l’État.

Alexandre Plourde rappelle aussi l’importance d’aller voir son dossier de crédit de temps en temps, car les erreurs sont fréquentes. Dans une enquête de Consumer Reports, aux États-Unis, 34 % des 6 000 participants ont relevé des inexactitudes dans les données des agences.

Cet article a été publié dans le numéro d’avril 2023 de L’actualité, sous le titre « Verrouillez votre réputation ».