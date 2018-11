Le spécialiste du camionnage sur mesure

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CAMION

Croissance : 2 006 %

Chiffre d’affaires : entre 50 et 100 millions

Employés : 95

Siège social : Montréal

Amener un objet du point A au point B est la spécialité du groupe, qui fait du transport de marchandises au Canada et aux États-Unis, et en fera bientôt au Mexique. « On peut “shipper” tout ce qui entre dans un camion », dit Shawn Girard, 38 ans, qui a cofondé l’entreprise avec son ami d’enfance Michael Cinquino en 2007. Voici quelques exemples.