Métropoles contre régions

Est-ce qu’un mouvement de révolte populaire comme celui des gilets jaunes, qui s’exprime en France depuis novembre dernier, ou comme celui du Brexit, qui s’est manifesté au Royaume-Uni au printemps 2016, pourrait éclore au Québec ? C’est peu probable, car les conditions économiques et sociales y sont fort différentes de celles de la France ou du Royaume-Uni. Mais il y a des enseignements à retenir.

La protestation des gilets jaunes a une origine économique et sociale. L’économie française connaît un freinage brutal depuis 10 ans. Le pouvoir d’achat réel des ménages — leur revenu disponible par habitant après impôts et prestations, inflation déduite — a diminué presque partout en France, après avoir augmenté de 18 % au cours de la décennie 1997-2007. De plus, la domination économique de Paris persiste. En 2016, le pouvoir d’achat des ménages était 23 % plus élevé dans la région parisienne que dans le reste de la France. Hors de Paris, la perception répandue est que l’Union européenne et la mondialisation « ne fonctionnent pas à notre avantage », que le gouvernement à Paris est impuissant à changer les choses, et que les élites parisiennes se foutent des régions. L’élément déclencheur du mouvement des gilets jaunes est le contraste entre la hausse annoncée des taxes sur les carburants et la baisse de l’impôt sur les profits des entreprises. On taxe les classes moyennes régionales, on détaxe les riches Parisiens.

La colère des régions contre le centre s’est aussi exprimée au Royaume-Uni par le truchement des résultats du référendum de 2016 sur le Brexit (British exit), qui a donné une majorité de 52 % en faveur du retrait du pays de l’Union européenne. Les régions britanniques les moins riches ont eu tendance à favoriser la sortie de l’Union. Comme en France, un marasme économique persistant a remplacé dans le pays la croissance rapide du pouvoir d’achat réel (+ 24 %) qui avait marqué les années 1997 à 2007. Le pouvoir d’achat a stagné ou diminué dans toutes les régions du royaume, sauf dans l’Est et à Londres. La City a ainsi renforcé sa supériorité : en 2016, le niveau de vie était 49 % plus élevé dans la région londonienne que dans le reste du pays. L’écart entre le centre et la périphérie est deux fois plus important dans ce pays qu’en France. Les pancartes pro-Brexit, c’étaient les gilets jaunes d’Angleterre.

Plein écran Au Québec, la croissance économique a ralenti depuis 10 ans, en comparaison de la période de 1997 à 2007. Ce phénomène est en bonne partie d’origine démographique. Les jeunes qui arrivent dans la population active sont maintenant moins nombreux que leurs parents boomers qui partent à la retraite.

Malgré tout, le pouvoir d’achat réel des ménages québécois a bel et bien augmenté de 12 % de 2007 à 2016. Le Québec n’est pas tombé en stagnation prolongée comme la France et le Royaume-Uni. De plus, la hausse du pouvoir d’achat depuis 2007 a été plus importante en région (+ 14 %) qu’à Montréal (+ 10 %). L’avantage de Montréal sur le reste du Québec a donc diminué depuis 10 ans. Il n’a pas disparu, mais, comme l’indique la troisième colonne du graphique, la prime de 7,5 % qui favorise la métropole est tout de même trois fois moins importante qu’en France (à 23 %) et six fois moins importante qu’au Royaume-Uni (à 49 %). Le dynamisme économique de plusieurs de nos régions — Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Abitibi, Montérégie, par exemple — y est pour beaucoup. Au Québec, « région » n’est pas synonyme de « stagnation économique ».

Le ras-le-bol généralisé qui a suscité les gilets jaunes en France, le Brexit au Royaume-Uni, et même l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis n’a guère de résonance au Québec. Mais il devrait détourner nos gouvernants de l’attitude impériale des élites « éclairées » qui ont toujours raison par rapport au peuple « ignare ». Les gens s’inquiètent de ce qu’on veuille détaxer les riches, négliger les paradis fiscaux, surtaxer l’essence, accélérer l’immigration, robotiser l’économie, abattre la gestion de l’offre, barrer systématiquement la route aux projets de développement en région, etc. Il est essentiel d’être attentif à ces inquiétudes et d’y réagir avec ouverture et pragmatisme, particulièrement à une époque où les réseaux sociaux agissent comme amplificateurs de la moindre frustration au sujet du moindre problème.