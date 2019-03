Les 10 youtubeurs les plus riches

1. Ryan ToysReview

22 millions de dollars

Âgé de sept ans, Ryan est le youtubeur qui a engrangé le plus de revenus en 2018, selon un récent classement de Forbes. Ce magazine estime non seulement les revenus de publicité et de placement de produits obtenus sur la plateforme, mais aussi les ventes de produits dérivés, comme l’assortiment de jouets portant le nom de ce gamin ; 18 millions d’abonnés regardent ses vidéos, dans lesquelles il teste des joujoux.

2. Jake Paul

21,5 millions de dollars

Numéro 2 au classement de Forbes, Jake Paul dépasse désormais son frère (et rival) Logan. Jake publie des vidéoclips de ses chansons en tant que rappeur et filme les défis absurdes qu’il relève avec ses colocs dans son domaine californien.

3. Dude Perfect (Coby et Cory Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones et Tyler Toney)

20 millions de dollars

Rien ne semble impossible à ces sportifs d’une grande adresse, pas même de faire atterrir une balle dans un gobelet posé sur un drone en vol. Une vidéo de prouesses avec des balles de ping-pong a généré 184 millions de vues.

4. DanTDM (Daniel Middleton)

18,5 millions de dollars

Le Britannique à la chevelure bleue filme ses parties de jeux vidéos — Minecraft à l’époque, Fornite maintenant — en les commentant à haute voix pour ses 21 millions d’abonnés. Il crée aussi des vidéos d’animation peuplées de personnages ludiques.

5. Jeffree Star (Jeffrey Lynn Steininger fils)

18 millions de dollars

L’excentrique maquilleur professionnel de 33 ans, ancienne vedette du site Web de réseautage social Myspace, se sert notamment de sa chaîne YouTube pour faire la promotion de sa gamme de cosmétiques, Jeffree Star Cosmetics, qui lui rapporte une petite fortune.

6. Markiplier (Mark Edward Fischbach)

17,5 millions de dollars

L’Américain de 29 ans publie ses parties de jeux vidéos, des animations et des sketchs. Il a aussi la bosse des affaires : il a lancé une collection de vêtements avec Jacksepticeye (numéro 8).

7. VanossGaming (Evan Fong)

17 millions de dollars

C’est sans doute l’authenticité de ce Torontois qui le rend si populaire. Ses vidéos : des parties de Call of Duty ou de Far Cry jouées entre amis et ponctuées de commentaires, blagues et exclamations en voix hors champ.

8. Jacksepticeye (Seán William McLoughlin)

16 millions de dollars

Qu’il joue à un nouveau jeu vidéo ou s’esclaffe devant d’anciennes publicités télé, l’Irlandais s’éclate avec un langage et une énergie qui décoiffent. Ses vidéos publiées sur une base quotidienne atteignent, ensemble, un total de 10 milliards de vues.

9. PewDiePie (Felix Arvid Ulf Kjellberg)

15,5 millions de dollars

Quelque 85 millions d’abonnés, des vidéos qui totalisent 20 milliards de vues : le joueur de jeux vidéos suédois est le youtubeur le plus suivi au monde. Ses amateurs se mobilisent pour qu’il ne se fasse pas détrôner par la chaîne T-Series, lancée par un label musical indien.

10. Logan Paul

14,5 millions de dollars

L’Américain de 23 ans, au quatrième rang en 2017, est tombé en disgrâce en janvier 2018 après avoir publié une vidéo où l’on voyait une personne pendue dans la forêt des suicidés, au Japon. Il a demandé pardon et ses admirateurs continuent de le suivre et d’acheter ses chandails.