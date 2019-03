D’où vient le plein-emploi au Québec, et où va-t-il ?

Ce texte est une version allongée d’une conférence présentée au Déjeuner organisé par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, pour les membres de l’Assemblée nationale le 27 février 2019. Merci à M. Quirion pour avoir clamé fort que la science n’est pas seulement concernée par la nature, les technologies et la santé, mais aussi par l’humain et la société. Pourchasser sans relâche les idéologues, les démagogues et les charlatans est pour elle un impératif catégorique.

Dans cet exposé synthétique sur l’emploi au Québec, je veux faire trois choses:

Premièrement, donner un peu de profondeur au phénomène de l’emploi dans le temps et l’espace et me détacher du point de vue trop exclusivement immédiat et local de la presse quotidienne ; ma perspective va concerner le plus long terme et comparer le Québec avec ses partenaires nord-américains.

Deuxièmement, me concentrer sur l’écologie d’ensemble de la forêt de l’emploi plutôt que sur chacun de ses arbres ; une chose à la fois, mon approche sera macro- plutôt que micro-scopique.

Troisièmement, souligner au passage les contributions scientifiques qui ont permis les affirmations que je vais présenter ; certains résultats sont les miens, mais la plupart appartiennent à des collègues chercheurs.

La croissance économique se mesure par la progression du revenu par habitant des principaux âges actifs (par exemple, des 15 à 64 ans). Ce revenu est le produit de deux facteurs :

du pourcentage de cette population que nous réussissons à mettre effectivement au travail – son taux d’emploi; de la valeur produite en moyenne par chaque personne en emploi – sa productivité.

Donc, la croissance totale de l’économie, c’est la somme de la croissance du taux d’emploi et de celle de la productivité. Les deux facteurs importent. Dans le présent exposé, mes propos vont essentiellement porter sur le premier des deux, soit le taux d’emploi. Il faudra évidemment revenir plus tard sur la productivité.

Le taux d’emploi est plus élevé au Québec qu’en Ontario et aux États-Unis

En gros, il y a plein-emploi quand le taux de chômage ne peut plus diminuer sans que cela fasse repartir le taux d’inflation à la hausse. On ne sait pas exactement quel est ce taux de chômage minimum au Québec (ni au Canada ni ailleurs). Ce qu’on sait, c’est qu’à 5,5 % présentement, on n’en est plus très loin.

Chômage minimum veut dire emploi maximum. Ce taux de chômage de 5,5 % se traduit par 4 300 000 emplois au Québec. Cela équivaut à 78 % de notre population de 15 à 64 ans. Pour juger si 78 % est un pourcentage élevé ou faible de cette population, le graphique 1 compare son évolution passée à celle de nos partenaires nord-américains. On constate ici un phénomène remarquable : alors qu’il y a 25 ans le taux d’emploi des 15 à 64 ans du Québec tirait outrageusement de l’arrière sur les taux de ses voisins, en 2018 son taux de 78 % dépassait les deux moyennes américaine et canadienne. La question centrale qui se pose donc est : comment se fait-il que le pourcentage de son monde que le Québec met au travail soit parti en fusée depuis un quart de siècle et que son retard initial énorme par rapport aux voisins se soit maintenant inversé en avance modeste, mais significative ?

Les principaux « coupables » sont notre révolution éducative et notre politique familiale.

La révolution éducative a porté ses fruits, mail il faut maintenant aller plus loin

Le taux de diplomation postsecondaire des 25 à 64 ans a fortement augmenté au Québec depuis 60 ans. Le graphique 2 fait voir que nous sommes passés d’une société massivement sous-scolarisée en 1960, avec 71 % de sans-diplômes, à une société massivement scolarisée en 2018, avec 71 % de diplômés du postsecondaire. (Et si on se restreint au groupe plus jeune des 25 à 44 ans, le pourcentage grimpe à 79 %). Or, comme l’illustre le graphique 3, le taux d’emploi est étroitement et causalement lié au niveau de scolarité atteint. Ce résultat a été définitivement établi par Dave Card de l’Université de Californie à Berkeley et Thomas Lemieux de l’Université de Comombie-Britannique (UBC). Au Québec, comme partout au monde, plus on est scolarisé, plus on est actif, moins on chôme et mieux on est rémunéré.

Plein écran

Bref, selon les deux graphiques, ceci explique cela : la révolution éducative a entraîné la révolution de l’emploi.

Il nous faut maintenant aller plus loin. Nous avons besoin d’une révolution éducative 2.0. Le graphique 4 illustre pourquoi. De 2016 à 2018, par exemple, il s’est créé au net 129 000 emplois au Québec. Mais ce résultat cache le fait que les diplômés du postsecondaire ont gagné 162 000 emplois, alors que les diplômés du secondaire et les sans-diplômes en ont perdu ensemble 33 000. On voit bien que le diplôme secondaire ne suffit plus. Il faut pousser nos jeunes au cégep et à l’université parce que, dans l’économie contemporaine, les travailleurs qui ne détiennent qu’un diplôme secondaire ou professionnel risquent fort d’être déclassés au plan de l’emploi.

Au plan salarial, j’ai estimé à partir des données du dernier Recensement du Canada qu’au Québec en 2015 le détenteur d’un diplôme d’enseignement supérieur a gagné en moyenne 53 % de plus que celui qui n’a qu’un diplôme secondaire ou moins (voir le tableau ci-dessous). Son avantage est en hausse depuis trois décennies, car la prime de l’enseignement supérieur n’était que d’environ 35 % en 1980. Même tendance aux États-Unis, la démonstration a été faite récemment par David Autor du MIT.

Plein écran

Comme le grand économiste néerlandais Jan Tinbergen (Nobel 1969) l’a envisagé il y a 45 ans, on peut concevoir cette évolution comme résultant d’une espèce de course contre la montre entre éducation et technologie. Dans le contexte économique contemporain, les changements technologiques demandent de plus en plus de travailleurs hautement scolarisés, mais le système d’éducation ne réussit pas à en faire diplômer en nombre suffisant pour répondre adéquatement à cette demande. S’ensuit donc une rareté croissante de travailleurs diplômés de l’enseignement supérieur, laquelle fait augmenter la prime salariale qui leur est accordée par le marché du travail relativement aux travailleurs moins scolarisés. Le jeu de l’offre et de la demande. Les codirecteurs de l’Initiative du Massachusetts Institute of Technology (MIT) sur l’économie numérique, Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee, ont résumé la situation comme suit :

« Il n’y a jamais eu meilleure époque pour posséder des compétences distinctives ou la formation appropriée, car cela permet d’utiliser la technologie pour créer et capter la richesse. À l’inverse, il n’y a jamais eu pire époque pour être un travailleur n’ayant que des compétences et des aptitudes ‘ordinaires’ à offrir, parce que les ordinateurs, les robots et les autres produits numériques sont en train d’acquérir ces compétences et ces aptitudes à toute vitesse. »

Ceux qui prétendent sans preuve qu’un diplôme universitaire ou collégial n’est plus aussi nécessaire aujourd’hui qu’autrefois sont complètement dans l’erreur.

Nos garderies éducatives à tarif modique on fait exploser le taux d’activité féminin

Complétons maintenant l’explication de l’essor du taux d’emploi au Québec depuis 25 ans en nous tournant du côté du programme des services de garde à l’enfance à tarif modique lancé en 1997. Les recherches récentes ont constaté unanimement qu’en rendant travail et famille moins coûteux à concilier, il a incité des dizaines de milliers de jeunes Québécoises de plus à entrer dans la population active et à y trouver des emplois stables. Les sources de ce résultat scientifique sont multiples : Catherine Haeck, Pierre Lefebvre et Phil Merrigan de l’UQAM ; Mike Baker de l’Université de Toronto, Jon Gruber du MIT et Kevin Milligan de UBC ; Michael Kottelenberg et Steve Lehrer de l’Université Queen’s. Il est maintenant reconnu par le Fonds monétaire international, l’OCDE et la Banque du Canada. L’effet est majeur. Les données rapportées par le graphique 5 indiquent qu’à 85 % en 2016 le taux d’activité des femmes de 20 à 44 ans du Québec (QC) était supérieur de 5 points à celui des autres provinces (CXQ) et n’était surpassé par celui d’aucun pays avancé. (Note : CH, c’est la Suisse, pas les Canadiens de Montréal !)

Plein écran

Hors récession, les hauts niveaux d’emploi et de postes vacants sont là pour rester

La hausse du niveau moyen de scolarité a non seulement amené beaucoup plus de Québécois à vouloir occuper un emploi, mais elle a fait considérablement diminuer leur taux de chômage. Le graphique 6 en fait la démonstration en traçant l’excédent du taux de chômage du Québec sur celui de la province voisine d’Ontario depuis la Guerre de Corée. On constate que le taux québécois a été supérieur en moyenne de 3 points au taux ontarien de 1954 à 1998, mais que, depuis 20 ans, l’excédent a fondu progressivement à zéro. La révolution éducative ne s’est évidemment pas faite en criant « lapin ». Il a fallu que toute une génération de jeunes passe au travers du changement avant que ses avantages puissent se matérialiser pleinement. Il faut comprendre ici que les résultats de toute réforme de l’éducation sont forcément lents à apparaître et que tout gouvernement qui s’y implique doit s’armer de courage et de patience. Il faut allonger la vision bien au-delà du prochain rendez-vous électoral.

Plein écran

Le faible taux de chômage actuel au Québec n’est pas un caprice temporaire de la conjoncture. Ses causes fondamentales, soit la révolution éducative et la politique familiale, sont là pour rester. Par conséquent, hors des années de récession, le haut niveau de l’emploi au Québec est un phénomène qui va rester lui aussi.

La rareté de la main-d’œuvre, ça peut et ça doit se gérer

L’envers de la médaille est qu’on n’a pas fini d’entendre nos entreprises se plaindre de manquer de main-d’œuvre. Du point de vue du bien-être collectif, il est évidemment moins grave d’avoir 100 000 postes à combler que 500 000 chômeurs à soutenir. Néanmoins, la rareté de la main-d’œuvre est un problème à ne pas minimiser, et il va revenir chaque fois que la conjoncture économique nous ramènera au plein-emploi. Il faut s’y attaquer résolument avec tous les moyens à notre disposition :

se fier aux suggestions des employés en matière de technologie et d’organisation du travail garder les vieux employés qui le désirent au travail plus longtemps accueillir plus d’immigrants détenant les qualifications particulières requises éviter d’embaucher prématurément et excessivement les jeunes qui n’ont pas encore obtenu leur diplôme secondaire instaurer des programmes de formation continue à l’interne et à l’externe se convertir aux nouvelles technologies qui économisent la main-d’œuvre ajuster les rémunérations des employés.

Nos travailleurs âgés et nos régions contribuent fortement à l’embellie du taux d’emploi

Il n’y a pas que nos diplômés de l’enseignement supérieur et nos jeunes femmes qui contribuent à l’embellie tendancielle du taux d’emploi au Québec. Nos travailleurs plus âgés et nos régions hors de Montréal y participent également.

Le graphique 7 indique que le retard traditionnel du taux d’activité de nos 55 à 64 ans sur celui des Ontariens est en train de s’estomper. Il n’était plus que de 2 points (64,5 % contre 66,5 %) en 2018, contre 13 points il y a 30 ans. La vague des Québécoises à qui les garderies à tarif modique ont permis d’entrer dans la population active, et dont les plus âgées ont maintenant autour de 55 ans, devrait même aider le taux d’activité de nos 55 à 64 ans à dépasser bientôt celui des Ontariens. Si on veut que nos 55 ans et plus soient encore plus nombreux à vouloir continuer à travailler, il va être essentiel de s’assurer que chaque dollar de salaire brut gagné leur permette de garder en pocher assez d’argent au net pour que le jeu en vaille la chandelle après avoir été soumis aux ponctions fiscales et aux diverses règles des régimes de retraite (comme le RRQ) et des programmes sociaux (comme le SRG fédéral) !

Plein écran

Le graphique 8, de son côté, démontre que, depuis 2014, nos régions hors de Montréal ont réussi à employer une plus grande proportion de leur population de 15 à 64 ans que la région métropolitaine elle-même, alors qu’elles tiraient traditionnellement de l’arrière sur ce plan. La hausse du nombre total d’emplois a tout de même été plus forte dans la métropole, mais seulement parce que la population totale augmente à Montréal et diminue en région, comme le révèle le graphique 9. Le « problème des régions » est de nature démographique, et non économique. Présentement, l’économie est particulièrement dynamique dans des régions comme le Québec métro, Chaudière-Appalaches, l’Abitibi et la Montérégie. La région de Québec, par exemple, a enregistré en 2018 le taux de chômage moyen le plus bas, soit 3,8 %, des 33 régions métropolitaines de plus de 100 000 habitants au Canada, ex aequo avec Guelph en Ontario.

Plein écran

Plein écran

Conclusion : prochain épisode, la productivité

Je résume les six affirmations présentées :

Le taux d’emploi est plus élevé au Québec qu’en Ontario et aux États-Unis. La révolution éducative a porté ses fruits, mail il faut maintenant aller plus loin. Les garderies éducatives à tarif modique on fait exploser le taux d’activité féminin. Hors récession, les hauts niveaux d’emploi et de postes vacants sont là pour rester. La rareté de la main-d’œuvre, ça peut et ça doit se gérer. Nos travailleurs âgés et nos régions contribuent fortement à l’embellie du taux d’emploi.

Il reste bien sûr à traiter de la productivité de notre économie, c’est-à-dire de sa capacité à produire plus de valeur par heure travaillée. Cette condition est, bien sûr, absolument nécessaire pour que les salaires puissent progresser. Productivité élevée et « jobs payantes » sont en pratique des synonymes ! Malheureusement, le Québec a moins bien fait en matière de productivité que d’emploi au cours des dernières années. Il faudra y revenir.