Les 13 perles cachées du budget fédéral

Construire un pont coûte cher, mais le détruire aussi. La société de la couronne Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée a reçu le mandat de déconstruire l’ancien pont Champlain, à Montréal, lorsque le nouveau tronçon sera ouvert à la circulation. Ottawa estime que la facture pour détruire l’ancienne structure s’élèvera à 426 millions de dollars. Marteaux inclus.

Il y a parfois des annonces cachées dans un budget, que seuls certains intervenants aux yeux de lynx peuvent décoder. Par exemple, les patrons et employés du Chantier Davie, sur la Rive-Sud de Québec, ont reçu de bonnes nouvelles. Ottawa achètera trois nouveaux traversiers de grande capacité pour les provinces atlantiques — on souhaite notamment remplacer le MV Madeleine qui relie le Québec à l’Île-du-Prince-Édouard. Or, selon mes sources fédérales, seulement trois chantiers maritimes ont la taille et le savoir-faire pour réaliser ces contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars chacun : Chantier Davie, Irving à Halifax et Seaspan à Vancouver. Mais les deux derniers roulent actuellement au maximum de leur capacité, très occupés par les contrats militaires du fédéral et ceux de la Garde côtière canadienne. Chantier Davie sera donc en fort bonne posture pour remporter les appels d’offres des trois traversiers.

L’abonnement numérique à votre magazine favori vous coûtera moins cher! Ottawa instaure un crédit d’impôt de 15 % à l’achat d’un abonnement numérique à des médias canadiens, sources vitales d’informations en démocratie. Le crédit d’impôt ne pourra dépasser 75 $ par année (il faudrait alors dépenser plus de 500 $ d’abonnement par année pour dépasser ce plafond…) Une bonne raison de plus pour encourager L’actualité, déjà disponible au prix fort abordable de 3,99 $ par mois. (Eh, pourquoi s’en priver!)

Le système de paie Phoenix des employés fédéraux est officiellement devenu le plus important dérapage informatique de l’histoire du gouvernement fédéral. Avant, le fiasco rivalisait avec la mise en place du registre fédéral des armes à feu. Plus maintenant. Ottawa injectera 545 millions de dollars dans les cinq prochaines années pour tenter de régler les problèmes de ce nouveau système conçu par IBM et qui n’a jamais bien fonctionné. Une somme qui s’ajoute au milliard de dollars déjà englouti depuis trois ans. Avec une facture finale estimée à 1,5 milliard de dollars — et il ne s’agit que d’une estimation — le dérapage financier de Phoenix dépasse largement celui du défunt registre des armes à feu, qui a coûté 1,045 milliard de dollars à Ottawa, selon le rapport de la vérificatrice générale du Canada.

Ottawa offrira un rabais de 5000 $ à l’achat d’un véhicule électrique de moins de 45 000 $ — désolé si vous aviez en tête d’acheter une coûteuse Tesla. Une somme qui s’ajoute à l’incitatif déjà offert par le gouvernement du Québec. Le gouvernement mentionne dans son budget que les voitures propulsées à l’hydrogène sont admissibles à la réduction. Or, il n’en existe aucune à moins de 45 000 $ au Canada… Meilleure chance la prochaine fois.

Si vous êtes travailleur autonome ou gestionnaire d’une flotte de véhicules dans une entreprise, le gouvernement a pensé à votre volonté de verdir vos déplacements. À l’acquisition d’un véhicule électrique, 100 % du coût d’achat pourra être considéré comme une dépense admissible dès la première année — jusqu’à une valeur maximale de 55 000 $ par voiture. Pour une PME imposée à 15 %, ça représente environ 8200 $ de réduction d’impôt, soit plus que la déduction de 5000 $ pour les particuliers. Pour une entreprise de grande taille imposée à 26 %, c’est plus de 14 000 $ de rabais par auto. Un incitatif certain à changer tranquillement la composition du parc de véhicules.

Le Canada a bien l’intention de se faire voir en grand à l’Exposition universelle de Dubaï, qui aura lieu en 2020. Une somme de 40 millions de dollars sera investie pour vanter les mérites du pays aux visiteurs de cette foire. Avouez que vous ne saviez pas que les expos universelles existaient encore…

La valeur des maisons et condos a monté en flèche au pays depuis une décennie, de sorte que les membres d’un couple qui se séparent ou divorcent ont souvent bien de la difficulté à racheter la part de l’autre dans la propriété ou à s’acheter seuls une nouvelle demeure. Il sera maintenant permis d’utiliser le régime d’accès à la propriété (RAP) en puisant dans ses REER pour y arriver, même si le RAP a déjà été utilisé une première fois dans le passé. Il sera permis de puiser 35 000 $ — et non plus seulement 25 000 $ — dans ses REER pour acheter une nouvelle propriété ou racheter la part de l’autre dans la demeure existante. Peut-être un mal de tête de moins dans une séparation qui n’en manque généralement pas…

La Cour fédérale a tapé sur les doigts d’Ottawa l’an dernier, affirmant que dans le dossier du pipeline TransMountain, en Colombie-Britannique, le gouvernement n’avait pas suffisamment consulté les groupes autochtones le long du parcours. Il y a un prix à relancer les consultations, que le budget dévoile : 55 millions de dollars. Salée, la facture.

On a beaucoup parlé du Service des poursuites pénales du Canada depuis quelques semaines, dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin et de la sortie de l’ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould. Le budget leur accorde une somme supplémentaire de 89 millions de dollars pour «remplir leur rôle et leurs responsabilités». Une façon de demander pardon?

Le 1 % le plus fortuné au pays a reçu une mauvaise surprise dans le budget fédéral. Ottawa limitera les avantages fiscaux reliés aux options d’achat d’action, dont profitent la plupart des dirigeants des sociétés côtés en Bourse. Au-delà de 200 000 $, il ne sera plus possible de profiter d’une déduction fiscale de 50 % sur le profit réalisé lors de la vente des actions. Ça semble compliqué? Peut-être. Mais c’est de gros dollars qu’il est question ici. En 2017, 2330 personnes gagnant plus de 1 million de dollars ont reçu 1,3 milliard de dollars en déductions liées aux options d’achat d’actions. À terme, le gouvernement pense pouvoir récupérer plus de 500 millions de dollars par année avec ce changement. À noter : les start-up, ces jeunes entreprises en démarrage qui ne paient pas de gros salaires, mais préfèrent donner des actions lors du démarrage de l’entreprise, ne sont pas touchées par cette mesure.

Les étudiants-chercheurs et les étudiants au postdoctorat qui reçoivent des subventions de recherche du gouvernement fédéral pourront maintenant prendre un an de congé de maternité ou de paternité, plutôt que six mois. Les Québécois vont dire «il était temps!».

Pourquoi ne pas terminer cette liste avec la marijuana? Le cannabis pourra dorénavant être taxé en fonction de sa teneur en THC, le composé psychoactif principal du cannabis, soit la substance qui donne le «buzz» aux consommateurs. Cette refonte ne touchera pas le cannabis frais ou séché, actuellement en vente dans les succursales de la SQDC, mais touchera les produits comestibles (en vente plus tard cette année), les extraits et les huiles. Une flexibilité qui permettra de réduire la taxe d’accise sur les produits faibles en THC, notamment les huiles, et au contraire, augmenter la facture sur les produits plus concentrés en THC. Ajoutez « ici » votre blague favorite de muffin ou de brownies au pot.