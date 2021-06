3 palmarès pour comprendre la folie immobilière

Les tableaux ci-joints illustrent clairement certains faits à l’origine de l’actuelle exubérance immobilière au Québec.

D’abord, quel que soit le marché, l’activité atteint des niveaux records. Pour la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, comparée à la même période de l’année précédente, on note partout une très forte hausse du nombre de transactions. La moyenne est de 40 %, mais on voit même des 121 % à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, ou 69 % à Lévis.

La banlieue en feu

Les villes et municipalités de banlieue dont les prix de vente se sont le plus envolés

Ville Nombre de transactions Prix médian (en $) Hausse du nombre de transactions Hausse des prix Hudson 113 559 000 69 % 34 % L’Assomption 273 337 500 49 % 32 % Blainville 580 540 000 50 % 31 % Pincourt 123 420 000 28 % 30 % Sainte-Thérèse 125 391 000 12 % 28 % Propriétés unifamiliales ou chalets vendus entre septembre 2020 et avril 2021, comparativement à ceux vendus entre septembre 2019 et avril 2020. (Source : JLR Solutions foncières.)

Parmi les 10 premières villes au classement pour la hausse des prix de vente en un an, au moins la moitié sont des villes de villégiature situées entre 60 et 100 km du centre-ville de Montréal. Cela s’explique par la confusion dans les données qui mêlent les résidences primaires et secondaires, alors que ces deux marchés sont radicalement différents. C’est ce que les analystes appellent un « effet de composition ». Le contraire est également possible, comme on peut le voir dans les cas de Saint-Donat, qui fait partie du marché immobilier des Laurentides, ou de La Pêche, en bordure du parc de la Gatineau : la faible augmentation des prix serait due à un surcroît de ventes de chalets « trois saisons », de valeur moindre. Il est aussi difficile de déterminer à ce stade-ci si bon nombre de transactions concernant des résidences secondaires sont le fait de citadins en télétravail ayant fait le pari « pandémique » d’une résidence permanente au bord de l’eau ou des pistes de ski.

La chasse au chalet

Les 5 communautés de villégiature où les prix des maisons ont connu la plus forte croissance

Municipalité Prix médian (en $) Hausse du nombre de transactions Hausse des prix Morin-Heights (Laurentides) 412 500 120 % 50 % Sainte-Marguerite-

du-Lac-Masson (Laurentides) 254 950 103 % 43 % Orford

(Estrie) 435 000 82 % 41 % Lac-Brome

(Montérégie) 503 800 104 % 39 % Saint-Adolphe-d’Howard

(Laurentides) 247 500 70 % 34 % Propriétés unifamiliales ou chalets vendus entre septembre 2020 et avril 2021, comparativement à ceux vendus entre septembre 2019 et avril 2020. (Source : JLR Solutions foncières.)

Dans certains coins du Québec, et pas les plus excentrés, la vigueur des transactions ne se reflète pas dans les prix. Dans les marchés où les prix ont peu augmenté ou ont diminué, la chose la plus frappante est que le nombre de transactions est globalement le même que dans le tableau des marchés en forte progression. Lévis, avec une croissance des prix de seulement 4 %, compte 1 054 transactions, soit beaucoup plus que Blainville, Terrebonne ou Repentigny, qui ont connu des hausses de prix fulgurantes. Ce tableau révèle également que dans des marchés très actifs, il y a peu de surenchère quand l’inventaire de maisons en vente est suffisant. C’est dire, inversement, que les effets de surenchère sont d’abord liés à l’insuffisance de l’offre.

Là où la raison a encore cours

6 marchés où l’offre est telle que les aubaines sont encore possibles

Ville Nombre de transactions Prix médian (en $) Variation des prix Hausse du nombre de transactions Lévis 1 054 265 000 4 % 69 % Thetford Mines 227 121 000 2 % 46 % La Pêche 149 259 900 2 % 32 % Sept-Îles 165 200 000 0 % 38 % La Tuque 130 115 000 -1 % 48 % Saint-Donat 180 296 500 -2 % 48 % Propriétés unifamiliales ou chalets vendus entre septembre 2020 et avril 2021, comparativement à ceux vendus entre septembre 2019 et avril 2020. (Source : JLR Solutions foncières.)