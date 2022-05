5 occasions d’affaires dans le domaine du vélo

On compte plus de 10 600 km de voies cyclables au Québec, et les portions les plus achalandées sont parcourues par des centaines de cyclistes chaque jour. Or, de nombreux segments sont des « déserts de services », note Jean-François Rheault. Pourquoi ne pas ouvrir un café, un restaurant ou une auberge à proximité ?

Aménagez un endroit sécuritaire pour verrouiller les vélos, prêtez des outils pour effectuer de petites réparations et installez un point d’eau. Vous pourriez ajouter un service de transport de bagages pour les cyclotouristes, comme cela se fait déjà dans certaines régions.