5 occasions d’affaires en aérospatiale

Gérer une flotte de satellites est un mal nécessaire pour GHGSat, qui préférerait concentrer son énergie sur le développement et la gestion des capteurs ultraperfectionnés qui s’y trouvent et sur les données qu’ils génèrent. Un peu comme un sondeur préfère se concentrer sur l’élaboration de questionnaires et l’interprétation des données plutôt que sur l’infrastructure informatique. « Si une entreprise était prête à mettre nos capteurs — et ceux d’autres entreprises — sur un satellite qu’elle opère et à nous fournir les données, ce serait très intéressant », dit Stéphane Germain.