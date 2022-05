5 occasions d’affaires en alimentation

« Les clients veulent prendre soin d’eux », observe Pierre Gadouas, et pour bien des gens, cela signifie diminuer leur consommation d’alcool. Les bières et vins qui en contiennent peu ou pas sont de plus en plus nombreux, mais l’entrepreneur y voit encore beaucoup de potentiel, notamment du côté des cocktails. « Le défi, c’est le goût ! »