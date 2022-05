5 occasions d’affaires en construction

Ce sommet a été surpassé en 2021, avec 194,5 millions d’heures travaillées. En 2022, « on va dépasser les 200 millions », prédit Guillaume Houle, porte-parole de l’Association de la construction du Québec (ACQ), laquelle défend les intérêts des entrepreneurs en construction. La folie se fait sentir dans tous les secteurs : industriel, commercial et résidentiel. « On est “bookés” des semaines à l’avance », confirme Julien Bourgeois-Dumais, membre de la coopérative de travail Courant alternatif, à Québec, qui fournit des services d’électriciens.

Les occasions d’affaires

01 Diminuer les erreurs Un chantier doit être réglé au quart de tour. Si un ferblantier s’aperçoit que le plombier a installé un tuyau là où la ventilation doit passer, les travaux prennent du retard et les coûts s’accumulent rapidement. Dans les secteurs industriel et commercial, des logiciels de modélisation avancée permettent aux corps de métier de bien se coordonner. Une entreprise qui offrirait « une solution semblable à moindre coût et adaptée pour le résidentiel, comme les condos, serait intéressante », croit Guillaume Houle.

02 Tous ensemble Un problème classique pour les petits entrepreneurs est d’embaucher un ouvrier, de le former… puis de le voir partir en pickup pour fonder sa propre entreprise. Le modèle coopératif représente une solution intéressante, juge l’électricien Julien Bourgeois-Dumais. « Tout le monde participe aux décisions. Ça aide beaucoup à la rétention. » Selon lui, une coop procure aussi un avantage concurrentiel : « Les clients ont l’impression qu’on est plus fair-play [que les entreprises traditionnelles]. »