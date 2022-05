50 idées pour se lancer en affaires

Pas moins de 15 % des Québécois aimeraient se lancer en affaires, selon la dernière mouture de l’Indice entrepreneurial québécois, ce coup de sonde annuel de Réseau Mentorat pour mesurer les ambitions commerciales. Il s’agit d ’une baisse — ils étaient 20,4 % en 2019 —, la pandémie et la vigueur du marché du travail ayant tué le rêve entrepreneurial de plusieurs, d’après le rapport de cette organisation qui facilite le mentorat entre entrepreneurs.

Le Québec a pourtant besoin de toute une nouvelle génération de gens d’affaires. Pour prendre la relève des sociétés existantes, afin d’éviter qu’elles ne soient vendues à des investisseurs étrangers. Pour créer de nouveaux géants, qui exporteront leurs produits et services partout dans le monde. Et, surtout, pour relever les défis des prochaines décennies, tels le vieillissement de la population et les changements climatiques.

L’actualité a interviewé 20 leaders économiques et propriétaires d’entreprise afin de connaître leurs idées d’affaires, les filons qu’ils exploiteraient aujourd’hui s’ils n’étaient pas déjà occupés à temps plein.

Les articles de ce dossier présentent leurs 50 meilleures idées, réparties dans 10 secteurs d’activité en forte croissance. Il y en a pour tous les goûts, autant pour celle qui veut créer le prochain Google que pour celui qui a envie de démarrer une petite coopérative de travailleurs.

Ces 50 idées sont toutefois bien plus que des occasions d’affaires. Mises bout à bout, elles donnent un aperçu des courants de fond qui transforment notre société et façonnent le monde de demain.

Alimentation Nourrir le Québec La manière dont les Québécois s’alimentent évolue rapidement, ce qui provoque l’apparition de nouveaux créneaux dans une industrie autrefois mature. Tout en canette Faire parler les machines Sans alcool Pas de viande Mieux emballer Découvrez ces occasions d’affaires

Logistique Prendre la route La gestion des marchandises ne s’est jamais remise du choc pandémique survenu il y a deux ans. Une crise idéale pour l’innovation en matière de logistique. Courtier vert Ré-ré-réemballer Casiers intelligents Échange de colis Frigos géants Découvrez ces occasions d’affaires

Vieillissement L’âge d’or Comme tout le reste de l’Occident, le Québec vieillit, et de nombreuses personnes exigeront des services qui jusqu’ici ne leur sont pas encore offerts. Un coup de pouce Cohabiter Surveiller les bobos Formation Maison intelligente Découvrez ces occasions d’affaires

Vélo Tous en selle ! Grâce à la création d’infrastructures facilitant l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens, la croissance des besoins liés à ce mode de transport n’est pas près de se terminer. Entreposage sur mesure Garages à bicyclettes Haltes vélos Financement sur mesure Mode pour cyclistes Découvrez ces occasions d’affaires

Construction Un domaine béton L’industrie de la construction est désormais prête pour une grande révolution, à la fois technologique et professionnelle. À qui la chance ? Diminuer les erreurs Tous ensemble Droit de la construction Sus à la paperasse Robomarteau Découvrez ces occasions d’affaires

Animaux Pas bête du tout Dressage, soins, loisirs, accessoires : le respect des Québécois pour leur animal de compagnie et sa qualité de vie multiplie les besoins dans ce secteur de niche. Télémédecine Chiens non interdits Garderies pour pitous animaux.com À louer Découvrez ces occasions d’affaires

Fait soi-même Votre création Transformez votre passe-temps créatif en revenu. Votre talent est peut-être très recherché par des consommateurs avertis. Se faire voir Matériaux verts Libre accès Remise à niveau Livré chez vous Découvrez ces occasions d’affaires

Aérospatiale En l’air Industrie phare du Québec, l’aérospatiale recèle encore de beaux créneaux à explorer. Internet des étoiles Livré par drone Opérateur de satellite Voler vert Regarder la Terre Découvrez ces occasions d’affaires

Jardinage Le pouce vert Les Québécois ont toujours un goût pour l’horticulture. Leur intérêt prend même de l’ampleur, mais leurs besoins changent et ne sont pas tous comblés. Consultant en carottes Fait au Québec Motel agricole Jardinage 101 Jardin intérieur Découvrez ces occasions d’affaires

Commerce en ligne Vitrine numérique Le commerce en ligne évolue à la vitesse grand V, et permet du même coup l’émergence continuelle de nouveaux filons à explorer. Transition réussie Le retour de l’infopublicité Chacun sa niche Attirer des clients Miser sur les centres d’achat Découvrez ces occasions d’affaires

Cet article a été publié dans le numéro de juin 2022 de L’actualité.