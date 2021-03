Balado : Plongez dans les coulisses de l’impact social 

Les problématiques d’impact social et de responsabilité des entreprises sont plus que jamais d’actualité. La pandémie a créé une conjoncture favorable : nous sommes résolument plus ouverts à apprendre comment mieux agir et comment avoir un meilleur impact collectif. La question est maintenant de savoir de quelle façon y parvenir et par où commencer.

En 2021, cela fera trois ans que L’actualité organise, en collaboration avec Credo, les Prix de l’impact social. Chaque fois, nous récompensons les entreprises et organisations québécoises qui ont un impact positif sur la société ou l’environnement.

Cette année, à l’occasion de l’appel de candidatures 2021, nous lançons une série balado de cinq épisodes, intitulée IMPACT SOCIAL.

Cette nouvelle série vous invite à plonger dans les coulisses de l’impact social avec Sarah Meublat, directrice de la stratégie à L’actualité. Passionnée par l’entrepreneuriat et l’impact social, Sarah part avec son micro à la rencontre des femmes et des hommes qui s’activent, chacun à leur niveau, pour transformer positivement la société. Ensemble, vous découvrirez ce qui les anime, quels sont leurs défis, quelles solutions ils proposent. Et ce que vous pouvez faire, vous, dirigeantes et dirigeants d’entreprise ou citoyennes et citoyens, pour changer les choses.

Épisode 1 : L’impact social des entreprises

Avec Christian Bélair, président et cofondateur de Credo, et Sara Russo Garrido, directrice exécutive adjointe du Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG), nous essayons de comprendre ce que veut dire, réellement, l’impact social. Comment s’y prennent les entreprises, petites ou grandes, pour revoir leurs façons de faire ? Nous parlons d’intention, de mesure et d’écoblanchiment.

Écoutez l’épisode 1 : L’impact social des entreprises avec Christian Bélair et Sara Russo Garrido

Épisode 2 : L’investissement d’impact

Avec Stephan Morency, vice-président et chef de l’investissement à Fondaction, nous tentons de voir comment la transition positive de l’économie se finance. Quel type d’entreprises cherchent les investisseurs ? Nous parlons de finance durable, d’investissements d’impact et du rôle que chacun d’entre nous peut jouer.

Écoutez l’épisode 2 : L’investissement d’impact avec Stephan Morency

Épisode 3 : Les entreprises à impact

Avec Anie Rouleau, présidente de The Unscented Company, et Sandrine Milante, présidente d’EcoloPharm, nous réfléchissons aux manières dont les entreprises, jeunes ou solidement établies, peuvent changer une industrie polluante. Comment pensent-elles leur stratégie ? Leur chaîne de valeurs ? Comment changent-elles, concrètement, les façons de faire ? Nous parlons d’écoconception, d’accompagnement du changement et d’écosystèmes durables.

Écoutez l’épisode 3 : Les entreprises à impact avec Anie Rouleau et Sandrine Milante

Épisode 4 : La diversité dans les conseils d’administration

Avec Odile Joannette, directrice générale du Wapikoni mobile, nous réfléchissons aux façons de favoriser la diversité des points de vue et des parcours dans les entreprises, et plus particulièrement à l’inclusion des jeunes Autochtones. Quels sont les préjugés inconscients et les barrières systémiques ? Comment pouvons-nous les éviter ? Nous parlons d’écoute, de repères identitaires et de contribution.

Écoutez l’épisode 4 : La diversité dans les conseils d’administration avec Odile Joannette

Épisode 5 : La place des femmes dans la haute direction

Avec Caroline Codsi, présidente de La Gouvernance au Féminin, nous discutons de la place des femmes dans les postes de haute direction. Que disent les chiffres aujourd’hui ? Quelles initiatives les entreprises peuvent-elles prendre pour réduire les écarts de genre ? Nous parlons de gouvernance saine, d’exigences et de mentorat.

Écoutez l’épisode 5 : La place des femmes dans la haute direction avec Caroline Codsi

Présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec, le balado IMPACT SOCIAL a été réalisé par L’actualité, en collaboration avec Credo.

Les cinq épisodes sont offerts gratuitement sur le site de L’actualité et sur toutes les principales plateformes d’écoute : Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud et Deezer.