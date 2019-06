Besoin de gagner en croissance? HEC Montréal a ce qu’il vous faut

Les entrepreneurs savent très bien qu’en affaires, le temps de réaction est mince et les marges de manœuvre, serrées. Dans ce contexte exigeant, l’agilité, la rapidité de transformation et la capacité de vous adapter continuellement aux nouvelles façons de faire sont au cœur de vos préoccupations. Pour demeurer concurrentielle, votre entreprise doit sans cesse faire mieux, penser différemment, réinventer son modèle d’affaires. Innover, toujours.

«Que ce soit pour des projets de développement sur mesure ou pour former vos équipes dans nos programmes interentreprises, nous sommes à votre disposition.»

Si vous souhaitez demeurer à l’affût des nouveautés, rejoindre le peloton de tête et y rester, l’École des dirigeants HEC Montréal vous donne les moyens de vos ambitions. Voici 4 excellentes raisons d’adopter l’École comme partenaire de croissance.

1

S’offrir des formations ancrées dans le présent et tournées vers l’avenir

Avec son large éventail de formations couvrant tous les domaines du vaste monde des affaires, l’École des dirigeants HEC Montréal contribue au succès de votre entreprise en misant sur sa plus grande richesse : l’humain. Et c’est bien ce qui fait la force des entreprises innovantes : l’importance qu’elles accordent à la formation continue de leurs ressources humaines. D’une part, elles donnent à chaque individu la possibilité d’aiguiser ses talents à la hauteur de ses aspirations, et d’autre part, elles font en sorte de développer les compétences de chacun pour répondre aux exigences actuelles, tout en prévoyant celles de demain. Tout le monde est gagnant!

2

Profiter d’un lieu d’échange unique avec les experts en la matière

Riche des quelque 300 professeurs à sa disposition, l’École des dirigeants HEC Montréal possède l’un des plus importants bassins d’expertises du milieu des affaires au Québec. Nos formateurs sont reconnus pour leur expérience en entreprise autant que pour leur connaissance pointue de leur spécialité. Pédagogues aguerris, ils écoutent et s’adaptent en temps réel aux besoins de la classe.

3

Façonner un espace-temps réservé à la réflexion

Parce que l’École réunit toutes les conditions propices aux échanges entre gestionnaires, dirigeants et spécialistes de tous les milieux, vous y trouverez bien plus qu’un condensé de connaissances. Dans un contexte où la pression est forte et où chaque minute vaut son pesant d’or, rares sont les moments libres pour faire le point. Voilà ce que propose l’École : un climat d’introspection et de réflexion, de décloisonnement et d’ouverture, de discussions et de bouillonnement d’idées.

Osez vous offrir un concentré de temps entièrement consacré à la propulsion de votre entreprise!

4

Plonger dans le feu de l’action

Directement connectées au milieu, enrichies d’expériences terrain exceptionnelles, nos formations sont façonnées pour vous et avec vous. Pratiques, concrètes, elles incitent à agir. Soyez prêts à accélérer : nous sommes prêts à vous faire passer à la vitesse grand V.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont joué aucun rôle dans la production de ce contenu.