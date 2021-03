Budget du Québec : poursuivre la dernière guerre n’est pas la meilleure solution 

La priorité de l’action budgétaire gouvernementale est présentement de sortir l’économie de la récession engendrée par la crise sanitaire et de la faire fonctionner de nouveau à son plein potentiel le plus vite possible. Au Québec, ce sera probablement lorsque le taux de chômage sera redescendu au niveau de 5 % observé en 2019. (Il était de 6,4 % en février.) Le soutien budgétaire fédéral et provincial à la reprise d’ici à ce que cet objectif soit atteint est indispensable, parce que la Banque du Canada fait déjà le maximum en maintenant les taux d’intérêt au plancher. Ça va peut-être aller mieux qu’on ne le pense, mais les ministres des Finances, Chrystia Freeland au fédéral et Eric Girard au Québec, doivent rester sur leurs gardes. La responsabilité du gouvernement québécois, qui doit présenter son budget 2021-2022 jeudi prochain, est majeure dans cette entreprise de retour au potentiel, notamment parce que les investissements publics en infrastructures sont massivement de sa compétence plutôt que du ressort fédéral.

Dans sa mise à jour économique et financière de novembre dernier, le ministre Girard avait prévu que la hausse des dépenses courantes et la lenteur des rentrées fiscales le laisseraient avec un vrai déficit budgétaire (c’est-à-dire un déficit avant le versement prévu au Fonds des générations) de 2,8 milliards l’an prochain, soit l’année budgétaire de 2022-2023. La tension entre la nécessité de dépenser pour appuyer la reprise économique et le désir du ministre d’assurer le « retour à l’équilibre budgétaire » d’ici 2025-2026 est palpable.

Dans l’esprit de la Loi sur l’équilibre budgétaire, ce « retour à l’équilibre budgétaire » signifie que le vrai solde budgétaire doit afficher en 2025-2026 un surplus d’environ 4,3 milliards afin d’assurer le versement obligatoire du même montant au Fonds des générations cette année-là et de laisser ainsi un solde nul après ce versement. Entre le vrai déficit prévu de 2,8 milliards en 2022-2023 et le vrai surplus visé de 4,3 milliards en 2025-2026, l’écart à combler dans ces trois années serait donc de 7,1 milliards. C’est une grosse bouchée à avaler. En conséquence, le ministre s’est dit prêt à revoir les lois budgétaires. Mais il a posé la condition que les principes de l’équilibre budgétaire et de la réduction du poids de la dette soient conservés comme bases de la gestion financière du Québec.

Il a raison, mais il faut voir comment il peut le faire. Pour trouver une voie praticable, on doit d’abord reconnaître le chemin parcouru depuis 25 ans par le Québec. À cette fin, le graphique ci-dessous trace l’évolution du service de la dette depuis 1970, notion que je définis ici par les charges d’intérêts à payer sur la dette chaque année. Rappelons que la dette ne fait pas elle-même partie du budget, mais son effet sur le budget est transmis par le service de la dette, qui exprime l’interaction de la dette avec les taux d’intérêt à payer de celle-ci.

On constate qu’après avoir connu une ascension quasi continuelle de 1974 à 1994, le poids du service de la dette dans le produit intérieur brut (PIB) du Québec a diminué sans arrêt depuis 1995. À 1,6 % du PIB en 2019, il était près de trois fois moins lourd qu’à 4,4 % en 1994 (et pas loin de ce qu’il était sous le gouvernement Duplessis dans les années 1950). Cela est dû, aux trois quarts, à la baisse mondiale des taux d’intérêt, incessante depuis 30 ans ; et, au quart, à nos propres efforts de réduction de la dette.

Ces facteurs ont donc soulagé le Québec de son lourd service de la dette du milieu des années 1990. Il n’y a plus de doute que le budget du Québec est maintenant financièrement soutenable. Le graphique montre d’ailleurs que la crise pandémique actuelle devrait faire augmenter le rapport entre le service de la dette et le PIB de moins de 0,2 point de pourcentage de 2019 à 2022. Le Québec est aujourd’hui moins endetté que l’Ontario et que la moyenne pondérée des pays avancés de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Maintenant que le problème du surendettement québécois s’est dissipé, le nouveau défi consiste à maintenir les acquis et à poursuivre la route de manière plus douce et régulière. Une façon de le faire serait de revenir tout simplement à la règle voulant que le vrai solde budgétaire du gouvernement soit nul. Cette disposition législative sanctionnée par la Loi sur l’élimination du déficit et l’équilibre budgétaire de 1996 — la loi Bouchard, disons — était appelée à l’époque « règle du déficit zéro ». Elle a été imposée avec succès de 1996 à 2006, aidant en partie à réduire le poids du service de la dette de presque moitié. Depuis lors, afin d’accélérer le rythme de diminution de la dette, la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations — appelons-la la loi Charest – astreint ce vrai solde budgétaire à afficher un surplus qui doit ensuite être obligatoirement déposé au Fonds des générations.

En revenant à la vieille règle du déficit zéro pour le vrai solde budgétaire, on ne rejetterait pas la norme de l’équilibre budgétaire, mais on se trouverait à la rétablir sous sa forme classique. Il importe de conserver une telle norme afin d’affermir l’acceptabilité sociale de la prudence budgétaire, de soumettre les élus à un code de bonne conduite, et de maintenir la crédibilité financière du Québec auprès des investisseurs. En temps de récession, on continuerait de permettre des déficits budgétaires jusqu’à ce que la reprise soit bien engagée. En temps de croissance, la règle du vrai déficit zéro assurerait une réduction en douce du rapport entre la dette représentant les déficits cumulés et le PIB, puisqu’en l’absence de vrai déficit, le numérateur de ce rapport n’augmenterait pas et son dénominateur, lui, croîtrait au rythme où le PIB progresserait.

La loi Charest actuelle sur la réduction de la dette prescrit que la dette représentant les déficits cumulés (ce qui exclut donc les emprunts pour les investissements en infrastructures, notamment) ne doive pas excéder 17 % du PIB en mars 2026. Elle ordonne également que la dette brute (la dette totale, sans tenir compte des actifs) du gouvernement ne dépasse pas 45 % du PIB à la même date. Cela impose aux investissements publics en infrastructures, qui sont considérés comme de la « bonne dette » et qui sont financés par la dette brute, une contrainte qui peut être sévère. La différence de 28 points de pourcentage de PIB entre la cible pour la dette par cumul de déficits (17 %) et la cible pour la dette brute gouvernementale (45 %) limite en effet l’espace financier qui peut être alloué à l’accumulation passée des investissements publics.

Cette stratégie de la double cible de réduction de la dette coince donc les investissements publics dans un étau. Ce n’était pas nécessairement une mauvaise idée pendant un temps, à l’époque où le Québec était surendetté, mais c’en est devenu une moins bonne maintenant que sa santé financière n’est plus douteuse. Ce serait même particulièrement néfaste à un moment où il est urgent de relancer l’économie, de combler le grave retard accumulé dans le maintien des actifs routiers, scolaires, hospitaliers et autres, de construire des maisons des aînés afin de bien gérer le vieillissement de la population, et de tirer profit d’investissements publics peu coûteux et à haut rendement qui remplacent les actifs décrépits et favorisent la productivité et le verdissement de l’économie.

En remettant en vigueur la vieille règle Bouchard du déficit zéro pour le vrai solde budgétaire, il n’y aurait plus de surplus budgétaire à déposer obligatoirement au Fonds des générations en temps normal. Lorsque des surplus feraient inopinément leur apparition, le gouvernement resterait quand même libre de les verser au Fonds, à la fois pour en tirer de bons rendements financiers et pour se bâtir un fonds de réserve et de dépannage en cas de catastrophes économiques, climatiques ou sanitaires.

Les temps ont changé. Le Québec n’est plus surendetté comme autrefois. Poursuivre la dernière guerre, surtout quand on l’a gagnée, n’a jamais été un bon moyen de remporter la prochaine. Néanmoins, nous avons encore besoin d’une règle simple et transparente, basée sur le vrai déficit zéro, qui continuerait d’assurer la soutenabilité des finances publiques et nous aiderait même à aller plus loin dans l’allégement de la dette. Mais en douceur et sans soubresauts, et sans restreindre les investissements publics de façon nuisible à l’économie.