Budget du Québec : une solution simple

La priorité de l’action gouvernementale est présentement de sortir l’économie de la récession engendrée par la crise sanitaire et de la faire fonctionner de nouveau à son plein potentiel le plus vite possible. Les récessions entraînent des pertes énormes pour l’économie et l’emploi. Le soutien des dépenses fédérales et provinciales à la reprise est indispensable et le restera encore pendant quelques années.

La mise à jour économique et financière présentée en novembre dernier par le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, prévoit que la hausse des dépenses courantes et la lenteur des rentrées fiscales vont le laisser avec un déficit de sept milliards plutôt qu’avec un budget équilibré en 2022. On ne peut que constater la vive tension entre l’absolue nécessité de dépenser pour appuyer la reprise économique et le désir du ministre d’assurer le retour à l’équilibre budgétaire d’ici 2025. En conséquence, il s’est dit prêt à revoir les lois budgétaires, mais à condition que les principes de l’équilibre budgétaire et de la réduction du poids de la dette soient conservés comme bases de la gestion financière du Québec.

Il voit juste. Mais pour trouver une voie praticable, il faut d’abord reconnaître le chemin parcouru depuis 25 ans par le Québec. À cette fin, le graphique trace l’évolution du service de la dette depuis 1970, c’est-à-dire les intérêts à payer sur la dette chaque année (la dette elle-même ne fait pas partie du budget, mais le service de la dette, oui).

On constate qu’après avoir connu une ascension quasi continuelle de 1974 à 1994, le poids du service de la dette du Québec n’a pas cessé de diminuer de 1995 à aujourd’hui. À 1,6 % du PIB en 2019, il était près de trois fois moins lourd qu’à 4,4 % en 1994. Cela est dû, aux trois quarts, à une baisse mondiale des taux d’intérêt résultant de tendances lourdes qui ne s’inverseront pas de sitôt ; et, au quart, à nos propres efforts de réduction de la dette.

Ces facteurs ont donc soulagé le Québec de son lourd service de la dette du milieu des années 1990. Le budget du Québec est redevenu financièrement soutenable. Le graphique montre d’ailleurs que la crise pandémique actuelle fera augmenter le service de la dette de moins de 0,2 % du PIB de 2019 à 2022. Au Canada, le Québec est maintenant moins endetté que l’Ontario ; sur le plan international, moins que la moyenne pondérée des pays avancés de l’OCDE.

Maintenant que le problème du surendettement québécois s’est dissipé, le nouveau défi consiste à maintenir les acquis. Une façon de le faire serait de revenir tout simplement au déficit zéro pour le solde budgétaire de base du gouvernement, comme on l’a fait avec succès de 1996 à 2006. Depuis 10 ans, sous l’empire de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, le gouvernement a plutôt dû viser un surplus qui est ensuite obligatoirement déposé au Fonds des générations.

Il importe de conserver une norme de déficit zéro pour affermir l’acceptabilité sociale de la prudence budgétaire, soumettre les élus à une règle de bonne conduite, rassurer les agences de notation et maintenir la crédibilité financière du Québec auprès des prêteurs.

En temps de récession, on continuerait de permettre des déficits budgétaires jusqu’à ce que la reprise soit bien engagée. En temps de croissance, la règle de déficit zéro assurerait une réduction douce du rapport dette-PIB, puisque ce rapport diminuerait tout simplement au rythme où le PIB augmenterait.

Certains poussent le zèle financier jusqu’à demander qu’on prescrive des règles supplémentaires qui limiteraient la croissance des investissements publics en infrastructure. Ce n’est pas une bonne idée. Ce serait particulièrement néfaste à une époque où il est urgent de relancer l’économie, de combler le grave retard accumulé dans le maintien des actifs routiers, scolaires et autres, et de promouvoir la productivité et le verdissement de l’économie.

Sous la règle de déficit zéro proposée, il n’y aurait plus de surplus budgétaire à déposer obligatoirement au Fonds des générations. Lorsque des surplus feraient leur apparition, le gouvernement resterait quand même libre de les verser au Fonds pour en tirer de bons rendements financiers.

Les temps ont changé. Le Québec n’est plus surendetté comme autrefois. Néanmoins, nous avons encore besoin d’une règle simple et transparente de déficit zéro qui continue d’assurer la soutenabilité des finances publiques et nous aide même à aller plus loin. Mais en douceur et sans soubresaut.

