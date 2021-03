Budget : le navire économique a évité l’iceberg

L’économie québécoise filait à vive allure sur une mer calme, en février 2020, avant que l’iceberg sanitaire n’apparaisse à la proue du navire. Or, le paquebot québécois a évité le pire. La collision a provoqué des avaries à réparer, mais le bateau flotte toujours.

Un an après le choc de la pandémie, force est de constater que l’économie et les finances publiques du Québec se portent relativement bien. L’austérité ne sera pas nécessaire pour revenir à l’équilibre budgétaire. Même que cet équilibre sera en réalité atteint bien avant les sept ans que prévoit le ministère des Finances dans le budget rendu public jeudi.

Comment est-ce possible ? Voici cinq raisons d’être optimistes pour le redressement économique et financier du Québec.

L’emploi tient le coup

En février 2020, le Québec connaissait le plein emploi pour une rare fois de son histoire. Le taux de chômage, à 4,5 %, trahissait une pénurie de main-d’œuvre dans la plupart des secteurs économiques. Le choc du confinement de mars et avril 2020 a fait bondir le taux de chômage, mais depuis, il est redescendu à 6,4 %, soit le plus bas (et de loin), au Canada. L’Ontario affiche un taux de chômage de 9,2 %, alors que la moyenne canadienne est à 8,2 %.

Les consommateurs et entrepreneurs québécois ont fait preuve d’une grande débrouillardise et se sont adaptés, de sorte que la deuxième vague de l’automne-hiver, malgré la hausse importante des infections, a eu un effet négligeable sur l’économie.

La pandémie a frappé particulièrement le tourisme, la culture, la restauration et l’hébergement, où les jeunes et les femmes sont surreprésentés. Ces secteurs peinent encore et vont prendre du temps à s’en remettre. Le gouvernement promet de rester vigilant pour les aider. N’empêche, dans cette grisaille, le Québec a fait mieux qu’ailleurs au pays.

Au Québec, le taux d’emploi des jeunes, à 58,7 % est supérieur à la moyenne canadienne (52 %). Pour les femmes, le taux d’emploi de 72,3 % est également meilleur que celui du reste du Canada (68,8 %).

Le gouvernement prévoit que d’ici la fin de 2022, le Québec sera de retour au plein emploi, soit à peine deux ans après le début de la pandémie. En réalité, plusieurs industries ou secteurs sont déjà en pénurie de main-d’œuvre : construction et rénovation résidentielle, éducation, services de garde, technologie de l’information, etc.

ll faudra un plan de croissance de la main-d’œuvre si on veut que l’activité économique atteigne son plein potentiel. Les 404 millions de dollars que le gouvernement souhaite investir dans la requalification des employés et l’intégration des immigrants sur le marché du travail ne seront pas de trop.

Les Québécois sont assis sur un trésor

Depuis un an, les Québécois ont accumulé un trésor de guerre sans précédent. La cale du paquebot québécois est pleine d’or. Ou presque. Et la relance économique va grandement en profiter.

En 2019, les Québécois affichaient un taux d’épargne de 6,8 %. Ils avaient mis de côté 17,9 milliards de dollars. En 2020 ? Le taux d’épargne a triplé, à 18,2 %, selon la plus récente mise à jour de l’Institut de la statistique du Québec cette semaine. En dollars sonnants et trébuchants, c’est un pactole de… 52,1 milliards de dollars !

Année Montant d’épargne 2019 17,9 milliards 2020 52,1 milliards



Or, quand le navire va accoster après la pandémie, quelque part à la fin de 2021, et que le trésor sera débarqué à quai, « ça va y aller par là ! », comme m’a dit une source gouvernementale. Les Québécois vont se remettre à dépenser. Ils trépignent d’impatience.Le revenu disponible des ménages a progressé de 10,7 % en 2020. Cette forte croissance provient d’une combinaison de facteurs, comme les généreuses mesures de soutien des gouvernements, une croissance modeste des salaires et surtout, une réduction des dépenses en raison de la fermeture de certains commerces, notamment les restaurants et les salles de spectacle. Les taux hypothécaires demeurent très bas.

Cette poussée, combinée aux programmes du gouvernement, devrait donner un élan à la reprise. « Les dépenses de consommation des ménages seront au cœur de la relance économique, peut-on lire dans le document budgétaire. Elles progresseront de 5,0 % en 2021 et de 4,3 % en 2022, après un recul de 5,4 % en 2020. »

De plus, le secteur résidentiel va bien. Presque trop bien, avec le prix des maisons qui montent en flèche à cause de la surchauffe dans le coût des matériaux et de la rareté des propriétés sur le marché. Le prix des maisons a grimpé de 16,5 % en 2020, un sommet en 40 ans — jusqu’à 30 % dans certaines banlieues de Montréal. Il y a eu 54 100 mises en chantier l’an dernier, un sommet en 16 ans.

Or, quand le résidentiel va, tout va. « Le marché immobilier demeurera une source de croissance pour l’économie au cours des prochaines années, note le document budgétaire. Les investissements résidentiels devraient progresser de 5,5 % en 2021. […] Les investissements résidentiels demeureront robustes, soutenus par les bas taux d’intérêt, par les changements de besoins en matière de logement et par l’amélioration de la situation sur le marché de l’emploi. »

Il faudra néanmoins surveiller l’apparition d’une bulle immobilière et se préoccuper des difficultés pour les premiers acheteurs.

Même les investissements non résidentiels, soit ceux des entreprises, seront davantage au rendez-vous au Québec que dans le reste du Canada.

La récession actuelle n’a rien de typique. « Elle n’a pas été occasionnée par un déséquilibre des marchés, tel qu’une augmentation des prix, un resserrement de la politique monétaire ou encore un endettement excessif. Elle a plutôt été causée par une interruption temporaire de l’économie qui visait à réduire la transmission communautaire du virus en limitant les contacts », écrit le ministère des Finances. C’est pourquoi le retour à la normale sera plus rapide que d’habitude.

Les prévisions économiques du gouvernement sont conservatrices

Le ministre des Finances, Éric Girard, est un conservateur dans l’âme. Ça ne paraît pas toujours dans ses budgets, qui contiennent des hausses de dépenses assez importantes depuis qu’il est en poste — d’abord grâce aux surplus, puis à cause de la pandémie — mais ses prévisions de croissance économique le trahissent. Il est très prudent.

Ainsi, il prévoit une hausse du PIB de 4,2 % en 2021-22, alors que la moyenne des estimations du secteur privé est de 5,1 %. Un écart substantiel. L’écart dans les prévisions diminue dans les années suivantes.

Si les économistes des banques ont raison, les finances publiques vont grandement en bénéficier.

De plus, l’administration Biden, aux États-Unis, démontre une volonté de fer d’investir dans la relance économique. Son plan à court terme de stimulus économique de 1 900 milliards, et celui à long terme pour les infrastructures de 3000 milliards, permettront une croissance économique soutenue qui ne peut qu’aider les entreprises exportatrices canadiennes. Si le protectionnisme démocrate est toujours à craindre, reste que la taille des plans de relance ne peut que percoler malgré tout au Québec.

Le déficit sera effacé plus rapidement que prévu

Le gouvernement Legault se donne sept ans, plutôt que cinq comme l’exige la Loi sur l’équilibre budgétaire, pour résorber le déficit projeté de 12,3 milliards de dollars en 2020-21. François Legault n’a pas l’intention de rejouer dans le film du gouvernement Couillard, qui a trop freiné la croissance des dépenses pendant son mandat, causant une austérité qui a fait mal politiquement aux libéraux.

Le PLQ semble d’ailleurs l’avoir saisi, puisque l’ancien ministre des Finances, Carlos Leitão, a demandé la semaine dernière au gouvernement de prendre son temps pour revenir à l’équilibre budgétaire. Certains ont dû s’étouffer dans leur café.

Le PQ et QS sont du même avis, de sorte qu’il n’y a donc aucune pression politique pour couper dans les dépenses.

Or, le gouvernement, en réalité, n’aura pas besoin de sept ans pour équilibrer les comptes publics.

D’abord, le déficit de 12,3 milliards cette année, puis celui de 8,5, de 5,7, de 4,4 et de 3,1 milliards de dollars pour les prochaines années sont gonflés artificiellement. Ces chiffres incluent une « provision de risques » de 1,3 milliard de dollars les premières années, et le versement au Fonds des générations pour réduire la dette (entre 3,1 et 4,2 milliards de dollars par année).

Or, la « provision pour risques » et les versements au Fonds des générations ne sont pas des dépenses. Le premier pourrait ne jamais être utilisé et le second constitue un actif.

« Les versements au Fonds des générations contribuent à la réduction de la dette et, par le fait même, à l’amélioration de l’équité intergénérationnelle, stipule le gouvernement dans le document budgétaire. C’est pourquoi, malgré les déficits prévus, le gouvernement choisit de maintenir les versements au Fonds des générations. »

En retranchant ces deux facteurs du calcul budgétaire, on retrouve l’équilibre des comptes publics, soit la méthode classique que toutes les autres provinces et le fédéral utilisent, dès 2024-25, soit dans quatre ans.

Dès 2023-24, l’écart entre les revenus et les dépenses se retrouve à moins de 1 % d’écart. Rien d’insoutenable.

Et ce n’est pas tout. Québec s’attend à une hausse des transferts en santé de la part du fédéral. Les provinces réclament 28 milliards de dollars de plus par année, ce qui représenterait 6 milliards de dollars annuellement pour le Québec. Le gouvernement Legault n’obtiendra pas cette somme. Il le sait. C’est le jeu de la négociation. Mais il en obtiendra tout de même une partie, puisque Justin Trudeau a déjà convenu que les besoins pressants dans les provinces en matière de santé nécessitaient un ajustement après la pandémie. L’embauche de nouveaux travailleurs (notamment les 10 000 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD), le vieillissement de la population, la croissance des soins à domicile et ainsi de suite requièrent de l’argent frais. Reste à voir l’ampleur du montant annuel. Un, deux, trois milliards de plus par année pour le Québec ?

De plus, dans son prochain budget qui sera dévoilé le 19 avril, Ottawa annoncera des investissements importants dans un système national de garderie. Le Québec, qui dispose déjà de son propre réseau, sera compensé à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars.

Quand on prend toutes ces informations, soudainement, le retour à l’équilibre budgétaire paraît plus facile et moins lointain. Ça n’efface pas les besoins d’investissement en santé, en éducation, pour les aînés et l’environnement, mais la marge de manœuvre est tout à coup plus grande.

La dette est maîtrisée

La pandémie a inévitablement creusé la dette des pays, mais ça ne veut pas dire qu’elle est hors de contrôle. Pas du tout. Du moins au Québec.

Au 31 mars 2021, la dette brute du Québec par rapport à la taille de l’économie (PIB) sera inférieure au niveau atteint après la crise économique de 2008-09.

Vous aimez mieux la dette nette, parce que vous êtes comme ça dans la vie, vous aimez que les choses soient claires? Pas de problème, j’ai ça ici.

La dette nette sera de retour à son niveau de 2017 dans à peine quatre ans. Peut-être même plus vite si le déficit dont je vous parlais plus haut est effacé plus rapidement que prévu.

Résultat ? La ponction du service de la dette dans les finances publiques, les intérêts que nous versons annuellement, ne va pas exploser et causer des dégâts dans notre capacité financière à nous payer des services.

Le service de la dette pèsera deux fois moins lourd qu’en 2002-03 dans les finances du Québec.

Une pandémie reste une pandémie, avec son lot d’imprévisibilité. Est-ce qu’il y aura une troisième vague d’infections? De quelle ampleur ? À quelle vitesse la vaccination se déroulera-t-elle ? Avant que le navire économique québécois ne reprenne son rythme de croisière prépandémie, il y a encore de l’incertitude. Mais les icebergs à l’horizon sont visibles, et peu nombreux. Suffit de bien manœuvrer.