Changements climatiques : qu’est-ce qui se cache derrière le plan de la Caisse?

D’ici 2025, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) souhaite que l’ensemble des entreprises, infrastructures, immeubles et autres actifs de son portefeuille émettent 25 % moins de tonnes de CO 2 qu’en 2017.

Bonne nouvelle : la Caisse est bien partie pour atteindre son objectif grâce à un recul de 10 % en 2018 seulement. Mauvaise nouvelle : cela ne signifie pas que le CO 2 généré par ses investissements diminue d’autant. Vous êtes perplexe ? C’est normal, il manque un élément clé de l’équation.

La CDPQ mesure les émissions « par dollar investi ». C’est-à-dire qu’elle divise la quantité totale de CO 2 émise par la valeur de ses investissements. Or, avec une telle approche, le simple fait de faire fructifier son portefeuille — sa mission première — aide la Caisse à atteindre son objectif de réduction.

Pour lutter contre le réchauffement climatique, ce sont les émissions absolues de CO 2 qui doivent diminuer.

L’actualité a calculé, à partir des données disséminées dans le dernier rapport d’investissement durable de la CDPQ, que la quantité annuelle de gaz à effet de serre dégagée par les actifs a reculé de 3 % de 2017 à 2018. Cela reste un pas dans la bonne direction, mais c’est moins impressionnant que les 10 % mis en avant par la Caisse.

Le véritable danger, avec une cible relative, est que le bas de laine des Québécois pourrait atteindre son objectif en 2025 — 52 tonnes de CO 2 par million de dollars investis — tout en augmentant ses émissions totales ! C’est ce qui se produira si les actifs sur lesquels la CDPQ base son calcul dépassent 407 milliards de dollars d’ici 2025, ce qui est loin d’être impossible si les vents économiques sont favorables. (Pour calculer les émissions par dollar investi, la Caisse exclut certains actifs, dont les obligations. Le chiffre de 407 milliards représente les actifs moins les exclusions, et non l’actif total de la CDPQ.)

Heureusement, la Caisse s’est dotée l’automne dernier d’un objectif supplémentaire qui, cette fois, est absolu : devenir carboneutre d’ici 2050. Cela signifie que les 20,5 millions de tonnes de CO 2 émises en 2018 par les pipelines, les tours de bureaux, les centrales électriques et autres actifs de son portefeuille doivent tomber à zéro — ou être compensées — d’ici 30 ans. C’est comme s’il fallait retirer 4 356 688 voitures des routes.

Comment y parvenir ? Bonne question. Aucun moyen particulier n’a été proposé pour le moment, et la Caisse se donne quelques années pour établir des objectifs intermédiaires.