Chaque crevette compte

XpertSea Services technologiques et financiers pour aquaculteurs Croissance 963 % Chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions Employés 65 Siège social Québec

Il se vend chaque année pour 30 milliards de dollars de crevettes dans le monde, et jusqu’à l’entrée en scène de XpertSea, en 2012, la plupart des larves dans les étangs étaient comptées… à la main ! Imaginez le temps perdu et le risque d’erreurs.

L’entreprise de Québec a mis au point un appareil qui utilise la lumière pour compter (avec exactitude) des (milliers de) larves de crevettes mesurant à peine quelques millimètres. Ainsi, acheteur et vendeur sont assurés d’en avoir pour leur argent. Mais XpertSea, qui a des clients dans plus de 50 pays, a vite constaté qu’elle pouvait faire bien plus. « C’est un marché où la technologie et les données jouent un rôle très important », souligne Valérie Robitaille, PDG de l’entreprise.

Cette dernière a lancé en 2020 une application grâce à laquelle les producteurs en Équateur peuvent avoir accès à des acheteurs préapprouvés. Les données recueillies par XpertSea augmentent le pouvoir de négociation du producteur et lui permettent de recevoir jusqu’à 80 % du produit de la vente le jour même, plutôt que de devoir attendre jusqu’à deux mois. C’est XpertSea, convaincue de la fiabilité de ses propres données, qui avance l’argent et assume le risque.

Valérie Robitaille souhaite étendre sa solution financière à d’autres pays, puis à d’autres productions en milieu marin. « La planète est recouverte d’eau, on doit trouver une façon de cultiver nos océans correctement. »

Cet article a été publié dans le numéro de janvier-février 2022 de L’actualité.