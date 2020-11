Chronique d’une austérité annoncée

En nous présentant le 12 novembre sa mise à jour budgétaire, le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé, comme prévu, un déficit historique de 15 milliards de dollars en 2020-2021. Il a également indiqué que les déficits s’accumuleront pour les deux prochaines années, soit 8,3 milliards de dollars en 2021 et 7 en 2022.

Les finances publiques du Québec seront donc teintées de rouge au moins jusqu’en 2022-2023. À tel point que le ministre envisage de revoir la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, qui le contraint à faire en sorte que la dette brute n’excède pas 45 % du PIB en 2025-26.

Malgré ces sombres perspectives, le gouvernement veut relancer l’économie sans toutefois alourdir le fardeau fiscal des Québécois, négliger la lutte contre les changements climatiques, réduire le ratio de la dette par rapport au PIB et préserver l’offre de services publics. Y parviendra-t-il ? Nous sommes en droit d’en douter.

Regardons tout d’abord sur quoi il fonde ses ambitions. Pour retrouver l’équilibre budgétaire dans cinq ans, comme le prévoit la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, le gouvernement de François Legault entend s’appuyer sur trois éléments :

1) Une croissance des dépenses en lien avec celle des revenus ;

2) Un retour de la croissance économique ;

3) Un financement accru du gouvernement fédéral en soins de santé, soit une bonification du Transfert canadien en matière de santé (TCS) qu’on aimerait voir passer de 22,2 % à 35 %.

Il est crucial de souligner que le gouvernement du Québec n’a aucun contrôle direct sur les deux derniers éléments ; il n’est donc pas surprenant que le ministre soit resté très vague en conférence de presse sur ses visées pour chacun d’entre eux.

À l’heure actuelle, la situation financière du gouvernement fédéral, sans être alarmante, est assez préoccupante pour ne pas être propice à une hausse du TCS. Et c’est sans compter sur les sempiternelles querelles fédérales-provinciales en matière de financement et de champs de compétences ! Ces deux impondérables rendent les attentes du ministre Girard hautement irréalistes…

Avouons-le, la logique de ce rééquilibrage budgétaire est quand même un tantinet « tordue ». Le gouvernement du Québec ne veut pas hausser le fardeau fiscal de la population, mais le ferait de facto s’il y avait bonification des transferts fédéraux, lesquels sont financés par nos impôts. Après tout, il n’y a quand même toujours qu’un seul contribuable.

Deux éléments sont particulièrement importants pour comprendre la situation budgétaire.

1) Le « vrai » déficit

Nous savons tous que pour creuser un déficit, il faut faire davantage de dépenses que de revenus sur une année. En économie, on accepte généralement de produire des déficits quand l’économie va mal et d’engranger des surplus quand elle se porte bien. Par exemple, quand l’économie va mal, le taux de chômage augmente, et donc, les prestations d’assurance-emploi versées par le gouvernement augmentent. Cela crée un déficit budgétaire.

Quand l’économie va bien, les revenus des gens augmentent et les profits des entreprises s’améliorent, ce qui fait que tout le monde paie davantage d’impôts, ce qui engendre un surplus budgétaire.

Un déficit peut être conjoncturel, c’est-à-dire qu’il est attribuable à un ralentissement économique temporaire. Mais il peut aussi être structurel lorsqu’il laisse entrevoir des déficits qui peuvent difficilement se corriger.

Un déficit conjoncturel fondra comme neige au soleil à mesure que l’économie ira mieux. Mais pas un déficit structurel. On ne peut faire disparaître ce dernier qu’au prix d’efforts discrétionnaires, en augmentant les taxes ou en diminuant les dépenses de programmes, ou les deux.

Dans sa mise à jour, le ministre estime le déficit structurel à sept milliards de dollars. Certaines études le situent plutôt autour de quatre milliards. Si cette dernière estimation était plus proche de la réalité, le « vrai » déficit commandant des décisions discrétionnaires de la part du gouvernement (hausse de taxes ou limitation dans la croissance des dépenses de programmes) serait donc moins important. En conséquence, il serait donc beaucoup plus facile de retourner à l’équilibre budgétaire que le laisse entendre le ministre.

2) Les objectifs du gouvernement : qui trop embrasse mal étreint ?

À l’heure actuelle, le gouvernement du Québec tente de faire plusieurs choses en même temps :

Objectif nº 1 : Soutenir l’activité économique en période de COVID-19 ;

Objectif nº 2 : Préserver l’offre de services publics, notamment en santé et en éducation ;

Objectif nº 3 : Ne pas augmenter le fardeau fiscal des Québécois ;

Objectif nº 4 : Relever les défis à moyen terme de la lutte aux changements climatiques et du vieillissement de la population ;

Objectif nº 5 : Réduire le ratio de la dette par rapport au PIB.

Malheureusement, il est impossible de mener de front ces cinq objectifs simultanément. Au moins un d’entre eux doit sauter.

Examinons-les un à un.

Objectif nº 1 : Relancer l’économie est un impératif en période épidémique. Donc, aucune latitude sur ce premier objectif.

Objectif nº 3 : Le gouvernement a répété à maintes reprises que les contribuables québécois sont suffisamment taxés. Le levier de la taxation n’est donc pas une option politiquement envisageable.

Objectif nº 4 : La lutte aux changements climatiques ainsi que le vieillissement de la population viendront inéluctablement mettre beaucoup de pression sur les finances publiques. Pas de marge de manœuvre ici non plus.

Objectif nº 5 : Le ministre semble tenir mordicus à l’équilibre budgétaire et à la diminution de l’endettement, même s’il s’est montré sensiblement ouvert à un assouplissement de l’échéancier.

Il ne reste donc que l’objectif nº 2 : l’offre de services publics. Pour atteindre les quatre objectifs précédents, c’est celui-ci qui devra être modifié. Et ça, ça s’appelle l’austérité.

Un petit rappel de ce qu’est l’austérité : des initiatives prises par l’État pendant une période économique difficile pour réduire son déficit budgétaire au moyen d’une combinaison de compressions de dépenses et d’augmentations d’impôt. Rappelons également qu’il n’est pas nécessairement souhaitable de réduire le niveau d’endettement si le coût des politiques d’austérité excède les bénéfices visant à résoudre cette prétendue crise de la dette publique – en d’autres mots, si le remède est pire que le mal.

Nous nous souvenons tous avoir traversé un tel épisode il y a quelques années. Le gouvernement Legault veut-il vraiment nous rejouer la tragédie budgétaire de Carlos Leitão alors que la situation est loin d’être dramatique ?

