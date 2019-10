Comment sortir de la prochaine récession ?

Quatre questions se posent au sujet de la prochaine récession au Canada : 1) y en aura-t-il une ? ; 2) quand surviendra-t-elle ? ; 3) d’où proviendra-t-elle ? ; 4) comment pourrons-nous en sortir ?

Oui, il y en aura une. Il y en a toujours eu. Mais on ne sait pas quand. Nos quatre dernières récessions ont eu lieu en 1980, 1982, 1992 et 2009. L’écart entre une récession et la suivante a varié de 2 à 17 ans. Difficile aussi de prévoir d’où la prochaine surgira : de l’éclatement d’une bulle immobilière, d’un nouveau dérapage des marchés financiers américains, des retombées du Brexit en Europe, d’une guerre commerciale mondiale ou d’un écrasement soudain de l’économie chinoise ?

Mais comment nous sera-t-il possible d’en sortir ? Nous disposons de deux grands moyens d’intervention : la politique monétaire et la politique budgétaire. Du côté monétaire, la Banque du Canada peut ressusciter l’emploi si elle fait diminuer les taux d’intérêt suffisamment pour relancer la dépense. Du côté budgétaire, Ottawa et les provinces peuvent activer la reprise en accélérant leurs dépenses (par exemple, en infrastructures) ou en réduisant leurs impôts (par exemple, la TPS et la TVQ) pendant quelque temps.

Des doutes étaient parfois émis au sujet de la capacité de la politique budgétaire de combattre une récession. Mais ils ont été effacés par les nombreux travaux de recherche, y compris ceux du Fonds monétaire international, qui ont récemment mis en lumière le rôle déterminant joué par les budgets gouvernementaux à l’issue de la récession de 2009. Les pays qui ont opté pour l’expansion budgétaire, comme le Japon, la Suède et l’Allemagne, s’en sont tirés prestement. Ceux qui sont restés englués dans l’austérité, comme la Grèce, l’Italie, le Portugal et l’Espagne, ont mis beaucoup plus de temps à remonter la côte.

S’il veut combattre efficacement la prochaine récession, le Canada devra résoudre deux difficultés. La première est que la marge de manœuvre dont la Banque du Canada va disposer pour abaisser les taux d’intérêt et relancer l’économie sera très étroite. Le graphique montre que son taux d’intérêt directeur n’a pas cessé de diminuer depuis 1992. Il avoisine présentement 1,7 %. On prévoit généralement qu’il restera proche du plancher de 0 % encore très longtemps. Or, dans les six récessions précédentes, la Banque a dû réduire son taux d’intérêt directeur en moyenne de 7,5 points de pourcentage pour ranimer l’économie. Il serait donc présomptueux de croire qu’une latitude de 1,7 point (voire un peu plus) suffira pour enclencher une reprise digne de ce nom.

Si la politique monétaire ne suffit pas, est-ce que la politique budgétaire d’Ottawa et des provinces pourra compenser et sortir le pays de la récession ? Pas sûr. C’est là que la seconde difficulté apparaît. Pour que la croissance économique redémarre, il faudrait que les gouvernements absorbent des déficits budgétaires appréciables pendant quelque temps. Mais une telle situation est peu probable, pour deux raisons.

D’une part, plutôt que de réfléchir à la question budgétaire avec intelligence et pragmatisme, comme l’ont fait, par exemple, les ministres des Finances du Québec Monique Jérôme-Forget et Raymond Bachand en 2009 et après, bon nombre d’élus à Ottawa et dans les provinces réagissent de façon quasi hystérique à la moindre mention du mot « déficit ». Ils pourraient vouloir éliminer sans délai les déficits engendrés par la baisse de leurs revenus fiscaux pendant la récession. Le problème ici est que réduire les dépenses et opter pour l’austérité creuserait davantage la récession plutôt que de l’éliminer.

D’autre part, il y a danger que la politique budgétaire d’Ottawa et celle des provinces s’annulent mutuellement. Pour que la politique budgétaire sorte le pays de la récession, il faudrait éviter qu’un palier de gouvernement choisisse l’austérité en même temps que l’autre opterait pour l’expansion. La coordination des deux paliers en faveur de l’expansion sera essentielle.

Bref, contrairement au passé, la Banque du Canada ne disposera fort probablement pas de la marge de manœuvre lui permettant de réduire les taux d’intérêt suffisamment pour sortir l’économie de la prochaine récession. Elle aura absolument besoin de l’appui d’une politique budgétaire pragmatique et bien coordonnée qui acceptera d’être expansionniste pendant quelque temps plutôt que d’être aveuglément opposée à tout déficit. Cet élément est fondamental pour l’avenir de l’économie et de l’emploi au Canada. Et au Québec, bien sûr.