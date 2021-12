Conquérir le monde depuis Sherbrooke

Agendrix Plateforme de gestion des horaires pour entreprises Croissance 642 % Chiffre d’affaires entre 2 et 5 millions Employés 34 Siège social Sherbrooke

En guise de système pour gérer les horaires et les feuilles de temps, pour transmettre des infos à leurs troupes, bien des patrons demandent à leurs employés de… devenir leurs amis sur Facebook ! Bonjour la vie privée. C’est en pensant à eux qu’Agendrix a conçu un logiciel de gestion du temps « qui permet de bien séparer la vie privée du travail. Les employés l’apprécient particulièrement », dit Mathieu Allaire, PDG de l’entreprise sherbrookoise.

Plus de 9 000 employeurs, principalement des PME, se sont abonnés au service. Plusieurs grandes enseignes l’utilisent également, comme les Rôtisseries St-Hubert, les quincailleries Canac et Accès pharma chez Walmart. Et depuis un an, la jeune pousse effectue une percée en Europe auprès de la très petite entreprise francophone — 20 % du chiffre d’affaires.

Selon Mathieu Allaire, la forte croissance est largement due à une offre commerciale épurée. Les futurs abonnés peuvent essayer le service en ligne gratuitement. La tarification est archisimple : 2,75 $ ou 4,75 $ par employé par mois, selon le niveau de fonctionnalité. « Pas de contrat, pas de seuil minimum, explique l’entrepreneur âgé de 30 ans. Le client paie juste pour le nombre d’employés. »

C’est l’accomplissement d’un rêve pour le Sherbrookois, qui ambitionnait d’être entrepreneur depuis ses débuts en programmation, à 12 ans. « J’avais toujours espéré créer et exploiter un logiciel de calibre mondial en région. On montre que c’est possible. »

Cet article a été publié dans le numéro de janvier-février 2022 de L’actualité.