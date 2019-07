Desjardins, mes données et moi

Faites-vous partie des presque 3 millions de membres de Desjardins victimes de la fuite de données ? Moi, oui.

Oh, rien de grave. On parle seulement de mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon numéro d’assurance sociale, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon courriel et « certains renseignements » au sujet de mes habitudes bancaires.

Je me réconforte en me disant que tant qu’on n’a pas coulé le nom de jeune fille de ma mère ou le nom de mon premier chien, la majorité de mes mots de passe en ligne sont en sécurité. C’est ce qui compte.

En apprenant que je faisais partie des personnes touchées, je me suis précipité sur AccèsD, le coeur rempli d’espoir. Vérifications faites, c’est bel et bien de ma faute s’il n’y a pas une maudite cenne dans mon compte de banque. Aucune fraude là. Zut.

Pour informer les victimes, Desjardins a envoyé une lettre par la poste. Au deux-tiers de la missive, on trouve cette phrase extraordinaire : « Par ailleurs, nous sommes conscients que cette situation pourrait vous préoccuper. »

La situation pourrait me préoccuper. POURRAIT !

Oui ? « Par ailleurs », tu penses que ça pourrait me préoccuper qu’on puisse acheter mes informations personnelles en échange de quelques bitcoins ? Tu ne me trouves pas paranoïaque ? Fiou. T’es ben swell, mon Alphonse.

Pour aider à protéger les données qu’ils n’ont pas su protéger eux-même, Desjardins propose gratuitement les services d’une firme appelée Equifax. Equifax sont des pros dans le domaine de la fuite de données, puisqu’ils ont perdu celles de 143 millions de personnes en 2017 et on sait tous qu’apprendre de ses erreurs est la meilleure façon d’apprendre.

Le problème, c’est que pour s’inscrire au service, il faut se rendre sur un site Web qui a tendance à faire comme un introverti dans un party : il plante quand plus que dix personnes essaient d’y accéder.

Pour éviter la cohue, j’ai donc mis mon cadran à quatre heures du matin et j’ai pu découvrir un site au look digne des débuts de l’autoroute de l’information. Si j’aime bien les trips nostalgiques, je les préfère dans Stranger Things que dans mes opérations bancaires. Mais ça, c’est juste moi, et je n’ai pas vraiment d’autres options, alors allons-y.

J’entre mon nom. J’entre mon adresse. Je coche des cases. Je choisis une question de sécurité que personne ne pourra deviner… à moins d’avoir accès à Facebook.

Je clique sur « Envoyer » et…

… je découvre que le site d’Equifax ne tolère pas les accents.

Rémi Bédard devra donc s’appeler « Remi Bedard ». Quant à moi, j’habite à « Montreal » et je n’arrive pas à être rassuré de savoir que tout ce que ça prend pour mélanger le système chargé de m’avertir si je me suis fais voler mon identité, c’est un « e » accent aigu.

Au départ, Desjardins avait prévu offrir un an de protection avec Equifax. Un tout petit douze mois.

Hey, Alphonse ! Dans un an, je n’aurai même pas encore terminé le rouleau de cellophane que je viens d’acheter ! Si tu perds mes données personnelles, la moindre des choses c’est que la protection que tu me proposes pour t’excuser dure plus longtemps que le director’s cut de la trilogie du Seigneur des anneaux.

Heureusement, Desjardins a entendu la grogne et l’offre a été étendue à cinq ans. Ce qui me laisse donc amplement de temps pour faire changer mon NAS, mon nom et ma date de naissance. Dites adieu au vieux Mathieu Charlebois, et souhaitez la bienvenue à Renaud Brisebois, jeune professionnel de 24 ans. Je n’ai pas encore décidé si Renaud allait porter la barbe ou pas. Vous pouvez voter dans les commentaires.

J’ai toujours fait très attention à mes données personnelles.

Voilà des années que je détruis mes cartes de crédit comme un agent secret détruirait les détails de sa plus récente mission. La dernière, je l’ai coupée en huit morceaux, que j’ai jetés dans cinq poubelles publiques différentes. Je songeais cuisiner la prochaine pour la manger.

Malgré tout le trouble que je me suis donné, voilà que le pire arrive quand même. Avoir su que c’est ce qui m’attendait, j’aurais fait comme mes arrière-grands-parents et j’aurais caché mes informations personnelles dans un matelas.

J’ai l’impression que la seule vraie protection qu’il nous reste contre les fraudeurs, c’est que leurs courriels et textos sont remplis de fautes. Oh, vraiment ? Je dois « cliqués sur ce liant » parce que « ma compte a été supendue » ? Ouais, non. Merci quand même.

Je vous le dis : le jour où un fraudeur reçoit un Bescherelle pour sa fête, nous sommes tous foutus. D’ici-là, c’est le fait que ce sont des humains faillibles qui nous sauve. La même faillibilité humaine qui nous a mis dans ce pétrin.

On a donné nos données à Desjardins en faisant un acte de foi. On se dit qu’une grosse compagnie a bien les moyens de tout prévoir. Sauf que derrière les machines, il y a toujours des humains.

Des humains qui pensent en anglais et qui oublient d’inclure les accents à leurs lignes de code. D’autres qui volent les infos personnelles auxquelles ils ont accès. Juste parce qu’ils le peuvent. Il n’y a pas une seule question de sécurité sur le nom du chien de notre plus jeune cousin qui puisse nous protéger contre ça.

On me dit que je devrais changer de banque, mais je ne fais pas plus confiance aux autres institutions. C’est le système en entier qui est fragile.

Et puis, quand vient le temps de me faire avoir par le monde de la finance, le modèle coopératif reste mon préféré. Mon NAS en échange d’une ristourne de 15$ ? C’est quand même un bon deal, considérant que Facebook et Google, eux, prennent mes infos sans rien me donner en échange.