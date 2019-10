Desserts garantis « sans culpabilité »

Fabricant de crème glacée faible en calories

Croissance : 808 %

Chiffre d’affaires : entre 2 et 5 millions

Employés : 25

Siège social : Montréal

Noah Bernett, Dino Vassiliou et Benjamin Outmezguine étaient persuadés d’avoir une idée en or. Tellement qu’en 2014, ils ont abandonné leurs études pour acheter 200 congélateurs et les installer dans des centres sportifs du Québec et de l’Ontario afin d’y vendre leur invention : de la crème glacée à forte teneur en protéines.

La mine d’or escomptée ne s’est toutefois pas matérialisée. « On a réalisé que les gens s’intéressaient plus aux calories, et moins aux protéines », admet Benjamin Outmezguine. Qui plus est, les accros du club de gym représentent une clientèle somme toute peu nombreuse.

Les trois amis sont donc retournés à leurs congélateurs pour revoir leur stratégie. Le résultat ? Un nouveau nom d’entreprise — CoolWay —, une nouvelle image de marque au turquoise éclatant et, surtout, des desserts glacés « sans culpabilité », qui renferment environ deux fois moins de calories que les glaces traditionnelles.

Et cette fois, ça a fonctionné. Avec 15 parfums de desserts glacés, dont « crème et biscuits », « gâteau au citron » et « gousse de vanille », CoolWay a fait son entrée dans les principales épiceries de la province et a vendu plus d’un million de pots en 2018 ! Reste à convaincre les enseignes anglophones Sobeys et Loblaws que l’entreprise est de taille à rivaliser avec les géants de l’alimentation dans l’allée des surgelés.