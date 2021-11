Devrait-on ajouter nos pronoms dans notre signature courriel ?

« She/her », « he/him », « they/them » : des travailleurs anglophones de tous les domaines accolent aujourd’hui à leur signature courriel ou à leur profil LinkedIn les pronoms avec lesquels ils souhaitent que l’on s’adresse à eux. Vous l’avez peut-être également vu en français (« il/lui », « elle/elle » ou les différentes variations utilisant des pronoms neutres, comme « iel »).

« C’est une pratique de plus en plus courante au pays », constate Florence Gagnon, de Fierté au travail Canada, un organisme qui aide les employeurs à créer des environnements de travail inclusifs. Environ le tiers de ses 200 partenaires — regroupant des employeurs de premier ordre, comme Bell, Desjardins et Amazon — suggèrent déjà à leurs salariés d’ajouter leurs pronoms à leur signature.

Signe que la tendance prend de l’ampleur, les utilisateurs du réseau professionnel LinkedIn peuvent depuis quelques mois définir leurs pronoms. L’option facultative est offerte dans cinq pays, dont le Canada.

À Montréal, Ubisoft incite aussi l’ensemble de son personnel à ajouter ses pronoms. « Il n’y a pas d’obligation, mais on encourage fortement les gens à le faire, parce qu’on pense que c’est un pas vers un milieu de travail plus inclusif », explique la conseillère en communications internes Laurane Guilbaud, qui a piloté l’initiative pour le studio de jeux vidéos.

Une marque de respect

Préciser ses pronoms ouvre avant tout le dialogue, souligne Florence Gagnon. « Énormément d’alliés le font pour montrer à leurs collègues et à leurs clients leur ouverture, et pour les encourager à faire part de ce qu’ils vivent. »

La professeure Caterine Bourassa-Dansereau, du Département de communication sociale et publique de l’UQAM, remarque quant à elle que la pandémie et les confinements qui en ont découlé auront étonnamment fait avancer la question, grâce au champ réservé à l’usage des pronoms dans le profil de Zoom. « C’est très réjouissant de voir des professeurs et des étudiants s’identifier avec leurs pronoms sur Zoom depuis le début de la pandémie. Ça aide à la sensibilisation », note-t-elle.

Ce geste simple donne de la visibilité aux personnes marginalisées, à ceux et celles qui ne s’identifient pas au sexe qui leur a été attribué à la naissance. « Ça normalise aussi le fait qu’il faut le demander, parce que le genre n’est pas toujours automatique », ajoute celle qui s’intéresse aux questions d’identité.

L’indication des pronoms évite en outre les erreurs. En désignant ses collègues de façon appropriée, tout le monde peut se concentrer sur son travail. « Mégenrer [NDLR : désigner quelqu’un par le mauvais genre] constamment quelqu’un qui ne se reconnaît pas dans les pronoms classiques est un rappel douloureux de la dissonance entre la façon dont la personne se voit et la façon dont elle est perçue. Si elle doit toujours réfléchir à la meilleure manière de corriger poliment ses collègues, ça lui demande de l’énergie et ça empiète sur son rendement », soulève Mouhamadou Sanni Yaya, professeur au Département des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Les mots pour le dire

Même si elle est difficile à quantifier, la mention de ses pronoms semble plus répandue dans le reste du pays qu’au Québec, selon Fierté au travail Canada. L’utilisation en anglais des pronoms neutres, ni masculins ni féminins, inexistants dans la langue française, pourrait y être pour quelque chose. « C’est plus facile en anglais, où existe le pronom neutre “they”, croit Caterine Bourassa-Dansereau. Pourtant, les mots qu’on choisit nous définissent. On a du travail à faire pour adapter notre langue. »

En français, le « they » est généralement traduit par « iel », mais d’autres emploient parfois « ul », « ol » ou « aelle », pour ne nommer que ceux-là. L’Office québécois de la langue française ne conseille toutefois pas l’utilisation de néologismes en la matière. En 2019, il estimait qu’« aucun changement général concernant la distinction grammaticale masculin/féminin en français ne se [profilait] à l’horizon ».

L’organisme recommande plutôt l’emploi de la rédaction épicène, un style avec une formulation neutre (« Camille, scientifique de renom » plutôt que « Camille, une scientifique renommée », par exemple).

Des organismes comme Les 3 sex* et Interligne ont quant à eux conçu des guides d’écriture inclusive en français qui touchent entre autres à l’usage des pronoms.

À chacun son rythme

L’inclusion est un objectif noble, mais gare aux entreprises qui croiraient bien faire en obligeant l’utilisation des pronoms dans les signatures. Le volontarisme a bien meilleur goût en la matière. « Ça amène les personnes qui ne se reconnaissent pas dans les pronoms genrés classiques à s’autodéclarer, dit Mouhamadou Sanni Yaya, de l’UQAR. On met ainsi à risque ceux qui sont déjà vulnérables. Pour une question de respect, ça devrait se faire seulement sur une base volontaire. »

Mouhamadou Sanni Yaya est convaincu que la pratique fera boule de neige de toute façon. « C’est un phénomène contagieux. Au fur et à mesure que les gens prennent conscience des effets pervers de mégenrer, ils y adhèrent. Ce n’est donc qu’une question de temps », ajoute celui qui, depuis son entretien avec L’actualité, indique ses pronoms dans sa signature courriel.