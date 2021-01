Et si les Québécois étaient imposés et taxés comme les autres Canadiens ?

Le Québec est l’une des provinces où le fardeau fiscal est le plus lourd au Canada. Ce n’est pas nouveau. Les taxes et l’impôt plus élevés permettent de financer des services que les autres Canadiens nous envient souvent, comme les services de garde abordables (lorsqu’il y a de la place dans le réseau !) ou un congé parental plus généreux. Mais à quel point l’écart est-il important entre le Québec et les autres provinces ?

Si le gouvernement du Québec prélevait le même montant annuellement auprès de ses citoyens que celui de l’Alberta ou de l’Ontario, à quoi rassembleraient les finances publiques ? De quelle somme se priverait le gouvernement ? Combien y en aurait-il de plus dans les poches des contribuables ?

Une nouvelle étude de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke répond à ces questions. Et les conclusions sont assez spectaculaires. Même moi, qui scrute la politique canadienne depuis 17 ans, je suis resté surpris.

Dans leur étude Comment se compare le fardeau fiscal des Québécois dans une perspective canadienne ?, Julie S. Gosselin et Luc Godbout ont analysé le fardeau fiscal des contribuables québécois comparativement à celui qui leur serait imposé si, au lieu de leur appliquer la structure d’impôts et de transferts aux particuliers en vigueur au Québec, ils avaient été soumis à celle des autres provinces canadiennes.

Les chercheurs ont calculé la ponction des gouvernements en matière d’impôt sur le revenu, de taxes à la consommation et de cotisations sociales — entre autres, la contribution au Régime de rentes du Québec. Ils ont également tenu compte des prestations versées par le gouvernement aux particuliers, comme les crédits d’impôt remboursables et les allocations familiales.

L’écart dans les prélèvements est gigantesque.

Par exemple, l’Alberta va chercher annuellement 28,8 milliards de dollars de moins dans les poches de ses contribuables que le Québec — 11,8 milliards de moins en impôt et 17 milliards de moins en taxes et cotisations ! C’est 20,8 milliards de moins pour la Colombie-Britannique, 15,8 milliards pour la Saskatchewan et 13,3 milliards pour notre voisin ontarien.

Impôt sur le revenu Taxes et cotisations sociales Écart total brut Crédits et allocations familiales Écart total net Alberta 11 805 17 030 28 835 – 5 870 22 965 Colombie-Britannique 11 020 9 743 20 763 – 6 158 14 605 Saskatchewan 8 969 6 797 15 766 – 5 395 10 371 Ontario 9 058 4 277 13 335 – 3 120 10 215 Manitoba 1 216 8 106 9 322 – 3 203 6 119 Nouveau-Brunswick 3 349 3 101 6 450 – 4 116 2 334 Nouvelle-Écosse 452 3 533 3 985 – 5 753 – 1 768 Terre-Neuve-et-Labrador 2 407 481 2 888 – 5 337 – 2 449 Île-du-Prince-Édouard 1 370 1 127 2 497 – 6 077 – 3 580

L’écart avec l’Alberta est plus prononcé parce que la province pétrolière ne perçoit aucune taxe de vente sur son territoire : pas de TPS, pas d’équivalent de la TVQ.

Luc Godbout n’a pas été surpris par la frugalité du gouvernement albertain, dont le faible taux d’imposition est bien connu, mais avoue avoir été étonné par l’écart avec la Colombie-Britannique. « Cette province passe un peu inaperçue, mais la différence avec le Québec est considérable », dit-il en entrevue.

Le gouvernement libéral de Jean Charest a choisi d’augmenter la TVQ lorsque le gouvernement Harper a baissé la TPS de deux points, il y a quelques années. Or, les autres provinces n’ont pas emboîté le pas au Québec pour combler cette différence, ce qui explique en partie l’écart important dans la colonne des taxes à la consommation — les taxes sur l’essence y sont aussi pour quelque chose. Les cotisations sociales sont également plus élevées d’environ 1,1 milliard de dollars par année au Québec par rapport aux autres provinces, en raison des prélèvements plus imposants du Régime de rentes du Québec et du Régime québécois d’assurance parentale.

Par contre, le Québec est plus généreux que toutes les autres provinces envers ses citoyens en matière de crédits d’impôt remboursables et d’allocations familiales. Cette largesse contribue à diminuer l’écart net avec le reste du Canada, mais ne l’élimine pas, loin de là, sauf pour trois provinces de l’Atlantique.

Cette redistribution plus abondante permet toutefois de réduire plus qu’ailleurs les inégalités sociales. « Ces crédits et les allocations familiales plus généreuses vont davantage aux ménages à plus faibles revenus, explique Julie S. Gosselin. Nous avons pris l’année 2019 comme référence pour faciliter la comparaison, mais si nous avions pris 2020, avec l’allocation familiale qui a encore été bonifiée au Québec, la différence sur ce plan avec les autres provinces aurait probablement été encore plus importante. »

Pris autrement, si le gouvernement du Québec appliquait la même structure fiscale que l’Alberta, ses revenus chuteraient de… 44 % ! Si Québec prélevait et redistribuait comme la Colombie-Britannique, cela représenterait 27,9 % moins de recettes dans ses coffres. À l’autre bout du spectre, si Québec agissait comme l’Île-du-Prince-Édouard, il engrangerait 6,8 % plus de revenus que présentement.

L’écart avec l’Ontario, province voisine en concurrence avec le Québec, demeure important à 19,5 %.

Depuis 10 ans, soit entre 2010 et 2019, l’écart entre le Québec et les autres provinces est à peu près stable, sauf avec la Colombie-Britannique, où il s’est agrandi.

Les auteurs de l’étude soulignent qu’il faut garder à l’esprit que le gouvernement du Québec ne pourrait offrir le même panier de services à sa population en percevant 44 % moins de revenus, comme c’est le cas en Alberta, par exemple. On a déjà mentionné les services de garde et les congés parentaux, mais on peut ajouter l’assurance médicaments, des droits de scolarité plus bas, des cycles de fertilité gratuits et ainsi de suite.

Il y a quelques années, j’ai eu un choc lors d’un séjour hivernal en Alberta. Les rues de Calgary et d’Edmonton, même très passantes, ne sont que peu déneigées ! Sans un bon quatre roues motrices (ce qui n’était pas mon cas), une balade sous une fine neige se transforme en aventure. Pas beaucoup de taxes et impôt, mais pas beaucoup de services non plus, m’a alors dit un ami qui vit là-bas. En effet. Question de choix.

« Il est difficile de concevoir une diminution du fardeau fiscal des ménages québécois tout en continuant de bénéficier de ce plus large panier de services publics », écrivent d’ailleurs Julie S. Gosselin et Luc Godbout dans la conclusion de leur étude. « Dans le contexte de la crise de la COVID et de ses répercussions sur les finances publiques, l’écart de fardeau fiscal existant explique peut-être en partie la réticence du gouvernement du Québec à accroître ses revenus. »

N’empêche que l’écart entre le Québec et certaines provinces est impressionnant. Fiscalement parlant, ce sont presque deux mondes parallèles. Il aurait été intéressant de comparer certains cas précis entre les territoires. Entre autres, calculer l’économie que pourrait représenter pour une famille de quatre ou pour un individu qui habite seul le fait de vivre en Alberta ou en Colombie-Britannique, plutôt qu’au Québec. Nous pourrions être surpris, puisque les familles de la classe moyenne, par exemple, sont bien traitées au Québec.

Cette comparaison sera pour un autre jour, me dit Luc Godbout, qui avec son équipe ne cesse d’étoffer ses analyses pour avoir le portrait le plus clair possible de la situation du Québec par rapport à ailleurs dans le monde.

À lire aussi La retraite à 40 ans, ça vous dit ?