Faillite : les hausses de taux d’intérêt font des victimes collatérales

«Ne réponds pas ! » Je me souviens encore du reproche teinté d’effroi quand j’ai décroché le téléphone. Ma mère m’avait pourtant dit de laisser sonner si on appelait. Mais dans ma tête d’enfant de cinq ans, répondre était un jeu.

Mes parents étaient en processus de faillite. Ils se doutaient que c’étaient les créanciers qui appelaient, et ne voulaient pas à nouveau affronter les menaces, les sommations, les accusations.

C’était le milieu des années 1980 et la récession des années précédentes avait fait mal aux commerces comme celui de mes parents. Quelques mois plus tard, nous quittions la maison pour un appartement plus modeste. Nous nous embarquions pour des années de privation. Et de honte : aux yeux d’une grande partie de la société, on ne vaut que ce qu’on a. La misère financière allait enchaîner ma mère pour le reste de sa vie.

En cette année 2023, par la faute de l’inflation, des hausses répétitives des taux d’intérêt et d’une probable récession, des milliers de familles vivront la même chose. Les syndics prévoient une augmentation des faillites au cours des mois à venir. Déjà en novembre dernier, le Bureau du surintendant des faillites du Canada mentionnait que le nombre de dossiers d’insolvabilité avait augmenté de 16,3 % par rapport au même mois l’année précédente chez les consommateurs, et de 58,3 % chez les entreprises.

Les données sur l’endettement sont angoissantes : la dette des ménages en proportion du revenu disponible atteignait 181,7 % l’an passé, selon Statistique Canada. En d’autres termes, les Canadiens doivent en moyenne 1,82 $ pour chaque dollar qu’ils gagnent.

En décembre, l’agence Equifax évaluait la dette hors hypothèque moyenne à 21 183 $, soit le niveau le plus élevé depuis le printemps 2020. De fait, cet endettement a augmenté sensiblement à la même vitesse que l’inflation.

Puis, le mois dernier, le cabinet comptable MNP rapportait que 45 % des Canadiens se retrouvent avec moins de 200 $ dans leur compte à la fin du mois, flirtant avec l’insolvabilité. Le quart des habitants (26 %) ne paient que le minimum sur le solde de leur carte de crédit.

Les décisions de la Banque du Canada viennent assombrir davantage le tableau. La plus récente hausse des taux d’intérêt, qui se fera sentir autant dans les paiements hypothécaires des propriétaires que dans les loyers des locataires, rend la possible récession plutôt probable.

Néanmoins, l’économiste principal de la Banque Nationale, Stéfane Marion, ne croit pas que toute cette souffrance appréhendée soit nécessaire, puisque l’inflation s’apaise déjà.

« On essaie d’équilibrer les risques », disait en octobre le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. « On ne veut pas trop augmenter les taux d’intérêt et trop ralentir l’économie. Mais il n’y a pas de manière facile de restaurer la stabilité des prix. »

Les principes sont clairs, mais une telle analyse macro de l’économie ignore la violence de ses effets. Elle expose aussi le besoin de revoir le mandat de la Banque du Canada. La banque centrale se borne à viser une fourchette d’inflation — quitte à précipiter un pays en récession. Son objectif secondaire, un niveau d’emploi durable maximal, est largement mis de côté.

Personnellement, la faillite de mes parents a profondément influencé ma relation avec l’argent. Il faut avoir connu la dèche pour comprendre comment la peur de l’endettement peut nous tétaniser.

J’ai commencé à travailler dès 15 ans, souvent à temps plein malgré l’école. J’ai épargné. Le cégep et l’université, c’est moi qui les ai payés. J’ai acheté ma première voiture, essentielle pour le travail… par Interac. Mes amis disaient que j’étais un écureuil.

Dès que j’ai compris un peu le principe, je me suis mis à investir — d’abord dans des produits financiers garantis. Pas dans l’espoir de devenir riche, je n’ai jamais eu cette ambition. Mais pour être en sécurité advenant une catastrophe.

J’ai acheté ma première maison très tôt pour être sûr d’avoir un toit au-dessus de la tête. Toujours, me mettre en sécurité. J’avais un peu la fierté de me construire un petit patrimoine en dépit de l’historique familial.

J’ai travaillé partout, tout le temps, parce que la terreur de me retrouver sans le sou n’a jamais disparu. Ce qui m’a parfois mené à accepter des postes pour les avantages financiers plutôt que de tenter des avenues passionnantes, mais plus risquées. Je n’aurais jamais eu les nerfs pour être entrepreneur.

Au final, j’ai apprivoisé ma hantise, mais elle reste tapie. C’est dire comment l’économie, vue comme lointaine et théorique, peut nous fabriquer et nous soumettre.